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Антирекорд «ПСЖ» в полуфиналах Лиги чемпионов
Антирекорд «ПСЖ» в полуфиналах Лиги чемпионов
«ПСЖ» уступил «Боруссии» (0:1, 0:1) в полуфинале ЛЧ и установил новый антирекорд. Парижане — лидеры по проценту проигранных полуфиналов в истории турнира!
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Ужасная статистика
Ужасная статистика
«ПСЖ» играл в полуфинале Лиги чемпионов семь раз, при этом в шести матчах парижане уступили. 83% — самый высокий показатель поражений в полуфинале ЛЧ в истории среди команд, сыгравших минимум пять матчей.
У «ПСЖ» самый низкий показатель по победам в полуфиналах ЛЧ
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