Бенефисы запасного «Жироны» и братьев из «Атлетика». Главные моменты тура в Ла Лиге

В Ла Лиге в воскресенье, 5 мая, завершился 34-й тур. В нём мы досрочно узнали чемпиона Испании, а также увидели захватывающее каталонское дерби. Об этих и других событиях — в нашем дайджесте.

Событие тура: чемпионство «Реала»

За четыре тура до конца сезона чемпион Испании известен официально – «Реал» в этом году оказался недосягаемым для соперников. Хоть титул по сути достался ему не на поле, без победы в игре с «Кадисом» его пока не было бы. Необходимого результата мадридцы добились во втором тайме: Диас, Беллингем и Хоселу сделали всё зависящее непосредственно от них, чтобы приблизить момент чемпионства. В остальном помогли «друзья» из Каталонии.

Матч тура: «Жирона» — «Барселона»

Этот матч спокойно мог бы закрыть сразу несколько номинаций — событие, герой, гол, сейв и даже «привоз» тура можно было бы определить по итогам одного каталонского дерби. Вместо этого отдадим ему звание матча тура, который не только по количеству ярких моментов, но и по влиянию на чемпионскую гонку вполне тянет на звание одного из лучших матчей сезона. Но отдельно, конечно, отметим Кристиана Порту — его бенефис после выхода со скамейки запасных осчастливил болельщиков и «Жироны», и «Реала».

Герои тура: братья Уильямс и Унай Симон («Атлетик»)

«Нико отдаёт, Иньяки забивает — так «Атлетик» в футбол играет» — этой фразой в духе футбольных пабликов 2010-х можно было бы охарактеризовать гостевой матч басков с «Хетафе». Братский дуэт соорудил оба гола и обеспечил победу команде Эрнесто Вальверде, который преждевременно покинул бровку из-за удаления. К слову, матч «Атлетик» и вовсе заканчивал вдевятером и даже под занавес основного времени получил пенальти в свои ворота. Однако «Хетафе» так и не смог забить ни одного гола в ворота Уная Симона, который отразил восемь ударов в створ, включая 11-метровый от Мэйсона Гринвуда, и оформил «сухарь».

Гол тура: Родриго Рикельме («Атлетико»)

Быстрый гол испанца в матче с «Мальоркой» получился не только победным, но и очень красивым — Рикельме смог первым касанием удобно подработать сложный мяч и убрать двоих игроков соперника, а вторым пробить так, что Предрагу Райковичу оставалось лишь неподвижно следить за его полётом.

Сейв тура: Аугусто Баталья («Гранада»)

Вряд ли это может утешить аргентинца, который в матче с «Севильей» пропустил больше голов, чем совершил сейвов, но одно из его двух спасений получилось поистине впечатляющим. При счёте 2:0 Лукас Окампос едва ли не в упор пробивал головой после навеса Маркоса Акуньи, однако Баталья успел среагировать на удар в противоход, одной рукой в падении переведя мяч на угловой.

«Севилья» — «Гранада» Фото: Fran Santiago/Getty Images

Курьёз тура: автогол Алекса Суареса («Лас-Пальмас»)

Неизвестно, сколько бы ещё баски пытались найти ключ к воротам Альваро Вальеса, если бы им в этом не помог защитник «островитян». Голкипер «Лас-Пальмаса» справился с прострелом Шеральдо Бекера, но угодил прямо в своего товарища по команде, от которого мяч отскочил в ворота. Под занавес первого тайма Бекер забил самостоятельно и оформил победу «Сосьедада», позволившую команде Иманола Альгуасиля сохранить место в зоне Лиги Европы.

Антигерои тура: Сантьяго Комесанья («Вильярреал») и Хон Монкайола («Осасуна»)

«Вильярреал» успел открыть счёт в матче с «Сельтой» к моменту, когда Комесанья совершил безрассудный подкат на чужой половине поля. Испанского полузащитника «наградили» красной карточкой, а его команда пропустила дважды ещё до перерыва. Во второй половине матча гости сравняли счёт и могли увезти с «Балаидоса» ничью, но Анастасиос Дувикас был против. Очень важная победа для «кельтов», которые улучшили свою позицию в борьбе за выживание. А вот «Вильярреал» после этого поражения, кажется, может попрощаться с надеждой занять еврокубковое место.

Свою команду подставил и Монкайола, который вдохновился логотипом Бундеслиги и попытался его скопировать, однако вместо мяча использовал голову Хуана Миранды. Наказание последовало почти незамедлительно — в концовке первого тайма «Бетис» с интервалом в пять минут забил укороченному составу «Осасуны» два гола, которых оказалось достаточно для победы.

Привоз тура: Пеп Чаварриа («Райо Вальекано»)

Непонятно, о чём думал защитник «Райо», когда вбрасывал мяч из-за боковой, однако адресатом стал Адриан Эмбарба, который уже несколько лет как не играет в составе мадридской команды. Форвард «Альмерии» в касание сделал передачу Энтони Лосано, который хладнокровно реализовал выход один на один и принёс андалусийцам вторую победу в сезоне.

«Райо Вальекано» — «Альмерия» Фото: Denis Doyle/Getty Images

Остальные матчи 34-го тура Ла Лиги

У «Алавеса» нет особой мотивации на заключительную часть сезона, а вот «Валенсия» до начала тура не теряла надежд зацепиться за место в еврокубках. Видимо, не судьба — проиграли домашний матч, после которого отставание «Валенсии» от идущего седьмым «Бетиса» составляет уже пять очков. Баски же после победы в этом сезоне не смогут вылететь даже математически.

Расписание матчей 35-го тура Ла Лиги

10 мая, пятница

«Алавес» — «Жирона»

11 мая, суббота

«Мальорка» — «Лас-Пальмас»

«Вильярреал» — «Севилья»

«Гранада» — «Реал»

«Атлетик» — «Осасуна»

12 мая, воскресенье

«Кадис» — «Хетафе»

«Атлетико» — «Сельта»

«Валенсия» — «Райо Вальекано»

«Бетис» — «Альмерия»

13 мая, понедельник

«Барселона» — «Реал Сосьедад»