Топ-6 футболистов по числу матчей с 2010 года
Transfermarkt составил список футболистов, чаще всего выходивших на поле в топ-5 лигах с 2010 года. Как выглядит шестёрка лучших по этому показателю?
5-6-е место — Иван Ракитич
Бывший полузащитник «Севильи» и «Барселоны» за 14 лет провёл 471 матч.
5-6-е место — Даниэль Парехо
На счету экс-полузащитника «Валенсии» и действующего игрока «Вильярреала» тоже 471 встреча.
4-е место — Самир Ханданович
Бывший вратарь «Интера» отыграл 474 матча.
3-е место — Андреа Консильи
Голкипер «Сассуоло» провёл 475 игр.
2-е место — Антонио Кандрева
На счету экс-вингера «Ювентуса», «Лацио», «Интера», «Сампдории» и действующего игрока «Салернитаны» 481 матч.
1-е место — Антуан Гризманн
Нападающий «Барселоны» и «Атлетико» отыграл 488 матчей.
Топ-6 футболистов по числу сыгранных матчей с 2010 года
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