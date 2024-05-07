«Теперь арбитров будут прессовать ещё больше». Разбор судейства в 27-м туре РПЛ

В РПЛ прошёл 27-й тур. Чемпионская гонка обострилась, как и борьба за выживание. Каждый матч важен, и судьям от этого не легче. Как они справились с работой в прошедших играх?

Специально для «Чемпионата» судейство в 27-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Оренбург» — «Крылья Советов» — 2:1

Кукуляк как обычно. Бегает, несётся, правильно передвигается, занимает правильные позиции. Но не разбирается в простых эпизодах — это уже тенденция и проблема. В данном случае речь о неназначенном 11-метровом ударе. Кукуляк находился в рекомендованной, открытой позиции. Видно, что рука оставлена в сторону — следовало назначить 11-метровый. После вмешательства VAR арбитр исправился и поменял решение. Но оценка снижается, так как позиция была открытой и Кукуляк должен был назначать пенальти самостоятельно.

Оценка Кукуляка — 7,9 (8,4).

Евгений Кукуляк Фото: fcorenburg.ru

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:1

Мешков мало судит, но здесь отработал нормально. И движение хорошее, несмотря на затейпированные ноги. Но на 66-й минуте он не показал жёлтую игроку «Ахмата» за грубую игру.

Оценка Мешкова — 8,3.

«Динамо» — «Сочи» — 3:2

Сложная игра досталась Чистякову, но он справился. Управлял игрой и в целом понравился.

Оценка Чистякова — 8,4.

Артём Чистяков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Пари НН» — «Спартак» — 0:0

Шадыханов тоже понравился, и тоже непростая игра. Были падения, толчки, наступы, но арбитр выдержал планку. Только на 27-й минуте не показал жёлтую игроку «Спартака» за грубую игру.

Что касается момента с Черновым, пускай он думает, что это пенальти. Но это нормальное игровое столкновение. Таких пенальти можно ставить сколько угодно — вся игра будет состоять из 11-метровых. Оба футболиста двигались к мячу. Да, игрок «Пари НН» попал в Чернова плечом — и что в этом такого? Никакого умысла в действиях футболиста «Нижнего» не было. VAR в лице Казарцева правильно сделал, что не полез — это не повод для вмешательства. И сам Шадыханов правильно не остановил игру, хотя Чернов ещё две минуты лежал в штрафной. Что теперь, каждый раз прерывать матч, когда футболистам больно? Арбитр не врач, но если он не видит нарушения, то для чего останавливать игру?

Оценка Шадыханова — 8,3.

«Урал» — «Балтика» — 2:1

Иванов катится по нисходящей. На 15-й минуте занял хорошую, открытую позицию, увидел фол по неосторожности от игрока «Балтики» и продолжил игру. VAR в лице Карасёва вмешался, и был назначен 11-метровый. А что мешало Иванову самостоятельно дать пенальти — вопрос и загадка.

На 82-й минуте Иванов не показал жёлтую Бегичу за демонстративное проявление несогласия в адрес второго ассистента. Один не видел, второй проглотил. Так дело не пойдёт, за это надо показывать жёлтые.

Что касается слов Игнашевича про позор, поговорить тут при желании действительно есть о чём. И непонятные свистки, и ауты сомнительные. Но проиграла «Балтика» сама. 11-метровый назначен верно, гол пропустили без участия судей. Ключевых ошибок против команды Игнашевича не было. Обычные рабочие моменты, на которые я бы не стал обращать внимания.

Остаётся три тура, и сейчас в целом будет жара. Команды борются и внизу, и вверху таблицы. Так что теперь судей будут прессовать ещё больше, причём и по делу, и без дела. Каждый матч будет под микроскопом.

Оценка Иванова — 7,8.

Сергей Иванов за работой Фото: fc-ural.ru

«Факел» — «Зенит» — 1:1

Начнём с отменённого гола Клаудиньо на 89-й минуте и почему это «вне игры». Вендел, находясь за линией офсайда, повлиял на защитника своими действиями. Вот и всё. И ничего с этим не сделаешь. После гола Клаудиньо снял футболку и получил жёлтую, но её не отменили, потому что это неспортивное поведение. Всё по делу, и вопросов никаких нет.

Также всё по делу в моменте с 11-метровым за руку Алипа. Этот эпизод надо смотреть в динамике, потому что игрок «Зенита» не только отставил руку, но и выдвинул её вперёд и стал убирать уже после контакта с мячом. Сухой назначил 11-метровый после просмотра повтора, однако здесь оценка не снижается, потому что из-за скопления игроков арбитр не мог увидеть нарушение.

Оценка Сухого — 8,4.

«Локомотив» — «Ростов» — 1:0

На пятой минуте «Локомотив» забил гол. Согласен с Кукуяном и VAR, который не стал вмешиваться. Миранчук прокинул мяч вправо и начал движение в его сторону. Игрок «Ростова», не пытаясь добраться до мяча, сделал движение в соперника. И Миранчук, чтобы не врезаться в него, выставил руки в сторону. Да, был контакт в районе лица и плеча, но это просто оттирание руками без амплитуды. От игроков «Ростова» даже никакой реакции не было — проиграл позицию, продавили, всё нормально. Кукуян в дальнейшем выдержал высокую планку единоборств, так что вопросов быть не может.

В середине первого тайма мяч попал в руку игроку «Локомотива». Повтор показали только один, но по нему видно, что Кукуян принял правильное решение. Рука находилась в естественном положении, мяч прилетел снизу и неожиданно, никакого дополнительного движения не было.

На 57-й минуте случился самый обсуждаемый момент. Кукуян и первый ассистент допустили методическую ошибку. Нужно было эпизод с офсайдом доигрывать до конца. Неважно, забил «Локомотив» гол или нет. Тем более Сулейманов забил сильно после свистка, когда игроки «Ростова» остановились. Так что нельзя говорить, что судьи отняли гол. Теперь о «вне игры» в первой фазе. VAR не мог просматривать этот эпизод, потому что ассистент принял решение об офсайде. По картинке сложно сказать, кто был ближе к воротам. Вдобавок футболист «Ростова» сыграл в мяч, и никто на него не влиял. В любом случае Кукуяну стоило дождаться окончания эпизода и не спешить со свистком, хоть ассистент и поднял флаг. На 70% эта ситуация висит на главном арбитре.

Оценка Кукуяна — 8,2.

Павел Кукуян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА — «Рубин» — 2:2

Первый момент — отмена гола. Правильное решение приняла бригада. Для Безбородова этот эпизод мог быть закрытым. Хороший обзор был у ассистента, и он увидел, что игрок «Рубина» выставил руки в сторону и от них мяч отлетел сначала в голову защитника, а потом в ворота.

На 65-й минуте Безбородов неправильно показал жёлтую игроку «Рубина» за грубую игру. Думаю, это не его решение, а резервного. Но тот перестарался.

Оценка Безбородова — 8,3.