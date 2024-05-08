«Манчестер Юнайтед» захлёбывается. В чём на самом деле виноват тен Хаг?

У «МЮ» опять дела идут скверно. Команду люто критикуют после поражения от «Кристал Пэлас» со счётом 0:4. В соцсетях разлетаются антирекорды «Юнайтед». И на все эти факты в защиту команды дают один ответ.

Впервые в истории АПЛ у «МЮ» 13 поражений за сезон? А вы видели, сколько травм?! Команда пропустила 81 мяч за сезон впервые с 1977 года? А вы видели, сколько травм?! У Каземиро антирекорд по допущенным обводкам в игре? А вы видели, сколько травм?!

Травм действительно жуткое множество — с этим невозможно спорить. Забавно, что летом Магуайра хотели продать, а теперь его жуть как не хватает. Но в то же время травмы превратились в алиби. Ими можно объяснить любой результат. Абсолютно любой. Тут нет нижней планки. Как бы закладывается мысль, что тренеру невозможно провалиться в таких условиях. Но так ли это? Может быть, даже полуторный состав «МЮ» имеет определённый порог, ниже которого не имеет права падать? Даже без капитана и шести центральных защитников?

Когда Тчуамени вынужден играть в «Реале» центрального защитника, он остаётся монстром единоборств. Почему Каземиро на непривычной позиции обвели восемь раз за матч? У «Ливерпуля» в сезоне-2020/2021 была такая же невероятная ситуация с центральными защитниками, но команда всё-таки пробилась в Лигу чемпионов. «МЮ», по всей видимости, пролетит даже мимо Лиги Европы. Всё-таки победить «Сити» в финале Кубка Англии — это ещё сложнее, чем обойти на финише сезона и «Челси», и «Ньюкасл» (да-да, теперь оба этих клуба выше «МЮ» в таблице).

Таблица АПЛ

Всё бурление вокруг команды сводится к фигуре тен Хага. Ему в какой-то степени повезло, что с него не могут полноценно спрашивать за результат из-за травм. А ещё, возможно, из-за перестановок в дирекции клуба. Тут, кстати, уже всплывают смежные проблемы. Мы не знаем, есть ли у команды проблемы с медицинским штабом. Нужно находиться внутри и смотреть на заключения по каждому футболисту, чтобы понять, откуда столько травм. Может, футболистов перегрузили на тренировке? Непонятно.

Примерно такая же ситуация с трансферами. Мы только догадываемся о масштабах влияния тен Хага на трансферы. Есть удачные сделки и провальные, но очевиден крен в сторону игроков из чемпионата, который является родным для тен Хага. Вакуум спортивного директора был заполнен тренером. И здесь вопросов больше к руководству клуба, чем к тренеру.

Антони — самое дорогое подписание тен Хага Фото: Michael Regan/Getty Images

Претензии к тен Хагу — в другом. Он создал вокруг команды нервную обстановку. Тренер поссорился с журналистами и не пускает на свои пресс-конференции представителей нескольких СМИ. Тен Хаг при первой же возможности наезжает на судей, а иногда для этого использует крайне сомнительные аргументы. Например, в этом сезоне тренер обвинил VAR, что при офсайде рисуют линии не с того ракурса. Дословно — «неправильный угол обзора». Это смешное обвинение, потому что весь смысл VAR в том, что линии будут нарисованы верно с разных ракурсов. И невозможно выбрать какой-то один, потому что офсайды случаются на разных участках поля и ракурс всегда разный.

У тен Хага возникали проблемы и с собственными футболистами. Хотя тут надо разделять. Проблемы Гринвуда с законом — это история вне футбола. Тут нет вины тренера. Конфликт с Санчо я бы тоже не учитывал. У вингера были проблемы примерно со всеми тренерами «МЮ», и больше похоже, что это именно у футболиста есть некая психологическая неустойчивость. И даже в громком скандале с Роналду я бы не винил тен Хага. А вот ситуация с Гарначо удивительна. Как правило, тренером недовольны футболисты, которые не попадают в основу. Аргентинец как раз регулярно оказывается в стартовом составе, но это не помешало ему лайкать сообщения с критикой тен Хага. Проблемы Рашфорда с дисциплиной — тут тоже вопрос к тренеру, если игрок пропускает тренировку из-за вечеринки в Белфасте.

Рашфорд — участник одного из скандалов Фото: Michael Regan/Getty Images

И всё-таки главное во всей этой истории — сама игра. Условный Уолкер имел ещё больше проблем с дисциплиной, но остаётся лучшим правым защитником в АПЛ. Кто-то даже считает его лучшим правым защитником в мире на сегодня. А Дало, даже будучи первым на мяче, не может его вынести (третий гол «Пэласа»). При том что португалец играет в основе не из-за травм. Как и Онана, на чьей совести два гола в этом матче. «МЮ» просто захлёбывается в своей расхлябанности. Этот клуб никогда не заканчивал ниже седьмого места в АПЛ, а сейчас идёт на восьмой строчке. Если что, в следующем туре играть с «Арсеналом» — не так много шансов подняться.

И венцом этого кошмара оказывается даже не отрицательная разница мячей по итогам 35 туров, а статистика ожидаемых голов. Если смотреть разницу допущенных и созданных моментов, «МЮ» даже до разгрома от «Кристал Пэлас» был 15-й командой АПЛ. И вроде понятна логика: нужно дождаться окончания сезона, чтобы принимать решение по тренеру (вдруг Кубок Англии возьмут). Только вот прямо сейчас куча топ-клубов Европы ищет тренера, и многих за месяц могут разобрать.

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