Лишь один сезон «Реала» в Ла Лиге был круче нынешнего

«Реал» идёт на второй лучший сезон в истории

«Реал» Мадрид набрал 87 очков после 34 туров Ла Лиги в этом сезоне (27 побед, шесть ничьих, одно поражение). Это второй лучший результат клуба в истории. В Примере мадридцы шли успешнее лишь 12 лет назад!