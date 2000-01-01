Бьелса вызвал игрока из любительской лиги в сборную Уругвая

Новичок сборной

24-летний Вальтер Домингес забил 57 голов в 39 матчах за любительский «Хувентуд де Сориано». Бьелса вызвал футболиста на товарищеские игры со сборными Коста-Рики и Мексики 1 и 6 июня. В эти даты лидеры сборной будут играть в решающих матчах Кубка Либертадорес.