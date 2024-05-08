«Единственный раз, когда я плакал». Самый драматичный вылет «Реала» из ЛЧ — от «Баварии»

«Бавария» против «Реала» – классика футбола. В Лиге чемпионов эти команды провели между собой 21 матч, а одно из самых запоминающихся противостояний случилось в сезоне-2011/2012. Тогда, как и сейчас, Мюнхен с Мадридом сошлись в полуфинале ЛЧ, а закончилось всё слезами Жозе Моуринью и Криштиану Роналду.

«Реал» в том сезоне был сильнейшим в эпоху Моуринью. «Сливочные» набрали в чемпионате Испании ровно 100 очков, потерпев всего два поражения за 38 туров. Роналду наколотил в Примере 46 мячей и добавил ещё 10 голов в Лиге чемпионов.

Для «Баварии» же это был последний сезон до нынешнего, когда мюнхенцы не стали чемпионами Германии. Но Юпп Хайнкес создавал фантастическую команду, которую в скором будущем ждали победы в Бундеслиге и Лиге чемпионов. А в том сезоне он поднял «Баварию» после Луи ван Гала с третьего места на второе, подтянул её к дортмундской «Боруссии» Юргена Клоппа.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Реал» сносил всех: шесть побед в шести матчах в квартете с «Лионом», «Аяксом» и загребским «Динамо». При разнице мячей – 19:2. «Бавария» выиграла группу с «Наполи», «Вильярреалом» и «Манчестер Сити», набрав 13 очков. В 1/8 финала «Реал» прошёл ЦСКА (1:1 в гостях и 4:1 дома), а «Бавария» разнесла «Базель» (0:1 в гостях и 7:0 дома). В четвертьфинале «Реал» убрал сенсацию того розыгрыша кипрский АПОЭЛ (3:0 в гостях и 5:2 дома), а «Бавария» одолела «Марсель», выиграв обе встречи с одинаковым счётом 2:0. Так команды Моуринью и Хайнкеса дошли друг до друга.

Юпп Хайнкес и Жозе Моуринью Фото: Pressefoto Ulmer/Getty Images

Первый полуфинал прошёл 17 апреля в Германии. Перед матчем с «Реалом» случились две неприятности, которые указывали на то, что ничего хорошего мадридцев в Мюнхене не ждёт. Сначала со стойки администратора отеля, в котором жил «Реал», были украдены билеты, которые некоторые игроки и члены тренерского штаба приготовили для друзей и родных. Потом прямо из раздевалки кто-то стащил несколько комплектов футбольной формы и шесть пар бутс игроков «Реала». Причём три из них принадлежали Роналду! Пришлось использовать запасные.

Моуринью негодовал: «Стыд и позор! Не представляю, чтобы такое могло случиться на «Бернабеу».

Остаётся только гадать, повлияли ли эти события на игру «Реала» на «Альянц-Арене», но команда Моуринью уступила. «Бавария» открыла счёт на 17-й минуте после углового, поданного с левого фланга. Мяч удачно отскочил к Рибери от его одноклубника Бадштубера в центр штрафной, и француз мощнейшим ударом отправил его в сетку. К тому времени страсти накалились. Тот же Рибери едва не подрался с соперником, когда пытался заработать пенальти.

Дальше игра напоминала качели. «Реал» мог отыграться и раньше, но сделал это на исходе часа матча. У Бензема вместо удара получился прострел вдоль ворот, а Роналду покатил мяч на Озила – турок пробил голкипер Нойера ударом в упор. Однако на 90-й минуте «Бавария» всё же дожала «сливочных». Центрфорвард Гомес не использовал несколько моментов, но в концовке здорово сыграл на опережение после того, как Лам ушёл от Коэнтрау и сделал прострел во вратарскую. Моуринью лишь недовольно покачал головой, увидев, как забивает «Бавария».

Ответный матч состоялся 25 апреля на «Сантьяго Бернабеу». Мадрид ждал реванша, а билеты на стадион невозможно было достать, несмотря на высокие цены – от € 60 до € 325. В Мюнхене на полуфинал Лиги чемпионов пускали за меньшие деньги (от € 40 до € 125).

