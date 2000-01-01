Ройс заряжает с фанатами «Боруссии». Видео
«Боруссия» обыграла «ПСЖ» (1:0, 1:0) и вышла в финал Лиги чемпионов. Для Марко Ройса, покидающего дортмундцев по окончании сезона, этот момент стал по-настоящему особым. На эмоциях полузащитник даже позаряжал вместе с фанатами «Боруссии»!
Марко Ройс заряжает вместе с фанатами «Боруссии» после победы над «ПСЖ». Видео
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