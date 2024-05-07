Топ-матчи среды: «Реал» — «Бавария», УНИКС — «Локо», а ещё НХЛ и НБА

Главное в спорте 8 мая: узнаем, кому достанется путёвка в финал ЛЧ и кто пройдёт в финал Лиги конференций — «Брюгге» или «Фиорентина»!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, второй матч

Интрига: закроют ли «ураганы» большинство «Рейнджерс»?

«Рейнджерс» в первой игре серии забили два гола в большинстве, один из которых пришёл после роскошной комбинации. При этом удаления «Каролины», которые привели к игре в меньшинстве, вовсе не были обязательными, и теперь команде надо перестраиваться. Эксперты давно отметили, что слабая сторона «ураганов» при Роде Бриндаморе — игра в гостевых матчах, где команда не может пользоваться наложениями звеньев. Сможет ли команда Кузнецова обыграть команду Панарина?

🏀 2:00: «Бостон Селтикс» — «Кливленд Кавальерс», плей-офф НБА, 1/4 финала, первый матч

Интрига: лёгкая победа для «кельтов» или же гости поборются?

Лидер регулярного чемпиона и первый номер посева Восточной конференции «Бостон Селтикс» уже давно расправился с «Майами Хит» в первом раунде плей-офф НБА и дожидался окончания серии между «Кливленд Кавальерс» и «Орландо Мэджик». Клуб из Огайо во главе с Донованом Митчеллом обыграл «магических» в семи матчах. «Кавалеристы» потратили немало сил, чтобы одержать победу в серии, а теперь им предстоит встретиться с очень сильными «кельтами», которые отдали лишь один матч «Майами». Удастся ли гостям навязать борьбу «Бостону»?

🏒 4:30: «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, первый матч

Интрига: что окажется важнее: суперзвезда или глубина состава?

Эта пара уже сейчас кажется скрытым финалом не только Запада, но и всего Кубка Стэнли. «Даллас» смог выбить действующего чемпиона в первом раунде и показал, что обладает одним из самых глубоких составов во всей НХЛ, «Колорадо», здорово усилившийся на дедлайне, в первом раунде показал игру на уровне чемпионского состава 2022 года, разметав «Виннипег» за счёт атаки. Прогнозы здесь делать очень сложно.

🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс», плей-офф НБА, 1/4 финала, первый матч

Интрига: кто лучше стартует во втором раунде?

Лука Дончич наряду с Кайри Ирвингом помогли «Даллас Маверикс» пройти в первом раунде плей-офф НБА «Лос-Анджелес Клипперс». Техасцам потребовалось шесть матчей, чтобы оказаться в следующей стадии. Впрочем, «Оклахома-Сити Тандер» вообще не почувствовала сопротивления «Нью-Орлеана», обыграв соперника со счётом 4-0. Шей Гилджес-Александер и его молодая свита показывают отличный уровень игры в плей-офф. Но хватит ли этого, чтобы одолеть двух суперзвёзд лиги?

🏀 19:00: УНИКС — «Локомотив-Кубань», плей-офф ЕЛ, 1/2 финала, второй матч

Интрига: действующий чемпион заберёт второй домашний матч?

После первой половины стартового матча полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ казалось, что УНИКС легко заберёт победу, но «Локомотив-Кубань» проявил характер и навязал борьбу действующему чемпиону. Казанцы победили со счётом 78:75, а краснодарцы показали, что лёгкой прогулки здесь точно не будет. Сделают ли работу над ошибками подопечные Александра Секулича или же команда под руководством Велимира Перасовича отправится в Краснодар с двумя победами в активе?

⚽️ 19:30: «Динамо» Махачкала — «Химки», Первая лига, 24-й тур

Интрига: кто победит в битве лидеров Первой лиги?

Битва топовых команд Первой лиги. Сейчас «Химки» возглавляют таблицу, а «Динамо» находится на второй строчке с отставанием в два очка. Подмосковный клуб одержал четыре победы подряд, а махачкалинский — не проигрывает на протяжении семи туров (в шести подряд — не пропускает). В первом круге команда Андрея Талалаева обыграла соперника (1:0), и теперь соперник наверняка постарается взять реванш. Тем более что победа снова выведет «Динамо» на первое место в таблице. А «Химки» в случае успеха практически обеспечат себе место в РПЛ на новый сезон.

⚽️ 19:45: «Брюгге» — «Фиорентина», Лига конференций, 1/2 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто пройдёт в финал Лиги конференций?

Первый матч «Фиорентины» и «Брюгге» — вау! Пять голов, удаление, победный мяч в добавленное время. Бельгийский клуб «горел» 1:2, остался в меньшинстве, но отыгрался. И всё же последнее слово осталось за «Фиорентиной» — она вырвала победу на 90+1-й минуте. Но результат 2:3 — не приговор для «Брюгге». Команда не играла в финале еврокубка с 1978 года, так что проход станет настоящим достижением. «Фиорентина» год назад выступала в финале Лиги конференций и наверняка хочет как минимум повторить тот результат. Но получится ли?

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Бавария», Лига чемпионов, 1/2 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кому достанется путёвка в финал Лиги чемпионов?

«Реал» подходит к ответной игре в статусе чемпиона Испании. На выходных команда Карло Анчелотти обеспечила титул после осечки «Барселоны» в каталонском дерби. Результат первого полуфинала (2:2) в ЛЧ оставляет шансы и «Реалу», и «Баварии». Для мюнхенского клуба этот турнир — последняя возможность скрасить в целом неудачный сезон. Из Кубка Германии она вылетела, а в Бундеслиге уже не поднимется выше второго места. И у Анчелотти, и у Тухеля есть опыт победы в Лиге чемпионов. Кто сделает шаг вперёд на пути к очередному трофею?