Фанаты едва не сломали своего вратаря, празднуя повышение в дивизионе. Видео

Фанаты едва не сломали своего вратаря. Видео

«Эркулес» из Аликанте выиграл четвёртый дивизион чемпионата Испании и получил повышение в классе. На радостях фанаты клуба едва не сломали собственного голкипера, когда выбежали отмечать победу на поле!