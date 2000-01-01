Топ-5 клубов, которые не проиграли ни одного матча в национальном чемпионате

Топ-5 клубов, которые не проиграли за сезон в чемпионате

«Байер» идёт без поражений. Подопечным Хаби Алонсо осталось не проиграть два матча в Бундеслиге, чтобы стать единственным клубом, кому удавалось это сделать в XXI веке в Германии. А как выглядит топ-5 команд, которые прошли сезон в чемпионате без поражений?