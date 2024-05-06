Осталось 4 матча – такой отрыв не отыгрывается. Криштиану, видимо, два раза подряд не сможет взять золото в Саудовской Аравии.

Малком почти сделал свой клуб чемпионом на 89-й минуте! А за Роналду снова грустно

«Аль-Хиляль» победил «Аль-Ахли» (2:1) в матче 28-го тура Про-Лиги и приблизился к чемпионству в Саудовской Аравии. Конкретно в нынешний вечер это стало возможно благодаря экс-футболисту «Зенита» Малкому, который оформил 1+1.

То, что «Аль-Хиляль» в самое ближайшее время станет чемпионом Саудовской Аравии, было понятно примерно всем. В апреле у команды завершилась серия из 34 побед. Так что триумф был лишь вопросом времени. И «Аль-Ахли» почти затормозил лидера – но лишь почти. На 89-й минуте встречи Малком вывел хозяев вперёд.

А вот Криштиану Роналду, проводящий второй сезон в «Аль-Насре», вновь останется без чемпионского звания. Раньше, кстати, такого не было, чтобы португалец не выигрывал со своим клубом национальное первенство (кроме «Спортинга»). Видимо, надо остаться в Саудовской Аравии ещё на сезон и попытать удачу снова.

Криштиану Роналду Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

А теперь про «Аль-Хиляль»: кто же зажигает в этой команде?

Рубен Невеш – 2+10 в 26 встречах

Салем Аль-Давсари – 13+3 в 25 играх

Сергей Милинкович-Савич – 10+9 в 27 матчах

Малком – 14+6 в 28 играх

Александр Митрович – 24+5 в 24 встречах

А ещё можно выделить игравших ранее в Европе Калиду Кулибали (1+2), Ренана Лоди и, конечно, Неймара, который сделал лишь 0+2, выйдя на поле всего трижды, и получил травму. Тренирует «Аль-Хиляль» португалец Жорже Жезуш.

Если возвращаться к Роналду, то второе место от «Аль-Насра» уже никуда не уйдёт (у лидера после 30 туров – 86 очков, у команды Криштиану – 74). Но разве он, Садио Мане, Марсело Брозович, Отавио, Давид Оспина, Эмерик Лапорт, Талиска и другие могут быть этим довольны?