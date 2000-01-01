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Топ-5 клубов, которые не проиграли за сезон в чемпионате
Топ-5 клубов, которые не проиграли за сезон в чемпионате
«Байер» идёт без поражений. Подопечным Хаби Алонсо осталось не проиграть два матча в Бундеслиге, чтобы стать единственным клубом, кому удавалось это сделать в XXI веке в Германии. А как выглядит топ-5 команд, которые прошли сезон в чемпионате без поражений?
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«Перуджа»
«Перуджа»
«Перуджа» стала первой командой в истории кругового розыгрыша Серии А, которая прошла сезон без поражений (30). Это случилось в сезоне-1978/1979, к большому удивлению, тогда команде не удалось взять титул Серии А.
«Байер»
«Байер»
Леверкузен не уступил ни в одном из 32 сыгранных матчей в этом сезоне Бундеслиги. «Байеру» осталось не проиграть две встречи, чтобы установить уникальное достижение в чемпионате Германии!
«Милан»
«Милан»
«Милан» не проиграл ни один из 34 матчей в Серии А, став первой командой в Италии, которая завоевала чемпионский титул без поражений по ходу турнира. В чемпионском сезоне-1991/1992 командой руководил Фабио Капелло.
«Ювентус»
«Ювентус»
Туринцы  под руководством Антонио Конте смогли выиграть Серию А в сезоне-2011/2012, не проиграв ни одного матча (38).
«Арсенал»
«Арсенал»
«Арсенал» до сих пор остаётся единственной командой АПЛ, которая смогла пройти весь сезон без единого поражения (38). Под руководством Арсена Венгера канониры взяли АПЛ-2003/2004.
Топ-5 клубов, которые не проиграли ни одного матча в национальном чемпионате
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