Хуммельс установил крутое возрастное достижение в полуфинале Лиги чемпионов

Самые возрастные

Только Джеко и Гиггзу удавалось забивать, будучи старше Матса. Эдин отметился голом в возрасте 37 лет и 54 дней в ворота «Милана» (сезон-2022/2023), а Райан стал автором гола в возрасте 37 лет и 148 дней в ворота «Шальке» (сезон-2011/2012).