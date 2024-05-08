«Галактикос» здорового человека. Как Перес и Анчелотти построили новый «Реал»

Флорентино Перес – образец для всех нас. И дело не в том, что он ультрабогат и успешен. И не в том, что выиграл очередное чемпионство с «Реалом» и ещё плотнее забил трофейную комнату. Важнее другое: пример Переса показывает, что можно меняться и становиться лучше в любом возрасте. В любом!

Сеньор Флорентино стал президентом «Реала» в 2000 году. Ему было 53. Он придумал «галактикос» и реализовал эту идею. В мадридской короне собрались самые ценные бриллианты мирового футбола. Только вот корона получилась страшно неудобная: тяжёлая, громоздкая, да ещё натирала темечко «реаловской» эмблеме. На выход такую не наденешь. Разве что дома – перед зеркалом покрутиться.

Тренеры «Реала» Карлуш Кейруш, Вандерлей Лушембурго, Хосе Камачо, Хуан Каро Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Тот «Реал», напичканный заезжими суперзвёздами, выиграл очень мало. Перес вёл себя как сорока – бросался на всё самое блестящее. Правда, касалось это почему-то только игроков. Тренировали тот «Реал» люди абсолютно непонятные. Такое ощущение, что Флорентино приносили шляпу с рандомными именами, он вытаскивал одно из них – и этого человека назначали. Карлуш Кейруш, Хосе Камачо, Вандерлей Лушембурго, Хуан Каро – это больше похоже на список персонажей сериала «Дикий ангел», чем на перечень тренеров «галактического» «Реала».

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Второй раз Перес пришёл в «Реал» в 2009-м. К этому времени он понял: к «галактическому» составу обязательно нужен «галактический» тренер. Первым стал Жозе Моуринью, дальше были Карло Анчелотти и Зинедин Зидан. Ошибки вроде Хулена Лопетеги или Рафаэля Бенитеса тоже случались, но это был не более чем сбой программы. В целом 2010-е для «Реала» получились очень мощными.

И вот – 2020-е. Это новая ступень эволюции Флорентино Переса. Он не отказался от идеи «галактикос». Но как он её реализовал! «Реал» не закупил суперзвёзд на стороне – теперь он растит их сам. Возьмём сегодняшний состав: почти все игроки после прихода стали сильнее. Это касается, к примеру, и Винисиуса с Родриго, которых брали совсем молодыми, и Тони Крооса с Антонио Рюдигером, Давидом Алабой и Тибо Куртуа, которые приходили гораздо более зрелыми и именитыми.

«Реал» по-прежнему много тратит. Это нормально для большого клуба. Просто теперь клуб гораздо больше вкладывает в потенциал. Даже трансфер Джуда Беллингема – казалось бы, готового и уже звёздного игрока, – это тоже вложение в потенциал. Англичанину всего 20 лет. В его лице «Реал» получил усиление не только сейчас, но и на годы вперёд. Джуд уже может очень многое, но, очевидно, в «Реале» рассчитывают, что он ещё прибавит. И, кажется, рассчитывают небезосновательно.

О том, что «Реал» нуждается в обновлении, заговорили ещё в последние сезоны при Зидане. Но Перес не стал проводить оперативную массовую закупку. У него одна команда выросла из-под другой. Вернее, растёт, этот процесс продолжается. Винисиус, Беллингем, Федерико Вальверде и Эдуарду Камавинга с Орельеном Тчуамени напитываются мудростью Луки Модрича, Крооса и Дани Карвахаля и плавно забирают у них лидерские полномочия.

Трудно сказать, почему в 2020-е Перес решил пойти именно по такому пути. Ведь для него это новый, неизведанный путь. Раньше клуб так не делал. Кажется, сам Флорентино не говорил об этом. Может, «Реалу» пришлось ужиматься из-за реконструкции стадиона. Может, Перес увидел для себя новый вызов в том, чтобы по-новому построить большую команду. А может, и то, и другое сразу.

Факт в том, что у Переса получилось. Вместо Зидана он второй раз назначил Анчелотти, который продлил жизнь уже стареющей команде и походя выиграл с ней Лигу чемпионов. А теперь Карло строит новый «Реал».

Карло Анчелотти после победы в 2022 году Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Когда Анчелотти вернулся, мало кто мог представить, что он способен построить новую команду. В его жизни уже случился даунгрейд: «Бавария» – «Наполи» – «Эвертон». Ни в одной из этих команд он не добился большого успеха. И тут после «Эвертона» – опять «Реал». Итальянец уже на седьмом десятке. В общем, стартовые позиции не выглядели убедительно. Но, видимо, Перес что-то знал.

Их с Анчелотти объединяют авантюризм и открытость новому. Обоим уже много лет, но оба готовы пробовать. Они как умные люди не будут ставить на кон всё, но они готовы рискнуть.

Перес рискнул и построил мощнейшую команду по новым лекалам, вырастил одну из-под другой. А Анчелотти после сложного прошлого сезона, после потери ключевейшего Карима Бензема рискнул переделать команду. Он добавил Джуда, распределил тех, кто у него был, на пару с сыном Давиде придумал новую конфигурацию – и это работает.

Впереди у пожилых авантюристов Переса и Анчелотти новая задачка: начинается на «Мба» и заканчивается на «ппе». Флорентино должен договориться (если ещё не) о переходе француза, а Карло должен интегрировать его в игру. Задача сложная, но они попытаются.

Их путь, их подход – пример всем нам. Неважно, сколько тебе лет и чего ты добился. Нельзя останавливаться! Иначе не будет новых побед, наследия и величия.

А сегодня можно сделать ещё один шаг к новому подвигу. Правда, «Бавария» будет всячески мешать.