Сборная 27-го тура РПЛ. Герои «Динамо» и покорители «Зенита» с «Краснодаром»

Завершён очередной тур РПЛ, который разбили на три дня. Он подарил нам несколько интересных результатов. К примеру, «Зенит» снова потерял очки, а ЦСКА продлил серию без побед. Какой же получилась символическая сборная 27-го тура РПЛ?

Вратарь: Александр Беленов («Факел»)

«Факел» сотворил сенсацию, отобрав очки у действующего чемпиона. В том числе и благодаря надёжной игре вратаря Беленова. Александр совершил четыре сейва, а пробил его только ещё один представитель нашей символической сборной. Самое главное, что Беленов оставил «Факел» в игре при счёте 0:1. Не будь этого, концовка могла стать совсем другой. Кстати, воронежский клуб не проигрывает после увольнения Сергея Ташуева (два матча — две ничьих).

Александр Беленов Фото: fakelfc.ru

Левый защитник: Дуглас Сантос («Зенит»)

Капитан «Зенита» пришёл на выручку команде, когда она в этом очень нуждалась. За весь первый тайм в Воронеже гости создали всего один опасный момент, но конвертировали его в гол. Дуглас классно подключился к атаке и вонзил мяч головой в ближний угол. Впрочем, этот гол так и не стал победным, ведь «Зенит» не дотерпел всего несколько минут. Бразилец выиграл четыре единоборства из пяти, совершил один отбор, два раза успешно применил дриблинг и нанёс два удара (один — в створ).

Дуглас Сантос Фото: fc-zenit.ru

Центральный защитник: Кирилл Гоцук («Пари НН»)

«Спартак» не проиграл ни одного матча после увольнения Гильермо Абаскаля, но так и не забил в Нижнем Новгороде. Защитник хозяев Гоцук совершил 15 выносов, заблокировал пять ударов и выиграл два верховых единоборства из трёх. Отсутствие Кирилла ощущалось, когда его забанили на несколько матчей. На этом отрезке «Пари НН» пропустил кучу мячей и приблизил Сергея Юрана к отставке. Правда, и после возвращения Гоцука нижегородский клуб много пропускал. Но в матче со «Спартаком» отыграл «на ноль».

Кирилл Гоцук Фото: fcnn.ru

Центральный защитник: Надер Гандри («Ахмат»)

Грозненский клуб заметно преобразился в последних турах. На этот раз он победил в «Краснодаре» и засушил атаку топ-соперника. Гандри стал одним из главных ключей к успеху «Ахмата». Он совершил четыре выноса, заблокировал три удара, выполнил один перехват, выиграл три единоборства из четырёх и заработал два фола. Африканец переехал в Россию зимой, но в некоторых матчах смотрелся не лучшим образом. Однако во встрече с «Краснодаром» был в порядке.

Надер Гандри (справа) Фото: fckrasnodar.ru

Правый защитник: Александр Сильянов («Ростов»)

Перед матчем с «Ростовом» главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что предпочёл выпустить в основе Сильянова, а не Максима Ненахова, поскольку Александр принесёт больше пользы. И надо сказать, что тот не подвёл. Сильянов выполнил три отбора, совершил три перехвата, заработал один фол и один раз успешно применил дриблинг. Но главное, что «Локомотив» обыграл крепкого соперника и не пропустил ни одного мяча.

Александр Сильянов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Муми Нгамалё («Динамо»)

Если вы не смотрели концовку матча «Динамо» — «Сочи», то многое потеряли. Наверное, болельщики обеих команд после такого постарели на несколько лет. Нгамалё вышел на замену во втором тайме, но за небольшое время на поле оформил 1+1. Сначала отдал голевую передачу, а потом принёс команде победу уже в добавленное время. С учётом того, как сыграли конкуренты, «Динамо» сохраняет шансы на золотые медали. А Нгамалё забил четвёртый мяч в нынешнем сезоне РПЛ.

Муми Нгамалё Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Иван Башич («Оренбург»)

Один из лучших игроков победного матча с «Крыльями Советов». «Оренбург» всё-таки дожал соперника и сейчас располагается за пределами зоны стыковых матчей. Башич нанёс три удара (два — в створ), отдал четыре ключевые передачи, выиграл семь единоборств из 13, заработал три фола, три раза отобрал мяч у соперников и совершил один перехват. Неплохая статистическая линейка! На этой неделе «Оренбург» сыграет дома с «Локомотивом». Покажет ли там Башич футбол аналогичного уровня?

Иван Башич Фото: fcorenburg.ru

Центральный полузащитник: Антон Миранчук («Локомотив»)

«Локомотив» справился с «Ростовом» и поднялся на четвёртое место в таблице. Миранчук принёс хозяевам победу роскошным ударом. Антон забил пятый мяч в нынешнем сезоне РПЛ (третий — в весенней части). Любопытно, что, если Миранчук отмечается голом, его команда не проигрывает (четыре победы, одна ничья). Антон нанёс два удара в створ, отдал 81% точных передач, выиграл пять единоборств из девяти, совершил три отбора, заработал два фола и заблокировал один удар.

Антон Миранчук (слева) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Илья Рожков («Рубин»)

«Рубин» Рашида Рахимова снова удивил. Весной он обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге, а теперь ушёл от поражения в гостевой встрече с ЦСКА. 19-летний Рожков — автор первого гола в матче. Кстати, ранее он никогда не забивал на уровне РПЛ. Помимо этого, у футболиста четыре выигранных единоборства из восьми, один заработанный фол, четыре выноса мяча, один перехват и один отбор. Весной Илья занял место в стартовом составе «Рубина» и, похоже, планирует надолго там закрепиться.

Илья Рожков Фото: РИА Новости

Нападающий: Константин Тюкавин («Динамо»)

Молодой форвард бело-голубых продлил серию с голами в РПЛ до пяти матчей подряд. И не просто продлил, а сделал это в очень изящной манере. Тюкавин забил пяткой, стоя спиной к воротам. И сам схватился за голову, поскольку не поверил в произошедшее. А потом была крышесносная концовка, в которой хозяева всё-таки заработали три очка. Тюкавин, помимо гола, отдал три ключевые передачи, создал два голевых момента, заработал два фола и совершил один перехват. Неудивительно, что РПЛ включила Константина в число претендентов на приз лучшему игроку апреля, но он и в мае стартовал отлично.

Константин Тюкавин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающий: Мохамед Конате («Ахмат»)

В последних четырёх матчах РПЛ Конате забил четыре мяча. От него пострадали и ЦСКА, и «Пари НН», и «Краснодар». В минувшей встрече Конате вышел на 67 минут и оформил победный гол. Он нанёс четыре удара в створ, совершил один отбор и один перехват. В осенней части Мохамед, как правило, забивал в тех матчах, в которых «Ахмат» проигрывал. А в весенней отличается только в победных встречах. Грозненский клуб уже оторвался от зоны стыков на четыре очка. Этого хватит, чтобы остаться в РПЛ?

Мохамед Конате Фото: РИА Новости

Тренер: Магомед Адиев («Ахмат»)

Помните, как Адиев стартовал в «Ахмате» в этом году? С поражения 0:2 от «Локомотива». А потом были легендарные 1:7 с «Балтикой». Играли, кстати, в Грозном, так что результат неприятен вдвойне. Но после этого «Ахмат» выдал серию из четырёх побед и покинул зону переходных матчей. В прошедший уикенд команда прибила «Краснодар», который находится в топ-3. «Ахмат» всё ближе к тому, чтобы сохранить место в РПЛ на будущий сезон.

Магомед Адиев Фото: РИА Новости

Сборная 27-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура.