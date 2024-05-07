В первом матче немецкая команда была сильнее. Но на выезде ей обычно сложнее.

«ПСЖ» с Мбаппе или «Боруссия» с Ройсом? Ответный полуфинал Лиги чемпионов — сегодня! LIVE

Ну что, осталось всего каких-то две игры – и мы узнаем имя первого финалиста Лиги чемпионов. Первая – уже сегодня: в Париже «ПСЖ» сыграет с «Боруссией» из Дортмунда.

Вы прекрасно помните, как завершился первый матч. Если вдруг нет – напоминаем, немецкая команда выиграла 1:0, а Мбаппе и Хакими упустили крутейшие моменты. Осенью, кстати, команды уже играли друг с другом – это был групповой этап ЛЧ, и тогда в Париже «ПСЖ» выиграл 2:0. Сегодня такого счёта хватит, чтобы выйти в финал.

Итак, в 22:00 (а лучше пораньше) присоединяйтесь к нашему онлайну – и будем вместе следить за главным матчем вторника.

Шансище для Мбаппе. Шансище для Ройса. Фаворитов нет. Включаемся.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.