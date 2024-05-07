Кому бы вы отдали победу в Лиге чемпионов? У каждой из четырёх легенд — своя драма

Марко Ройс, «Боруссия» Дортмунд

«Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс», — эти слова комментатора Романа Нагучева об очередном упущенном титуле атакующего полузащитника стали мемом. Сколько таких было? Бесчисленное множество: от финала ЛЧ-2012/2013 до той самой прошлогодней ничьей с «Майнцем» (2:2), после которой салатницу вновь забрала «Бавария». За 12 лет в Дортмунде у Ройса всего-навсего два Кубка и три Суперкубка Германии — крайне мало для футболиста такого масштаба.

Чуть ли не каждое трансферное окно ходили слухи о переходе Марко в топ-клуб с гарантией на трофеи. И каждый раз для него важнее была преданность любимым с детства цветам. «Бавария» в 2012-м, «ПСЖ» в 2014-м, «Реал» и «Барса» в 2015-м, «Сити» в 2018-м. Представьте, чего он мог добиться, согласись хоть на один из этих вариантов? Явно гораздо большего, чем получилось в итоге. Да и зарплата в грандах увеличилась бы солидно.

На днях стало известно о расставании «Боруссии» с Ройсом по окончании сезона. В мае Марко исполнится 35 — пора дать дорогу молодым. У данного союза есть прекрасный шанс захватить напоследок кубок ЛЧ. И станет ясно, что всё было не зря. Лучшей развязки придумать попросту нереально.