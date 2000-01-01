Игрок из любительской лиги в сборной Уругвая!
Тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса вызвал на товарищеские матчи национальной команды игрока из любительской лиги! Чем футболист с улицы привлёк El Loco?
Новичок сборной
24-летний Вальтер Домингес забил 57 голов в 39 матчах за любительский «Хувентуд де Сориано». Бьелса вызвал футболиста на товарищеские игры со сборными Коста-Рики и Мексики 1 и 6 июня. В эти даты лидеры сборной будут играть в решающих матчах Кубка Либертадорес.
Бьелса вызвал игрока из любительской лиги в сборную Уругвая
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