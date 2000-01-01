«Спортинг» шумно отметил чемпионство. Видео
«Спортинг» досрочно стал чемпионом Португалии! Вы посмотрите, как шумно в Лиссабоне отметили юбилейную, 20-ю победу команды в Примейре.
«Спортинг» шумно отметил юбилейное чемпионство в Лиссабоне! Видео
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