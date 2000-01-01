Топ-5 клубов по числу побед в Лиге чемпионов в XXI веке

Топ-5 клубов XXI века по победам в Лиге чемпионов

Лига чемпионов уже перешла в финальную стадию, а значит, любая победа — на вес золота. Transfermarkt составил список лучших клубов по числу выигранных матчей в турнире в XXI веке. Кто вошёл в пятёрку лидеров?