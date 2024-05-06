Что за развязка в матче за выживание! Теперь ситуация на дне РПЛ запуталась ещё круче

«Урал» и «Балтика» отчаянно сражаются за спасение. Екатеринбуржцы до 27-го тура находились на 15-м месте, калининградцы – на 14-м. Поэтому очная игра носила невероятно важный характер. Победа приближала к выживанию, а поражение серьёзно портило жизнь.

Матч начался неожиданно. Уже в первой атаке «Балтика» открыла счёт: Юрий Ковалёв прошёл по правому флангу, разыграл стенку с Данилой Козловым и навесил в область вратарской. А Виталий Лисакович опередил защитников «Урала» и головой отправил мяч в правый угол ворот. Классная наработанная комбинация «Балтики»! Да, на лучший гол тура после шедевра от Константина Тюкавина претендовать сложно, но отметить калининградцев необходимо.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А затем «Урал» пошёл активно вперёд. Чего ждать? Команда уступала прямому конкуренту за спасение. Несколько моментов создали хозяева, но не хватало везения в завершающей стадии. Зато «Уралу» помог защитник «Балтики» Кирилл Маляров. На 16-й минуте он срубил в своей штрафной вингера екатеринбуржцев Илью Ишкова. Сергей Иванов сначала не зафиксировал фол, но VAR позвал судью к монитору. И арбитр назначил 11-метровый, который реализовал Алексей Каштанов. Не очень сильно пробил форвард «Урала», но остававшийся до конца на месте Евгений Латышонок спасти «Балтику» не смог.

«Урал» — «Балтика» — 2:1 Фото: fc-ural.ru

До конца первого тайма команды устроили парад неплохих моментов. «Урал» и «Балтика» обменивались выпадами и могли забить ещё парочку голов (причём каждый из клубов). Например, после удара форварда гостей Анхело Энрикеса екатеринбуржцев спасла штанга. А Игорю Дмитриеву и Андрею Егорычеву не хватило везения у ворот «Балтики».

Во втором тайме сражение за жизненно необходимые очки продолжилось. На 55-й минуте «Балтика» забила после углового: Андраде сделал скидку на Лисаковича, а форвард гостей переправил мяч в ворота. Но Виталий находился в офсайде, и гол судья не засчитал. А веселье продолжилось. Опасный удар наносил полузащитник «Балтики» Ковалёв, но мяч прошёл рядом со штангой. Неплохой момент был у Юрия Газинского, однако защита гостей заблокировала удар одного из лидеров «Урала».

Виктор Гончаренко и Сергей Игнашевич сделали по ходу второго тайма по пять замен. Тренеры бросали в игру свежих футболистов, чтобы не дать сопернику выдохнуть. И лучший момент в концовке упустил появившийся со скамейки полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви. На 90-й минуте он получил мяч в штрафной «Балтики», подработал и пробил в дальний угол. Рядом со штангой! В сантиметрах от победного гола был «Урал».

А что же за эпичная концовка нас ожидала! Второй день подряд РПЛ дарит нам крутые эмоции. Уже на 90+5-й минуте Итало получил мяч на левом фланге, навесил в штрафную, откуда одинокий Алексей Ионов пробил головой. 2:1 – и весь «Урал» бросился праздновать важнейший гол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Команда Виктора Гончаренко выбралась из зоны вылета, поднявшись на 13-е место. А «Балтика» опустилась на 15-ю строчку. Трагедия для калининградцев, потерявших важное очко. И что обиднее – пропустили вперёд «Урал». Однако ситуация на дне таблицы за три тура до финиша остаётся запутанной. 11-е и 15-е места разделяют всего три очка. С учётом календаря «Урала» и «Балтики», именно екатеринбуржцы ближе к спасению (возможно, даже без стыков), чем калининградцы.

Календарь «Урала» в конце сезона:

28-й тур, «Факел» – «Урал»;

29-й тур, «Урал» – «Оренбург»;

30-й тур, ЦСКА – «Урал».

Календарь «Балтики» в конце сезона: