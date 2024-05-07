«Зенит» борется за шестое чемпионство подряд. Почему важно быть на игре с ЦСКА

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11 мая «Зенит» встретится с ЦСКА в Петербурге. Это важнейший матч для сине-бело-голубых с точки зрения чемпионской гонки. Ничья с «Факелом» в 27-м туре РПЛ позволила команде Семака оторваться от «Краснодара» и «Динамо», но только на одно очко. Ошибаться больше нельзя.

Последние результаты «Зенита» в РПЛ вызывают тревогу у болельщиков. Два поражения подряд без забитых голов и драматичная ничья в Воронеже – кажется, что у команды наступил кризис. На самом деле ей просто не везёт. В матче с «Рубином» сине-бело-голубые наиграли на 1,56 ожидаемого гола, но подвела реализация. Казанцы же в первом тайме почти не создавали моментов, а во втором – воспользовались первой и на тот момент единственной возможностью забить. Соперник в этот раз оказался удачливее.

За второй тайм сине-бело-голубые создали больше опасности в сумме, чем в первом — то есть это миф о некой пассивности в атаке во втором тайме. Практически все важные показатели у «Зенита» были одними из лучших в сезоне в игре с «Рубином». Единственное, в чём просела команда из Санкт-Петербурга — удары в быстрых атаках (0) при максимуме в 5 и среднем в 2.2. У сине-бело-голубых было очень мало возможностей для быстрых атак из-за оборонительного блока «Рубина» и их потерь мяча после длинных передач, из-за которых не было пространства, куда бежать.

В игре с «Динамо» «Зенит» снова не реализовал свои моменты, хотя много владел преимуществом и контролировал мяч. До гола Тюкавина казалось, что сине-бело-голубые ближе к победе, о чём свидетельствует статистика: по попыткам входа в штрафную 48 против 13 в пользу сине-бело-голубых. По успешным — 11 против 8. Третье место чемпионата оборонялось на своей половине поля, владело мячом 33% времени при среднем в 50%, а также допустило 23 выноса только за первый тайм. Однако – снова поражение команды из Санкт-Петербурга. Тотальное невезение. При этом команда Семака по-прежнему лидирует в РПЛ по ожидаемым очкам, владению мячом и входам в штрафную.

Михаил Кержаков («Зенит») Фото: РИА Новости

ЦСКА весной, напротив, играет неуверенно. Особенно команде Федотова не удаются концовки. После зимней паузы армейцы упускали победу на последних минутах в матчах с «Оренбургом», «Сочи», «Ахматом», «Зенитом» и «Рубином». К встрече с сине-бело-голубыми команда подходит на восьмой строчке турнирной таблицы.

Конечно, ЦСКА испытывает трудности в весенней части чемпионата, но это не значит, что «Зениту» будет легко в Петербурге. Команда Федотова точно захочет прервать неудачную серию – пять туров в РПЛ без побед. К тому же ЦСКА – неудобный соперник для петербуржцев. В пяти последних встречах «Зенит» одержал только две победы, одну из них – в основное время.

Также не стоит забывать и о календаре сине-бело-голубых. Только в апреле «Зенит» сыграл дважды с мотивированным «Спартаком», с претендентами на чемпионство в виде «Краснодара» и «Динамо», а также с «Балтикой», «Оренбургом» (оба клуба борются за выживание) и «Рубином». Впереди — две встречи с ЦСКА, матч на выезде с «Ахматом» и вишенка — непредсказуемый «Ростов». Права на ошибку у сине-бело-голубых больше нет, от этого заключительные матчи сезона становятся только интереснее. Разыгрываются сразу два трофея — Кубок России и РПЛ.

Интересен предстоящий матч и с точки зрения противостояния бывших: Семака и ЦСКА. В составе армейцев тренер сине-бело-голубых провел бо́льшую часть карьеры – 10 лет. Стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка. Теперь Семак выигрывает трофеи с «Зенитом». И в субботнем матче с ЦСКА как раз может приблизиться к шестому чемпионскому титулу.

Так что если вы живёте в Петербурге или окажетесь здесь в выходные, не упустите возможность посетить «Газпром Арену». Помимо интригующего матча, зрителей ждёт насыщенная программа развлечений для всей семьи. Для взрослой аудитории перед игрой споёт группа «Браво». А для детей «Зенит» при поддержке Wildberries запустил конкурс. Победитель станет ведущим предматчевой программы на стадионе. Рисунки ещё 11 счастливчиков представят стартовый состав сине-бело-голубых. «Зенит» вообще в последние годы старается уделять больше внимания именно детской аудитории. Поэтому на билеты для детей действует скидка – 50%.

Болельщики перед матчем «Зенита» Фото: fc-zenit.ru

Кстати, оформить карту болельщика не составит труда. Это можно сделать перед матчем в мобильном МФЦ прямо у «Газпром Арены». На процедуру уйдёт не более 10 минут. И это точно стоит того. Чемпионская гонка близка к развязке. Для команды Семака матч с принципиальным соперником может стать ключевым. А ЦСКА, скорее всего, захочет реабилитироваться после неудачных результатов и максимально настроится на победу. Такой матч просто нельзя пропустить.

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