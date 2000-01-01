«Реал» идёт на второй лучший сезон в истории
«Реал» Мадрид набрал 87 очков после 34 туров Ла Лиги в этом сезоне (27 побед, шесть ничьих, одно поражение). Это второй лучший результат клуба в истории. В Примере мадридцы шли успешнее лишь 12 лет назад!
Рекорд Моуринью 2012 года
В сезоне-2011/2012 «Реалом» руководил Жозе Моуринью. Тогда мадридцы набрали 88 очков за 34 матча (28 побед, четыре ничьих, два поражения). В том сезоне «Реал» закончил на первой строчке Примеры, имея в активе 100 очков.
Лишь один сезон «Реала» в Ла Лиге был круче нынешнего
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