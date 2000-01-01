Топ-5 клубов, которые не проиграли за сезон в чемпионате
«Байер» идёт без поражений. Подопечным Хаби Алонсо осталось не проиграть два матча в Бундеслиге, чтобы стать единственным клубом, кому удавалось это сделать в XXI веке в Германии. А как выглядит топ-5 команд, которые прошли сезон в чемпионате без поражений?
«Перуджа»
«Перуджа» стала первой командой в истории кругового розыгрыша Серии А, которая прошла сезон без поражений (30). Это случилось в сезоне-1978/1979, к большому удивлению, тогда команде не удалось взять титул Серии А.
«Байер»
Леверкузен не уступил ни в одном из 32 сыгранных матчей в этом сезоне Бундеслиги. «Байеру» осталось не проиграть две встречи, чтобы установить уникальное достижение в чемпионате Германии!
«Милан»
«Милан» не проиграл ни один из 34 матчей в Серии А, став первой командой в Италии, которая завоевала чемпионский титул без поражений по ходу турнира. В чемпионском сезоне-1991/1992 командой руководил Фабио Капелло.
«Ювентус»
Туринцы под руководством Антонио Конте смогли выиграть Серию А в сезоне-2011/2012, не проиграв ни одного матча (38).
«Арсенал»
«Арсенал» до сих пор остаётся единственной командой АПЛ, которая смогла пройти весь сезон без единого поражения (38). Под руководством Арсена Венгера канониры взяли АПЛ-2003/2004.
Топ-5 клубов, которые не проиграли ни одного матча в национальном чемпионате
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