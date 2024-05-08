«Я понимаю, почему про «Зенит» кричат такое». У «Факела» очень яркий капитан!

Ираклий Квеквескири не собирается ни в Первую лигу, ни на пенсию. Эмоциональное интервью с любимцем Воронежа.

«Факел» в киношном по сценарию матче спас ничью с «Зенитом». Были и незасчитанный мяч, и видеопросмотры, и пенальти. Для Воронежа этот результат – позитив, но команда всё равно в зоне стыковых матчей.

После суперкамбэка Ираклий Квеквескири рассказал «Чемпионату» о матче с «Зенитом», уходе Ташуева, шансах спастись, а также поделился мнением о чемпионской гонке и финише карьеры.

– Концовка матча получилась космической по сюжету. За счёт чего вы это сделали?

– За счёт веры в себя. Мы боролись, играли до конца и не сдавались. Да, допускали ошибки. Но этого сложно избежать. Не лучшим образом сыграли при пропущенном голе. В переходных фазах действовали неидеально. Конечно, таких вещей должно быть меньше. Однако когда против тебя играет команда высокого уровня – она всегда может наказать. Сегодня мы были одним целым. Спасибо всем ребятам. Мы заслужили эту ничью.

Футболисты «Факела» после забитого гола Фото: ФК «Факел»

– «Зенит» во втором тайме отдал инициативу и стал играть на удержание. Ожидали такое?

– Мне без разницы, как они играли. Их проблемы. Самое главное – наши действия на поле. А у них есть главный тренер. Пусть он это комментирует.

Могу сказать, что во втором тайме мы почти ничего не поменяли. Просто «Зенит» сел и стал действовать на контратаках. Сами отдали нам пространство, посчитав, что будут эффективнее при игре вторым номером.

Справедливости ради дважды нас подловили. Один раз был офсайд, второй раз Райан (Сенхаджи. — Прим. «Чемпионата») хорошо сыграл. Ничего такого.

– В концовке мне показалось, что вы сейчас как минимум побьёте Сенхаджи из-за одной ошибки. Вы так на него злобно посмотрели, что всем вокруг стало не по себе.

– Если бы я хотел кого-то убить или побить, то мы бы здесь с вами сейчас не стояли. Так что звучит странно. Да, я очень эмоциональный футболист. И так действую уже много лет. Уже сложно что-то изменить в себе.

– Прошло несколько недель, как у «Факела» сменился главный тренер. Как вам с Игорем Черевченко?

– Знаете, у нас такая работа: руководители решают, кто тренирует команду. Мы же, футболисты, уже привыкаем, что сегодня может быть один, завтра — другой. Нам без разницы – мы должны выходить и делать своё дело.

– Но перестраиваться на финише сезона тяжело?

– Нет. Повторюсь, мы привыкли. У нас не в первый раз меняется тренер. Так что всё в порядке.

– Сергей Ташуев, как я понимаю, даже не попрощался с командой, так как очень торопился в Москву. Вас это удивило?

– Это его человеческое право. Он посчитал нужным так поступить. Если бы я был на его месте, то пришёл бы попрощаться. Понятно, что это не самые приятные эмоции, когда ты покидаешь место работы. Моё мнение: он мог бы попрощаться с игроками. У него, возможно, другое.

Сергей Ташуев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Команда при нём оказалось в кризисе?

– Да. В эмоциональном кризисе.

– Почему?

– Если бы я знал ответ, то постарался бы не допустить подобного. Наверное, рассказал бы, и мы добивались положительного результата.

– Сейчас этот кризис преодолён?

– Мы два раза сыграли вничью. Дай бог, чтобы дальше были победы. Тогда точно никакого кризиса не будет.

Сейчас мы в непростой турнирной ситуации. Но должны справиться. Впереди матчи с прямыми конкурентами. Обязаны их побеждать.

– Это будет сложно.

– Но реально. Почему нет? Мы же не с «Барселоной» или «Манчестер Сити» играем. Все команды примерно одинаковые. Вот игра с «Зенитом» показательна в этом плане. Хотя считаю, что это не тот «Зенит», который был раньше.

– Что вы имеете в виду?

– Не тот, что в прошлом сезоне, когда был Малком. Может, и фактор пяти чемпионств подряд сказывается. Чересчур верят в себя. Полагаю, на нас они настроились не так, как нужно. Недооценили нас. Но это их проблемы.

– Почему «Факел» так классно играет с большими клубами?

– Честно, не знаю. Кто-то скажет, что мы более заряжены на топ-клубы, но это глупость. Просто с прямыми конкурентами матчи получаются более скомканными, так как обеим командам нужен результат.

Хотя «Зениту» сейчас тоже был нужен результат, но видите, как получилось. Мне лично вообще без разницы, с кем играть. «Зенит», «Спартак» или «Урал» – всё равно.

Ираклий Квеквескири Фото: ФК «Факел»

– Вы сыграли со всеми элитными клубами страны. Кто больше заслуживает чемпионства?

– Вообще без разницы. Главное, чтобы «Факел» остался в РПЛ. А они пусть свои задачи решают.

– Даже переживать ни за кого не будете?

– А зачем? Я болею за «Факел». Будет странно, если кого-то начну поддерживать.

– Многие уже говорят: кто угодно, только не «Зенит».

– Хорошо. Вот сейчас «Зенит» теряет очки, соответственно, у конкурентов отличные шансы выйти на первое место. Кто-то этим пользуется? Нет. «Зенит» выигрывает чемпионства пять лет подряд. И это заслуженно. При этом у других клубов всегда есть возможность конкурировать. Но мы этого не видим. Может, вопросы тогда не к «Зениту»?

– При этом болельщики в Воронеже кричали с трибун, что «Зенит» – позор российского футбола». Почему?

– Я плюс-минус понимаю, почему так кричат. В основе два россиянина. Это странно. В условиях, когда нет еврокубков, всё равно много иностранцев. Хотя у них достаточно классных футболистов с российским паспортом. Есть свои воспитанники. Думаю, надо давать больше шансов играть им, а не развивать чужих. Но об этом мало кто говорит. Они становятся чемпионами за счёт легионеров. Хотя есть хорошие российские футболисты.

– Вы считаете, что «Зенит» – позор нашего футбола?

– Я так не считаю. Это право любого клуба выбирать философию и путь развития. Мне вообще без разницы. Они считают правильным иметь такое количество легионеров и несколько россиян. А ещё есть Марио Фернандес, который двух слов по-русски связать не может.

– Главное: как нужно жить, чтобы любили так, как любят вас? В Воронеже же вас просто обожают.

– Думаю, вы преувеличиваете. Нет таких людей, которые нравились бы всем. Я не исключение. Только бог любит всех.

– С вашим будущим в «Факеле» всё в порядке?

– Всё великолепно. На пенсию точно не собираюсь. Хотя, может, кто-то этого хочет. Но фиг дождётся!