А это точно Роналдо? Запорол кучу моментов, а «Локо» обогнал «Спартак»!

«Локомотив» и «Ростов» встретились друг с другом в четвёртый раз в сезоне. Удивительно, что соперники сообразили всего один мяч на двоих.

В трёх предыдущих матчах (два прошли в Кубке России) побеждали исключительно хозяева. «Ростов» выиграл 2:1 и 1:0, а «Локомотив» — 3:1. Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов оставил в запасе Максима Ненахова, место которого занял Александр Сильянов. А ещё в основе появился 18-летний Алексей Батраков. Это третий матч полузащитника за основную команду (первый — в стартовом составе в РПЛ).

Валерий Карпин снова оставил в запасе вратаря Сергея Песьякова, а в основе появился Никита Медведев. Это уже привычная картина для последних матчей. Мохаммад Мохеби снова не попал в заявку «Ростова» — всё ещё залечивает травму. Несколько дней назад донской клуб сыграл в Кубке с «Балтикой» (0:1), но из того стартового состава в Москве с первых минут вышли только три футболиста.

«Ростов» снова пропустил в начале матча — это уже входит в привычку. На пятой минуте Антон Миранчук технично положил мяч в дальний угол. Красота! Медведев дотянулся, но спасти команду не смог. К слову, Максим Глушенков отдал 12-ю результативную передачу в нынешнем сезоне РПЛ. Если посмотреть на показатели игроков из топ-5 лиг, то лучше результат только у Алекса Гримальдо из «Байера» (13 голевых передач).

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На перерыв команды ушли при счёте 1:0, однако моментов хватало. Даниил Уткин пробил рядом с дальней девяткой, а Сергей Пиняев — в сетку с внешней стороны. Плюс Роналдо бахнул выше перекладины из неплохой позиции. Глушенков заходил на 13-й голевой пас, но Кирилл Щетинин помешал всё тому же Пиняеву отправить мяч в пустые ворота. В первом тайме «Ростов» владел мячом 56% игрового времени, но ни разу не попал в створ.

Первые минуты второй половины прошли с преимуществом «Ростова». Удивительно, как не забил Роналдо после подачи со стандарта? Перед нападающим был пустой угол, а он пробил с трёх метров мимо створа. Кажется, даже Умар Сако не понял, как его одноклубник запорол такой момент. Возможно, там был офсайд, но нужно было попадать в створ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Железнодорожники несколько раз убегали в перспективные контратаки, но в концовке принимали неверные решения. То Глушенков пожадничал и запустил мяч на трибуны, то Миранчук почему-то не увидел несущегося к чужим воротам Пиняева. Можно понять возмущение Сергея. В ответ Иван Комаров немного не попал в дальний угол с линии штрафной. А Роналду направил мяч головой выше перекладины после прострела Осипенко. Это явно был не день бразильца.

В концовке Медведев прибежал на угловой и сфолил на Илье Лантратове в борьбе за верховой мяч. На большее у гостей не хватило времени. «Локомотив» после этой победы обошёл «Спартак» и поднялся на четвёртое место в таблице РПЛ. Сейчас он отстаёт от «Динамо» и «Краснодара» на шесть очков, но отыграть столько за три тура очень тяжело. А «Ростов» находится на седьмой строчке.