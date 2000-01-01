Фанаты едва не сломали своего вратаря. Видео
«Эркулес» из Аликанте выиграл четвёртый дивизион чемпионата Испании и получил повышение в классе. На радостях фанаты клуба едва не сломали собственного голкипера, когда выбежали отмечать победу на поле!
Фанаты едва не сломали своего вратаря, празднуя повышение в дивизионе. Видео
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