Старый герой «Боруссии» в новой роли. Кто тащит команду в финал Лиги чемпионов?

Дортмундская «Боруссия» оказалась в полуфинале Лиги чемпионов. И в первом матче сенсационно обыграла «ПСЖ»! В чемпионате команда идёт лишь пятой, но из-за успешного выступления немецких клубов в еврокубках всё равно попадает в следующий розыгрыш ЛЧ. С начала 2024-го «Боруссия» классно преобразилась. А главная причина – приход Нури Шахина (и Свена Бендера) в штаб Эдина Терзича. Босниец подчеркнул, что это его инициатива. А директор «Боруссии» Себастьян Кель отметил, что клуб «хочет внести новый импульс в штаб». «Я не мог отказать «Боруссии». Мы с тренерской командой постараемся вместе вернуть Дортмунд на путь успеха. Очень приятно возвращаться домой», – рассказал Шахин после назначения. Нури – важный элемент штаба Терзича. Рассказываем о пути Шахина-тренера, а также об аспектах, которые он изменил в Дортмунде.

Шахин тренирует с 2015-го. Первый большой опыт — команда с Кудряшовым

Тренерская деятельность интересовала Нури ещё во время игровой карьеры. Конспекты он вёл с 2013 года, а в 2015-м, будучи футболистом «Боруссии», вместе с братом тренировал клуб низшего немецкого дивизиона «РСВ Майнерцхаген» (в детстве Шахин играл за эту команду). Нури в интервью Sky Sports рассказывал, что он экспериментировал с различными сочетаниями и принципами построения игры. А когда Шахин выступал за «Вердер» (2018-2020), то регулярно посещал тренировки команды до 17 лет.

В интервью Шахин отмечал, что ориентируется на тренеров с собственной философией (например, Роберто Де Дзерби и Джан Пьеро Гасперини), но выделяет Хосепа Гвардиолу: «Почти в каждом сезоне тренерской карьеры он привносил что-то новое в футбол». А Томаса Тухеля и Юргена Клоппа он отметил как специалистов, повлиявших на него сильнее всех: «Это два самых влиятельных тренера в моей карьере, они создали невероятный микс. Из-за них я начал думать о системах и тренировках».

Нури в целом смотрит очень много разного футбола: «Мы с коллегами выбираем матч одной из европейских лиг и смотрим его вместе. Не все 90 минут, а сокращённую версию. Наш аналитик выделяет для нас главные моменты». А ещё он учился спортивному менеджменту в Гарвардской школе на одном курсе с директором по работе с молодёжью «Барселоны», гендиректором Sony Music из Латинской Америки, представителями Coca-Cola и экс-спортсменами – Линдси Вонн (горные лыжи) и Энди Роддиком (теннис). «Я не высокомерный, но скажу, что довольно умный парень. Однако есть много людей, которые сообразительнее меня. Нахождение на одном курсе вместе с 80 умными людьми и тренировка мозга по различным темам – опыт, действительно изменивший мою жизнь», – рассказал Нури об обучении.

Нури Шахин Фото: Dennis Grombkowski/Getty Images

Шахин завершил карьеру в октябре 2021 года в «Антальяспоре». Он уже был играющим тренером, а затем сосредоточился только на тренерской деятельности. «На поле Нури мыслил как стратег и вёл команду за собой. Он многому научился у Клоппа, Тухеля и других больших тренеров, с которыми вместе работал. Думаю, у него всё получится», – отмечал Роман Вайденфеллер, экс-партнёр Шахина по «Боруссии».

Удивительно, что новому тренеру выдали контракт на пять лет, хотя у него ещё даже не было лицензии Pro. После назначения Шахина «Антальяспор» выдал четыре победы в восьми турах, а после – безвыигрышная серия из восьми встреч. Но руководство не психануло, а доверилось Нури. И с января 2022-го до конца сезона «Антальяспор» не уступил ни разу! И команда финишировала седьмой в турецкой Суперлиге.