«Реал» поначалу оправдывал ожидания своих болельщиков. В дебюте игры команда Моуринью устроила такой ураган, что «Баварии» стало не по себе. Уже на седьмой минуте Роналду забил первый мяч, реализовав пенальти, назначенный за игру Алабы рукой. Мюнхенцы уже уступали из-за правила выездного гола, полезли вперёд и нарвались на второй нокдаун. В нужных бутсах Криштиану оформил дубль за четверть часа. Португальцу дали свободно принять мяч в полукруге, после чего форвард решил эпизод двумя касаниями – идеально пробил низом.

Криштиану Роналду после гола Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Тем не менее «Бавария» быстро сравняла счёт по сумме двух матчей. На исходе получаса встречи пенальти был назначен уже в ворота «Реала». Пепе толкнул в своей штрафной Гомеса. Касильяс дотянулся до мяча после удара Роббена с «точки», но голкиперу мадридцев не повезло. Мяч всё же залетел в сетку.

Больше «Реал» и «Бавария» не забили – дотянули до серии пенальти. На поле была крутая рубка двух топовых команд. Мюнхенцы, пусть и не стали чемпионами Германии, оказались слишком крепким орешком для Мадрида.

Серию пенальти открывала «Бавария», и Алаба забил. А первый удар Роналду потащил Нойер! Потом всё повторилось. Гомес из «Баварии» поразил цель, а Кака из «Реала» проиграл дуэль голкиперу немцев. После этого «сливочным» дал шанс их будущий игрок Кросс, который не сумел переиграть с «точки» Касильяса. Хаби Алонсо сделал счёт в серии 1:2. Удивительная серия пенальти продолжилась сейвом Касильяса после удара Лама, но и Серхио Рамос ошибся – послал мяч выше цели. Этот промах оказался роковым для «Реала». «Лучше всего было пробить «парашютом», – сказал Рамос через пару месяцев, когда именно в таком стиле реализовал 11-метровый в полуфинале Евро-2012 с Португалией.

Последним ударом забил Швайнштайгер, и «Бавария» отправилась в домашний финал. Там она уступит в серии 11-метровых «Челси». Сам Бастиан, забивший решающий пенальти, говорил в беседе с журналистами после матча: «На пути к 11-метровой отметке у меня задрожали коленки. Но во время разбега я взял себя в руки».

Решающий пенальти реализовал Швайнштайгер Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Мюнхен ликовал после битвы на «Сантьяго Бернабеу», а в Мадриде всем было плохо. Может быть, хуже остальных чувствовал себя Моуринью, который провёл серию пенальти… на коленях. Так захлестнули его эмоции. Вот только молитвы Особенного не помогли «Реалу». А ведь Жозе сколотил команду, которая могла, если не должна была выиграть Лигу чемпионов.

«Та ночь – единственный раз, когда я плакал после поражения, – признался недавно в интервью Моуринью. – Я хорошо это помню. Мы с Айтором (Каранкой – ассистентом тренера. – Прим. «Чемпионата») остановились перед моим домом и сидели в машине со слезами на глазах. Было очень тяжело, потому что в том сезоне мы были лучшими. К сожалению, это футбол. Криштиану, Кака, Серхио Рамос – три футбольных гиганта, вне всяких сомнений, но они тоже люди».

При этом Моуринью нашёл в себе силы, чтобы поехать в дом Роналду и утешить своего бомбардира, который чувствовал себя столь же паршиво.

«Я плакал, конечно, не на поле или в раздевалке, а по пути домой, – рассказывал Моуринью. – И когда я уже вернулся в квартиру, мне позвонил агент Жорже Мендеш. Он сказал: «Сделай одолжение, сходи в дом Криштиану, потому что он мёртв». А я ему ответил: «Я тоже мёртв!» Но всё же сделал это. Подготовился, собрался с силами и уже без слёз отправился к Криштиану. Он был таким же, как я. Мы были уничтожены».

Роналду тоже вспоминал в интервью, как тяжело переживал свой промах и поражение в серии пенальти.

«Я хорошо помню этот эпизод, – говорил Криштиану спустя годы. – Мы проиграли большой матч «Баварии»… Я много плакал после игры».

Потом Роналду сказал партнёрам по «Реалу», что он в долгу перед командой за финал Лиги чемпионов, пообещал, что больше не подведёт, и попросил довериться ему.

И своё обещание сдержал – взял четыре Лиги чемпионов с «Реалом».