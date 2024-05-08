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Реал Мадрид — Бавария, прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов, где смотреть, 8 мая 2024

«Реал» или «Бавария» — кто выйдет в финал ЛЧ? Рубилово в Мадриде! LIVE
Георгий Илющенко Михаил Рождественский
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«Реал» или «Бавария» — кто выйдет в финал ЛЧ?
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«Боруссия» уже ждёт!

Сегодня, 8 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов – «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Баварию». Мы проведём онлайн этой встречи.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вывеска просто нереальная. Особенно если вспомнить, что в первой встрече команды выдали 2:2 и в очередной раз доказали, что их противостояние в ЛЧ – это элитная классика и голов в таких матчах, как правило, забивается немало.

А сколько исторических пересечений! Тони Кроос, Давид Алаба, Карло Анчелотти! Интересно, что все трое сейчас в Мадриде, а не в Мюнхене. В обратном направлении из нынешних составов пока никто не проследовал.

Интересно, а может ли оформленное на выходных чемпионство пошатнуть морально-волевое состояние «Реала»? «Бавария» хотела бы этим воспользоваться.

Кстати про Крооса:
«Это грабёж века». Как «Реал» забрал у «Баварии» легендарного Крооса
«Это грабёж века». Как «Реал» забрал у «Баварии» легендарного Крооса

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