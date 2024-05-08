Пять лучших молодых футболистов 27-го тура РПЛ

27-й тур получился продуктивным для нескольких молодых (не старше 21 года) футболистов. Мы отобрали пять кандидатов на звание лучшего игрока тура в этой возрастной категории. А ваша задача — распределить их по местам.
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Константин Тюкавин (21 год, «Динамо»)
Если Тюкавин продолжит в том же духе, то станет лучшим бомбардиром сезона в РПЛ. Он забивает в пяти турах подряд, а отставание от Матео Кассьерры из «Зенита» сократилось до двух голов. Удар Тюкавина с матче с «Сочи» — чистый восторг! Нападающий пробил пяткой, стоя спиной к воротам. Результативная игра Константина способствовала тому, что «Динамо» стало полноценным участником чемпионской гонки. В матче с «Сочи» Тюкавин нанёс три удара (один — в створ), отдал три ключевые передачи, создал два голевых момента, выиграл четыре единоборства из девяти, заработал два фола, совершил один перехват.
Илья Ишков (18 лет, «Урал»)
Илья — лучший футболист матча с «Балтикой» по версии SofaScore (7,7 балла). Он выиграл семь единоборств из 11, совершил два отбора, оформил два перехвата и заработал три фола. Но самое главное, что именно 18-летний парень заработал пенальти, с которого «Урал» начал свой камбэк. Благодаря победе команда Виктора Гончаренко покинула зону прямого вылета и поднялась в стыки. А Ишков выходит в стартовом составе уральского клуба на протяжении семи матчей подряд. Приятно, что тренер доверяет молодому игроку даже в такой тяжёлой для команды ситуации.
Аббосбек Файзуллаев (20 лет, ЦСКА)
В весенней части сезона Аббосбек играет не так результативно, как осенью. Впрочем, в последнее время появились приятные для болельщиков ЦСКА подвижки. Файзуллаев забил «Факелу», отдал голевую передачу с «Локомотивом», а теперь огорчил «Рубин». Это четвёртый гол футболиста сборной Узбекистана в нынешнем сезоне РПЛ. Файзуллаев нанёс два удара в створ и отдал одну ключевую передачу. Плюс у него один перехват и один отбор. Правда, ЦСКА продлил серию без побед до пяти матчей и сейчас занимает очень низкое для себя восьмое место.
Илья Рожков (19 лет, «Рубин»)
В конце 2023 года молодой защитник потерял место в основе «Рубина». С 11-го по 22-й тур РПЛ включительно Рожков отыграл всего 30 минут. Привет, скамейка запасных. Однако в последних шести матчах чемпионата Илья постоянно выходит в стартовом составе. А в двух предыдущих турах Илья оформлял результативные действия. Сначала отдал голевую передачу в матче с «Уралом», а теперь забил в ворота ЦСКА. К слову, это дебютный гол Рожкова в РПЛ. Помимо этого, он выполнил один отбор, совершил один перехват и заработал один фол.
Сауль Гуарирапа (21 год, «Сочи»)
Нападающий из Венесуэлы — находка черноморского клуба. В семи матчах РПЛ Гуарирапа забил уже четыре мяча. Кто знает, где сейчас был бы «Сочи», окажись Сауль в команде со старта сезона. На этот раз гол нападающего спровоцировал безумную концовку в матче с «Динамо». К сожалению для сочинцев, победа досталась бело-голубым. Сауль три раза успешно применил дриблинг, отдал две ключевые передачи, заработал один фол и заблокировал один удар. «Сочи» всё ближе к Первой лиге, а Гуарирапа — к возвращению на родину (клуб арендовал его до конца сезона).