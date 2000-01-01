«Манчестер Юнайтед» едва не обновил несколько антирекордов

Антирекорд по пропущенным голам

В этом сезоне «МЮ» пропустил 81 гол во всех турнирах — это повторение антирекорда сезона-1976/1977. «Дьяволам» осталось провести четыре матча в этом сезоне: с «Арсеналом», «Ньюкаслом», «Брайтоном» и с «Ман Сити» в финале Кубка, так что антирекорд ещё может быть обновлён.