Аналитики оценили шансы «Зенита» на чемпионство
После 27-го тура Opta обновила прогноз на победителя РПЛ. Какие теперь расклады в тройке в борьбе за победу?
«Динамо»
Вероятность чемпионства бело-голубых выросла с 6,9% до 16,5%. Куда выше у динамовцев шансы стать вторыми (28,4%) или третьими (50,7%).
«Краснодар»
Шансы на победу в РПЛ у «быков» снизились с 24,2% до 19,8%. Вероятность стать вице-чемпионами — 44,5%.
«Зенит»
Несмотря на неудачную серию, вероятность чемпионства петербуржцев возросла с 60,4% до 63,7%. Шансы завоевать серебро — 26,5%.
Обновлённый прогноз на чемпиона РПЛ. Какие шансы после ничьей «Зенита»?
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