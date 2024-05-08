Топ-матчи четверга: «Байер» — «Рома», «Аталанта» — «Марсель», а ещё «Россия 25» — Беларусь

Спорт на День Победы: следите с нами за еврокубками в футболе, плей-офф НХЛ с НБА и… финалом Кубка Бельгии. Не пропустите главное!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, второй матч

Интрига: сможет ли «Флорида» сравнять счёт в серии?

«Флорида» считалась фаворитом в серии с «Бостоном», но в первом матче получила пять в свои ворота (три из них – менее чем за семь минут игры). «Пантеры» постоянно допускали провалы в обороне, да и Сергей Бобровский, хоть и сделал немало эффектных сейвов, всё же не выручил в нужные моменты. Главный тренер «Флориды» Пол Морис считает, что его команде удастся исправить все недочёты ко второму матчу.

🏀 3:00: «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс», плей-офф НБА, 1/4 финала, второй матч

Интрига: гости остановят разогнавшегося Брансона?

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон в двух последних матчах серии плей-офф с «Филадельфией» набрал 40 и 41 очко. В стартовой игре с «Индианой Пэйсерс» Брансон отметился 43 очками, принеся своей команде победу со счётом 121:117. «Иноходцы» обладают не лучшей защитой, а Джейлен сполна этим пользуется. Если не остановить лидера «Никс», то «Пэйсерс» ждут огромные проблемы. Гости сделали работу над ошибками и заберут второй матч?

🏒 5:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, первый матч

Интрига: остановит ли вратарь-сенсация Шилов неудержимую атаку «Эдмонтона»?

Основной вратарь «Ванкувера» и финалист на «Везину» Тэтчер Демко точно не сможет восстановиться к старту второго раунда, но хорошо, что у «косаток» есть новый герой. Артур Шилов затащил концовку серии с «Нэшвиллом» и теперь попробует остановить Макдэвида и компанию. «Эдмонтон» — второй по результативности в этом плей-офф после «Колорадо», в то время как «Ванкувер» забивает очень мало, и от Шилова будет зависеть очень многое.

Удивительные приключения «Ванкувера» в первом раунде: «Ванкувер» — второй клуб в истории НХЛ, выигравший серию с победами у трёх разных вратарей

⚽️ 16:30: «Юнион» — «Антверпен», Кубок Бельгии. Финал

Кубок Бельгии . Финал Кубок Бельгии . Финал 09 мая 2024, четверг. 16:30 МСК Юнион Брюссель Не начался Антверпен Антверпен Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто станет обладателем Кубка Бельгии?

Крутейший матч ожидается в Бельгии. «Антверпен», действующий обладатель кубка, сыграет с «Юнионом» за шанс забрать трофей снова. Клуб из Брюсселя дважды выигрывал титул, но последний раз — в 1914 году! «Юнион» может взять Кубок впервые за 110 лет. Чем не мотивация войти в историю для игроков? Но и «Антверпен» вряд ли хочет отдавать трофей кому-то. Ожидается крутейшая заруба!

Тренер «Антверпена» — претендент на должность в «Милане»: Стало известно имя основного претендента на пост нового главного тренера «Милана»

🏒 17:00: «Россия 25» — Беларусь, Большой тур Сборной

Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной 09 мая 2024, четверг. 17:00 МСК Россия 25 Не начался Беларусь Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: повторит ли Плешков мировой рекорд – четыре «сухаря» подряд за сборную?

Большой тур «России 25» проходит под знаменем Артемия Плешкова. 21-летний вратарь, который в этом сезоне установил рекорд России по количеству сейвов за матч (124!) в плей-офф ВХЛ, карьеру в сборной начал с фантастических трёх «сухарей» подряд. Ещё один матч без пропущенных шайб — и будет повторение мирового рекорда.

Лучший вратарь XX века назвал Плешкова уникальным: Третьяк: по стилю игры Плешкова сложно сравнить со звёздными российскими вратарями

⚽️ 22:00: «Байер» — «Рома», Лига Европы, 1/2 финала, второй матч

Интрига: остановит ли «Рома» непобедимый «Байер»?

«Байер» уже впервые в истории выиграл Бундеслигу, а теперь близок к финалу Лиги Европы. В первом полуфинале леверкузенцы обыграли в гостях «Рому» — 2:0. Интересно, что команды встречались в 1/2 финала прошлого розыгрыша ЛЕ. Тогда дальше прошла «Рома». Сейчас к проходу ближе «Байер». Но у римлян есть возможность нанести немцам первое поражение в сезоне, сотворить мини-чудо и выйти в финал второй сезон подряд. Получится?

«Байер» Алонсо — нереальный монстр: «Байер» повторил рекордную серию без поражений в истории европейского футбола

⚽️ 22:00: «Аталанта» — «Марсель», Лига Европы, 1/2 финала, второй матч

Интрига: Миранчук окажется в финале Лиги Европы?

«Аталанта» — в шаге от финала Лиги Европы. Давненько в решающих матчах еврокубков не играли россияне. А теперь такой шанс может появиться у Алексея Миранчука. В первом полуфинале с «Марселем» бергамаски сыграли вничью — 1:1. Да, где-то повезло, но главное — результат. А теперь матч состоится в Италии. На своём поле у «Аталанты» намного больше шансов. Дождёмся бергамасков в первом в их истории финале еврокубков?

⚽️ 22:00: «Олимпиакос» — «Астон Вилла», Лига конференций, 1/2 финала, второй матч

Интрига: команда Эмери совершит мегакамбэк в Греции?

«Астон Вилла» неожиданно уступила дома «Олимпиакосу» в первом полуфинале Лиги конференций со счётом 2:4. Теперь для выхода в финал необходимо большое чудо. Большая мотивация для «Олимпиакоса» заключается в том, что матч за трофей состоится в Греции. Красно-белым нужно просто не проиграть в ответной встрече и ждать финала в Афинах. Или «Астон Вилла» активирует все возможности и выбьет «Олимпиакос»?