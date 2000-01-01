«МЮ» едва не обновил несколько антирекордов
6 мая «МЮ» проиграл «Кристал Пэлас» (0:4). В результате этого поражения команда Эрика тен Хага приблизилась к нескольким антирекордам клуба. Такого плохого сезона у «дьяволов» ещё не было!
Антирекорд по пропущенным голам
В этом сезоне «МЮ» пропустил 81 гол во всех турнирах — это повторение антирекорда сезона-1976/1977. «Дьяволам» осталось провести четыре матча в этом сезоне: с «Арсеналом», «Ньюкаслом», «Брайтоном» и с «Ман Сити» в финале Кубка, так что антирекорд ещё может быть обновлён.
Антирекорд по поражениям в сезоне АПЛ
За 36 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл 13 матчей. Антирекорд клуба был установлен в сезоне-1989/1990 – 16 поражений. У «дьяволов» ещё есть шанс повторить это «достижение» в текущем сезоне.
«Манчестер Юнайтед» едва не обновил несколько антирекордов
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