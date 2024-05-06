«Зенит» упустил важнейшую победу из-за пенальти на 90+12-й минуте! А был ли он?

Чемпионская гонка в нынешнем сезоне РПЛ вызывает сильные эмоции. Да, когда-то положительные, а когда-то негативные. Но главное – они есть. Последние пять лет «Зенит» без особых проблем выигрывал титул и не давал надежд другим командам. А теперь – сразу три клуба в «золотой» гонке! Но всё же петербуржцы получили шанс выйти на чистое первое место и оторваться на три очка от «Краснодара» и «Динамо». Нужно было всего лишь обыграть «Факел».
Воронежцы начали весну с победы над «Спартаком» и двух ничьих. Но затем наступила серия из четырёх поражений. Дальше – увольнение Сергея Ташуева. Спасать «Факел» приехал Игорь Черевченко: в первом матче с новым тренером команда поделила очки с «Сочи» (0:0). А теперь – испытание чемпионом России. «Факел» находился на расстоянии всего одного очка от зоны вылета. Очки необходимы как воздух.
И с первых минут матча «Факел» показал серьёзность намерений: сидим в обороне, рассчитываем на контратаки и плохой день для «Зенита». И почти весь первый тайм стратегия хозяева работала. А на 32-й минуте «Факел» упустил шанс забить! Роман Акбашев зарядил издали, но мяч прошёл над перекладиной.
И всё же команда Сергея Семака нашла свой момент. Первый же отличный шанс в матче реализовал защитник «Зенита» Дуглас Сантос. На 41-й минуте Клаудиньо забросил мяч в штрафную «Факела», откуда капитан петербуржцев пробил головой в падении. В ключевой момент сезона, в важной игре «Зениту» помогает лидер!
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А во втором тайме сценарий матча изменился кардинально. Теперь уже «Факел» активно шёл вперёд, а «Зенит» чаще оборонялся. Да, у гостей появлялись моменты. К примеру, пару раз Артур угрожал воротам «Факела». Но подавляющую часть игрового времени зрители наблюдали за попытками воронежцев вскрыть защиту «Зенита». Но в дело включился класс футболистов гостей. Оборона «Зенита» «тушила» любые очаги опасности у своих ворот. Уже не так важна эстетика, как набранные три очка. Семак это прекрасно понимал, поэтому «Зенит» действовал не очень эффектно, зато эффективно.
Но «Факел» к концу матча устал. И моменты ближе к финальному свистку создавали именно гости. На 84-й минуте вышедший на поле у «Зенита» Дмитрий Васильев прострелил на ближнюю штангу, а Матео Кассьерра классно сыграл на опережение и пробил в касание. Беленов оказался на пути мяча и спас «Факел» от второго пропущенного гола. А на 87-й минуте гости разыграли стенку на правом фланге, Вендел ворвался в штрафную, однако Беленов снова отвёл угрозу.
А в следующей атаке «Зенит» всё же забил второй: Клаудиньо обводящим ударом поразил ворота «Факела». Но несколькими мгновениями ранее, когда шёл пас на половину поля хозяев, Вендел находился в пассивном офсайде. Из-за этого судья Алексей Сухой отменил гол, расстроив бразильца.
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов в беседе с «Чемпионатом» прокомментировал эпизод с незасчитанным голом: «Вендел влиял на защитника, это нельзя назвать пассивным офсайдом – он увёл защитника. Гол «Зенита» отменили правильно. Жёлтая Клаудиньо не отменяется, потому что это неспортивное поведение».
«Факелу» подарили надежду. И окрылённые хозяева пошли на штурм ворот «Зенита» уже в добавленное время. И… заработали пенальти! Вышедший на замену защитник гостей Нуралы Алип сыграл рукой в своей штрафной. Сначала Алексей Сухой нарушения не увидел, но после помощи VAR изменил решение. 11-метровый уверенно реализовал Евгений Марков, подаривший праздник команде и болельщикам. Представили эмоции Клаудиньо в этот момент (его, кстати, заменили за минуту до фола)?
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Игорь Федотов оценил момент с назначением пенальти в ворота «Зенита», оценив работу арбитра Алексея Амелина, работавшего на VAR.
«Это рука Алипа, есть движение рукой, не подмышечная впадина. Сухой не видел момент, потому что эпизод был закрыт от него игроками. После VAR Сухой принял верное решение и назначил 11-метровый. Давайте отметим Амелина, которого назначили экстренно: он дважды позвал правильно Сухого смотреть повторы».
«Зенит» потерял очки в третьем матче РПЛ подряд. Отрыв от «Краснодара» и «Динамо» – одно очко. За три тура до финиша. Какая невероятная чемпионская гонка! Да, команды ошибаются и дарят друг другу шансы, но это не отнимает эпичности. А «Факел» заработал важнейшее очко и теперь опережает зону вылета на два очка. Впереди у воронежцев «Урал», «Локомотив» и «Ахмат». Три битвы за спасение. «Зенит» остаётся первым и даже имеет преимущество, но у петербуржцев непростое расписание в конце. ЦСКА, «Ахмат», «Ростов» – кто-то ещё отберёт очки у действующего чемпиона?