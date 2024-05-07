Кому бы вы отдали победу в Лиге чемпионов? У каждой из четырёх легенд — своя драма

Ответные полуфиналы Лиги чемпионов пройдут сегодня и завтра. Неплохие шансы запрыгнуть в решающую стадию сохраняют все: и расписавшие яркую ничью 2:2 «Бавария» с «Реалом», и «Боруссия» с «ПСЖ», несмотря на минимальную победу дортмундцев. Болельщики переживают не только за команды, но и за конкретных футболистов. Тех, кто больше всего, на их взгляд, заслуживает поднять главный еврокубок над головой. А за кого конкретно сейчас? Давайте определимся с помощью голосования.
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Марко Ройс, «Боруссия» Дортмунд
«Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс», — эти слова комментатора Романа Нагучева об очередном упущенном титуле атакующего полузащитника стали мемом. Сколько таких было? Бесчисленное множество: от финала ЛЧ-2012/2013 до той самой прошлогодней ничьей с «Майнцем» (2:2), после которой салатницу вновь забрала «Бавария». За 12 лет в Дортмунде у Ройса всего-навсего два Кубка и три Суперкубка Германии — крайне мало для футболиста такого масштаба.
Чуть ли не каждое трансферное окно ходили слухи о переходе Марко в топ-клуб с гарантией на трофеи. И каждый раз для него важнее была преданность любимым с детства цветам. «Бавария» в 2012-м, «ПСЖ» в 2014-м, «Реал» и «Барса» в 2015-м, «Сити» в 2018-м. Представьте, чего он мог добиться, согласись хоть на один из этих вариантов? Явно гораздо большего, чем получилось в итоге. Да и зарплата в грандах увеличилась бы солидно.
На днях стало известно о расставании «Боруссии» с Ройсом по окончании сезона. В мае Марко исполнится 35 — пора дать дорогу молодым. У данного союза есть прекрасный шанс захватить напоследок кубок ЛЧ. И станет ясно, что всё было не зря. Лучшей развязки придумать попросту нереально.
Лука Модрич, «Реал»
Хейтеры называли Модрича старым и списывали в утиль ещё несколько лет назад. А он до сих пор в огромном порядке и не даёт успомниться в своём классе. Даже в 38. За 12 лет в Мадриде у Луки 25 титулов, включая четыре чемпионства и пять кубков ЛЧ. Невообразимое количество. И зачем же тогда болеть за очередную еврочашку хорвата? Хотя бы чтобы он стал рекордсменом.
На данный момент лидер — герой «Реала» 50-х и 60-х Пако Хенто с шестью трофеями. У Модрича, Крооса, Карвахаля и Начо — по пять кубков. Фернандес хоть и гарантированно покинет Мадрид летом, никогда не был ключевым игроком. Дани и Тони моложе и к тому же проведут в команде ещё минимум год. Немец официально контракт пока не продлил, но о пролонгации уже сказал Фабрицио Романо. Что равноценно правде.
Возможно, нынешний сезон станет для хорвата лебединой песней в Мадриде. Последним рывком, чтобы уйти с высоко поднятой головой. Если нет, никто не огорчится. Тем не менее в случае прощания Модрича с «Реалом» будет крайне символично, если он оформит победы в двух главных турнирах. А награда Ла Лиги уже в кармане.
Гарри Кейн, «Бавария»
Кейн давно осознал трофейную бесперспективность в «Тоттенхэме». Летом 2021-го он даже устраивал забастовку из-за нежелания «шпор» продавать его в «Ман Сити». Что ж, виноват сам: незачем было подписывать долгосрочный контракт и верить джентльменским обещаниям Дэниэла Леви отпустить его при хорошем предложении.
Избавиться от гнёта босса «Тоттенхэма» удалось только прошлым летом — к 30 годам. Казалось, в «Баварии» Гарри как следует утолит трофейный голод и оторвётся на соперниках по Бундеслиге. Лучшим бомбардиром он действительно стал. Вот только чемпионство уплыло к непобедимому «Байеру». Как, скорее всего, и Кубок Германии: за него команда Хаби Алонсо поспорит с аутсайдером Второй лиги «Кайзерслаутерном».
Комичность ситуации поражает. Мюнхенцы были лучшими 11 лет подряд. А тут появился Кейн, и гегемония прекратилась. Проклятие, не иначе. Закрыть которое можно с помощью ЛЧ. «Баварию» принято не любить. Но как можно не переживать конкретно за Гарри? У него и шансов-то стать победителем было немного: в финале Евро, ЛЧ, дважды в финале Кубка английской лиги и в одном из сезонов АПЛ. Не получилось ни разу. Он явно наиграл на важный титул. Вопрос, когда тот к нему придёт.
Кто-то другой
Безусловно, Ройс, Кейн, Модрич и Мбаппе — главные герои. Но есть и второстепенные, которые также заслуживают отпраздновать победу в ЛЧ. Тот же Маркиньос за 11 лет в «ПСЖ» набрал охапку всевозможных внутренних трофеев и стал рекордсменом по сыгранным матчам за парижан, но до главной мечты пока так и не добрался. Начо, в отличие от хорватского одноклубника, уже точно покинет летом «Реал». Надолго там не задержится и Кроос. Разве они не вызывают симпатию? Вызывают, конечно.
Только подумайте, как будет драматично, если триумфатором вместе с Ройсом станет гонимый и презираемый в Манчестере Джейдон Санчо? Абсолютно киношная история. Так же и с Матсом Хуммельсом: в самом расцвете проиграл с Дортмундом финал ЛЧ «Баварии», ушёл туда, вернулся – и под конец карьеры снова близок к успеху.
Или Эрик Дайер. Защитник, как и Кейн, вообще ничего не добился за многолетний период в «Тоттенхэме», заодно сразу же упустив и салатницу Бундеслиги. После этого над англичанами потешался весь футбольный мир. И вот теперь они оба могут закрыть абсолютно все вопросы.
Килиан Мбаппе, «ПСЖ»
В 2017 году «ПСЖ» подписал Мбаппе и Неймара. Парижане и раньше считались фаворитами ЛЧ, а после этого — прямо железными. И каждый раз громко обламывались. Лишь единожды они дошли до финала, в коронавирусном 2020-м, минимально уступив там «Баварии». Уже упомянутая связка, Месси, Ди Мария, Верратти и другие звёзды ничего не могли с этим поделать — турнир для французского гегемона будто заколдован.
Особняком здесь как раз Мбаппе. Килиан пока так и не доказал, что способен царить с «ПСЖ» где-то за пределами Франции. Хотя амбиции у него максимальные. Летом нападающий почти наверняка уйдёт в «Реал», где возможностей в главном еврокубке откровенно больше. Остался последний шанс зацепить самый желанный на родине кубок и окончательно возвести себя в ранг легенд. Причём в случае прохода «Боруссии» в соперниках может оказаться будущий работодатель. Эпичный сценарий, согласитесь?
«Конечно, перейти в «Реал» было проще. Но у меня есть цель. Я француз, вырос в Париже. Выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» — это что-то по-настоящему особенное», — говорил Мбаппе осенью 2022-го. Что ж, Килиан, твой выход.