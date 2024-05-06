«Зенит» упустил важнейшую победу из-за пенальти на 90+12-й минуте! А был ли он?

Чемпионская гонка в нынешнем сезоне РПЛ вызывает сильные эмоции. Да, когда-то положительные, а когда-то негативные. Но главное – они есть. Последние пять лет «Зенит» без особых проблем выигрывал титул и не давал надежд другим командам. А теперь – сразу три клуба в «золотой» гонке! Но всё же петербуржцы получили шанс выйти на чистое первое место и оторваться на три очка от «Краснодара» и «Динамо». Нужно было всего лишь обыграть «Факел».

Воронежцы начали весну с победы над «Спартаком» и двух ничьих. Но затем наступила серия из четырёх поражений. Дальше – увольнение Сергея Ташуева. Спасать «Факел» приехал Игорь Черевченко: в первом матче с новым тренером команда поделила очки с «Сочи» (0:0). А теперь – испытание чемпионом России. «Факел» находился на расстоянии всего одного очка от зоны вылета. Очки необходимы как воздух.

И с первых минут матча «Факел» показал серьёзность намерений: сидим в обороне, рассчитываем на контратаки и плохой день для «Зенита». И почти весь первый тайм стратегия хозяева работала. А на 32-й минуте «Факел» упустил шанс забить! Роман Акбашев зарядил издали, но мяч прошёл над перекладиной.

И всё же команда Сергея Семака нашла свой момент. Первый же отличный шанс в матче реализовал защитник «Зенита» Дуглас Сантос. На 41-й минуте Клаудиньо забросил мяч в штрафную «Факела», откуда капитан петербуржцев пробил головой в падении. В ключевой момент сезона, в важной игре «Зениту» помогает лидер!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А во втором тайме сценарий матча изменился кардинально. Теперь уже «Факел» активно шёл вперёд, а «Зенит» чаще оборонялся. Да, у гостей появлялись моменты. К примеру, пару раз Артур угрожал воротам «Факела». Но подавляющую часть игрового времени зрители наблюдали за попытками воронежцев вскрыть защиту «Зенита». Но в дело включился класс футболистов гостей. Оборона «Зенита» «тушила» любые очаги опасности у своих ворот. Уже не так важна эстетика, как набранные три очка. Семак это прекрасно понимал, поэтому «Зенит» действовал не очень эффектно, зато эффективно.

Но «Факел» к концу матча устал. И моменты ближе к финальному свистку создавали именно гости. На 84-й минуте вышедший на поле у «Зенита» Дмитрий Васильев прострелил на ближнюю штангу, а Матео Кассьерра классно сыграл на опережение и пробил в касание. Беленов оказался на пути мяча и спас «Факел» от второго пропущенного гола. А на 87-й минуте гости разыграли стенку на правом фланге, Вендел ворвался в штрафную, однако Беленов снова отвёл угрозу.

А в следующей атаке «Зенит» всё же забил второй: Клаудиньо обводящим ударом поразил ворота «Факела». Но несколькими мгновениями ранее, когда шёл пас на половину поля хозяев, Вендел находился в пассивном офсайде. Из-за этого судья Алексей Сухой отменил гол, расстроив бразильца.

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов в беседе с «Чемпионатом» прокомментировал эпизод с незасчитанным голом: «Вендел влиял на защитника, это нельзя назвать пассивным офсайдом – он увёл защитника. Гол «Зенита» отменили правильно. Жёлтая Клаудиньо не отменяется, потому что это неспортивное поведение».

«Факелу» подарили надежду. И окрылённые хозяева пошли на штурм ворот «Зенита» уже в добавленное время. И… заработали пенальти! Вышедший на замену защитник гостей Нуралы Алип сыграл рукой в своей штрафной. Сначала Алексей Сухой нарушения не увидел, но после помощи VAR изменил решение. 11-метровый уверенно реализовал Евгений Марков, подаривший праздник команде и болельщикам. Представили эмоции Клаудиньо в этот момент (его, кстати, заменили за минуту до фола)?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Игорь Федотов оценил момент с назначением пенальти в ворота «Зенита», оценив работу арбитра Алексея Амелина, работавшего на VAR.

Игорь Федотов экс-судья РПЛ «Это рука Алипа, есть движение рукой, не подмышечная впадина. Сухой не видел момент, потому что эпизод был закрыт от него игроками. После VAR Сухой принял верное решение и назначил 11-метровый. Давайте отметим Амелина, которого назначили экстренно: он дважды позвал правильно Сухого смотреть повторы».

«Зенит» потерял очки в третьем матче РПЛ подряд. Отрыв от «Краснодара» и «Динамо» – одно очко. За три тура до финиша. Какая невероятная чемпионская гонка! Да, команды ошибаются и дарят друг другу шансы, но это не отнимает эпичности. А «Факел» заработал важнейшее очко и теперь опережает зону вылета на два очка. Впереди у воронежцев «Урал», «Локомотив» и «Ахмат». Три битвы за спасение. «Зенит» остаётся первым и даже имеет преимущество, но у петербуржцев непростое расписание в конце. ЦСКА, «Ахмат», «Ростов» – кто-то ещё отберёт очки у действующего чемпиона?