Кстати, за клуб в том сезоне выступал россиянин Фёдор Кудряшов. А в мае 2022 года Шахин заявил, что мечтает о работе в «Боруссии»: «Я никогда не скрывал, что «Боруссия» мне очень близка. Мечтаю однажды отпраздновать победу перед Южной трибуной как тренер клуба».

Следующий сезон выдался тяжёлым: 13-е итоговое место и всего одно очко до зоны вылета. Шахин экспериментировал с тактикой, не всегда это приносило успех. А главный момент, связанный с Нури в том чемпионате, – нефутбольный. По окончании матча с «Фенербахче» (1:2) в январе 2023-го игроки команды набросились на арбитра Кадира Саглама из-за спорных решений. На 90+8-й минуте «Антальяспор» сравнял счёт (забил экс-спартаковец Фернандо), но VAR увидел офсайд, и гол не засчитали. Разъярённых футболистов остановил Шахин, вставший перед судейской бригадой.

Нури Шахин в «Антальяспоре» Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Сезон-2023/2024 начался без побед в пяти турах, но затем «Антальяспор» набрал ход. А Шахин оставил команду на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Турции (сейчас идут 10-ми). «Я вернулся домой после тренировки в качестве игрока, а обратно возвратился уже тренером. В итоге мы изменили ситуацию», – подытожил Нури свой период работы в Турции в апреле 2024 года.

Что Шахин привнёс в «Боруссию»

В интервью Sky Sports Нури рассказал, что тактика – то, чем он занимается в «Боруссии»: «Я бы никогда не стал ассистентом, который просто сидит и наблюдает. Это было предельно ясно уже тогда, когда я начинал тренировать. Любовь к тактике у меня сохраняется, я постоянно изучаю последние тенденции». И Шахин сразу изменил билд-ап (розыгрыш мяча от ворот) «Боруссии». После прихода турка дортмундцы в первой стадии используют структуру 3+2 (три защитника и два игрока в опорной зоне). В центр, как правило, смещается ложный фулбек Ян Матсен, арендованный у «Челси». Подобную структуру использует, например, Хосеп Гвардиола в «Манчестер Сити». А роль Матсена у Пепа исполняют Джон Стоунз или Мануэль Аканджи.

Тройку защитников формируют два центральных + правый защитник или опускающийся опорник. Что это даёт «Боруссии»? Главное – лучший контроль мяча и возможность равномерно заполнять всё поле. Подобная структура также облегчает жизнь команды при потерях. «Сейчас самая популярная расстановка в построении атак — 3+2. Это сейчас в тренде, многие клубы играют в этом стиле, и мне тоже это очень нравится», – отмечал Шахин.

Нури Шахин Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Боруссия» учится быстрее и острее думать на поле. Позиционное владение невозможно без нужного мышления у футболистов. Шахин был умным игроком: «Я был полузащитником, который видел, что происходит на обеих сторонах поля. Я играл на позиции «шестёрки», а до этого – на месте «восьмёрки». Думаю, я всегда контролировал каждую половину поля, так что мог всегда видеть, что нужно команде». А теперь Нури развивает интеллект других футболистов.

«Боруссия» – второй клуб Бундеслиги по набранным очкам после прихода Шахина (33, у «Байера» – 42). Издание As сообщает, что «Бешикташ» заинтересован в назначении Нури на должность главного тренера. Шахин уже общался с президентом «орлов» Хасаном Аратом. Тренер отметил, что предложение ему интересно, но он хочет дождаться конца сезона. В случае ухода Эдина Терзина «Боруссию» может возглавить как раз Шахин. Если же босниец останется, то «Бешикташ» – реальный вариант. Но сейчас Нури мечтает выиграть ЛЧ с «Боруссией». В финале-2013 Шахин вместе с дортмундцами проиграл «Баварии» (1:2). Теперь он надеется добраться до трофея в качестве тренера.