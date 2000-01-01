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Топ-5 клубов XXI века по победам в Лиге чемпионов
Топ-5 клубов XXI века по победам в Лиге чемпионов
Лига чемпионов уже перешла в финальную стадию, а значит, любая победа — на вес золота. Transfermarkt составил список лучших клубов по числу выигранных матчей в турнире в XXI веке. Кто вошёл в пятёрку лидеров?
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«Челси»
«Челси»
«Челси» в XXI веке сыграл 183 матча в Лиге чемпионов и смог одержать 95 побед. «Синие» выходили в финал главного европейского турнира трижды (2008, 2012, 2021), сумев дважды взять трофей (2012, 2021).
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» смог одержать 97 побед в 187 матчах ЛЧ. «Дьяволы» взяли титул турнира лишь раз (2008), хотя доходили до финала трижды (2008, 2009, 2011).
«Барселона»
«Барселона»
«Барселона» приняла участие в 237 матчах Лиги чемпионов в XXI веке и одержала 143 победы. Каталонцы взяли ЛЧ четыре раза: в 2006, 2009, 2011 и 2015 годах.
«Бавария»
«Бавария»
«Бавария» одержала 151 победу в 240 матчах. Мюнхенцы брали три трофея Лиги чемпионов (2001, 2013, 2020) в XXI веке.
«Реал»
«Реал»
«Реал» участвовал в семи финалах ЛЧ в XXI веке (2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022) и во всех одержал победу. За это время мадридцы сыграли 263 матча, выиграв 159 раз.
Топ-5 клубов по числу побед в Лиге чемпионов в XXI веке
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