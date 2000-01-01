У «ПСЖ» самый низкий показатель по победам в полуфиналах ЛЧ

Ужасная статистика

«ПСЖ» играл в полуфинале Лиги чемпионов семь раз, при этом в шести матчах парижане уступили. 83% — самый высокий показатель поражений в полуфинале ЛЧ в истории среди команд, сыгравших минимум пять матчей.