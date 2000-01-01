Хуммельс — суперветеран! У него крутой рекорд в ЛЧ
«Боруссия» переиграла «ПСЖ» (1:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Единственный гол забил 35-летний Матс Хуммельс. Благодаря этому немец установил два возрастных достижения. Каких?
Немецкий рекордсмен
Матс Хуммельс стал самым возрастным немецким футболистом, который забивал в плей-офф ЛЧ. Защитник отметился голом в ворота «ПСЖ» в возрасте 35 лет и 143 дней.
Самые возрастные
Только Джеко и Гиггзу удавалось забивать, будучи старше Матса. Эдин отметился голом в возрасте 37 лет и 54 дней в ворота «Милана» (сезон-2022/2023), а Райан стал автором гола в возрасте 37 лет и 148 дней в ворота «Шальке» (сезон-2011/2012).
Хуммельс установил крутое возрастное достижение в полуфинале Лиги чемпионов
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