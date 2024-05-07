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ПСЖ — Боруссия Дортмунд: прямая онлайн-трансляция ответного полуфинала Лиги чемпионов, где смотреть 1/2 финала ЛЧ, 6 мая

«ПСЖ» с Мбаппе или «Боруссия» с Ройсом? Ответный полуфинал Лиги чемпионов — сегодня! LIVE
Кирилл Закатченко
«ПСЖ» – «Боруссия» Д: прямая онлайн-трансляция
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В первом матче немецкая команда была сильнее. Но на выезде ей обычно сложнее.

Ну что, осталось всего каких-то две игры – и мы узнаем имя первого финалиста Лиги чемпионов. Первая – уже сегодня: в Париже «ПСЖ» сыграет с «Боруссией» из Дортмунда.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вы прекрасно помните, как завершился первый матч. Если вдруг нет – напоминаем, немецкая команда выиграла 1:0, а Мбаппе и Хакими упустили крутейшие моменты. Осенью, кстати, команды уже играли друг с другом – это был групповой этап ЛЧ, и тогда в Париже «ПСЖ» выиграл 2:0. Сегодня такого счёта хватит, чтобы выйти в финал.

Сегодня этот парень может решить вообще всё:
«Четыре года назад всё это было немыслимо». Неожиданный герой Дортмунда в Лиге чемпионов
«Четыре года назад всё это было немыслимо». Неожиданный герой Дортмунда в Лиге чемпионов

Итак, в 22:00 (а лучше пораньше) присоединяйтесь к нашему онлайну – и будем вместе следить за главным матчем вторника.

Шансище для Мбаппе. Шансище для Ройса. Фаворитов нет. Включаемся.

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