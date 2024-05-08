«Реал» или «Бавария» — кто выйдет в финал ЛЧ? Рубилово в Мадриде! LIVE

Сегодня, 8 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов – «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Баварию». Мы проведём онлайн этой встречи.

Вывеска просто нереальная. Особенно если вспомнить, что в первой встрече команды выдали 2:2 и в очередной раз доказали, что их противостояние в ЛЧ – это элитная классика и голов в таких матчах, как правило, забивается немало.

А сколько исторических пересечений! Тони Кроос, Давид Алаба, Карло Анчелотти! Интересно, что все трое сейчас в Мадриде, а не в Мюнхене. В обратном направлении из нынешних составов пока никто не проследовал.

Интересно, а может ли оформленное на выходных чемпионство пошатнуть морально-волевое состояние «Реала»? «Бавария» хотела бы этим воспользоваться.

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