«Байеру» светит новый финал и европейский вау-рекорд. До мирового тоже осталось немного

Команда Хаби Алонсо забыла, как проигрывать, и идёт за победой в Лиге Европы. Но в Египте была ещё более мощная серия.

«Байер» — настоящий феномен. Команда Хаби Алонсо досрочно взяла первое чемпионство в своей истории и продолжает чередовать уверенные победы с нереальными камбэками на последних минутах. На счету леверкузенцев 40 побед и восемь ничьих с начала сезона. Последнее поражение «фармацевтов» пришлось на матч заключительного тура чемпионата Германии — 2022/2023 с «Бохумом» (0:3).

В XXI веке в Европе у «Байера» больше не осталось конкурентов, после того как он перекрыл беспроигрышную серию «Ювентуса» из 43 матчей во всех турнирах (сезон‑2011/2012). Однако в мире есть команда, которая держалась 55 матчей.

В Германии ещё ни одна команда не выигрывала чемпионат без поражений

Победа в Бундеслиге в этом сезоне после десятилетия доминирования «Баварии» — само по себе огромное достижение для «Байера». Кроме того, команда Алонсо по-прежнему близка к треблу. Чемпионат уже выигран, а 25 мая леверкузенцы сыграют в финале Кубка Германии против «Кайзерслаутерна» из второй Бундеслиги. Также они вышли в полуфинал Лиги Европы и полны решимости отомстить «Роме» за вылет в прошлом году на той же стадии. Первый матч, кстати, уже выигран, причём в Риме (2:0).

Тем временем беспроигрышная серия «Неверлузена», как теперь называют «Байер», перманентно растёт и стала предметом ещё одной гордости для фанатов команды. Если чемпионам Германии удастся провести сезон без единого поражения во всех турнирах, то достижение будет настолько беспрецедентным, что для него понадобится придумать ещё один термин.

Фанаты «Байера» ждали чемпионства 120 лет Фото: Lars Baron/Getty Images

Следует отметить, что в нынешнем сезоне «Байер» не единственный клуб с выдающейся беспроигрышной серией. «Нью-Сейнтс» (ТНС), выступающий в высшем дивизионе Уэльса, с августа по март провёл без поражений 41 игру. Однако несколько недель назад серия «святых» прервалась в шотландском Кубке вызова после поражения от «Эйрдрионианс» (1:2). Достижение ТНС хоть и тоже впечатляющее, но эта команда не может похвастать беспрерывностью победной серии, потому что в самом начале сезона их из квалификации Лиги чемпионов выбил шведский «Хакен».

В Европе 54 высших дивизиона, объединённых под эгидой УЕФА: 12 из них не следуют классическому сезону с августа по май, поэтому их кампании 2024 года либо только начались, либо даже ещё не стартовали. Из них после «Байера» и ТНС следующая по продолжительности беспроигрышная серия во всех соревнованиях в этом сезоне принадлежит североирландскому «Ларну» (32). Далее идёт «Манчестер Сити» — в последний раз парни Гвардиолы проиграли «Астон Вилле» в декабре, а их победа над «Вулверхэмптоном» (5:1) в АПЛ продлила серию до 30 матчей.

В нынешнем сезоне беспроигрышная серия ТНС составила 41 матч Фото: Nick Potts/Getty Images

Что же до других команд топ-5, то в Испании «Реал» с сентября по январь провёл 21 матч без поражений, пока не проиграл «Атлетико». В Италии «Ювентус» выдал безупречную серию из 19 встреч, а «ПСЖ» во Франции — из 27, пока команда Луиса Энрике не проиграла «Барселоне» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (2:3).

В XXI веке 33 клуба завершали чемпионат без поражений, но не все из них брали золото

Ещё несколько вещей, которые следует отметить в этом сезоне: в каждой лиге есть хотя бы одна команда, которая провела как минимум 10 игр непобеждённой. Нынешний лидер чемпионата Нидерландов ПСВ вплоть до конца марта шёл без поражений в лиге на серии из 26 матчей, но к этому моменту уже был выбит из Кубка Нидерландов и проиграл «Арсеналу» в Лиге чемпионов.

Бельгийский «Юнион Сент-Жиллуа» провёл 24 матча чемпионата без поражений в регулярном сезоне, но в еврокубках ему не удалось продолжить успешную серию. Молдавский «Петрокуб» не проигрывает с сентября, но это всего 17 игр. Только один клуб, кроме «Байера», прошёл со старта сезона до 2024 года, не проиграв ни одного матча: это мальтийский гегемон «Флориана». Их перфекционизм испарился после поражения от «Хамрун Спартанс» в начале января.

Это касается нынешнего сезона, а что до вечных рекордов? Известно, что только две английские команды не проигрывали целые сезоны в лиге — «Престон» (1888/1889) и «Арсенал» (2003/2004), однако оба клуба уступали в те периоды в различных кубковых соревнованиях. С 1954 года в четырёх из восьми ведущих лиг Европы (согласно рейтингу УЕФА) ещё не было случая, чтобы кто-то прошёл всю дистанцию без поражений. Это Испания, Франция, Россия и Германия.

В 2004 году «Арсенал» выиграл АПЛ без поражений Фото: Stuart MacFarlane/Getty Images

Всего в XXI веке 33 клуба завершали чемпионат без поражений, и в этом списке даже есть команда, умудрившаяся при таких вводных остаться без чемпионского титула. Белградская «Црвена Звезда» в сезоне-2007/2008 выиграла 21 матч, но 12 раз сыграла вничью и в итоге отстала на пять очков от «Партизана». При этом с большой долей уверенности можно утверждать, что ни один клуб высшего уровня в Европе не провёл целый сезон без поражений в нескольких турнирах.

«Аль-Ахли» не проигрывал 55 матчей во всех турнирах

В период с 1915 по 1917 год «Селтик» провёл без поражений 62 игры, а «Юнион Сен-Жиллуа» удачно сыграл 60 матчей в период с 1933 по 1935 год. Однако их достижения сложно назвать беспрецедентными и эпохальными, так как в те годы по различным причинам не разыгрывались другие турниры, кроме чемпионата страны. Также с определённой долей скепсиса стоит относиться к беспроигрышной серии «Стяуа» из Бухареста — в конце 1980-х любимая команда многолетнего коммунистического лидера Румынии Николае Чаушеску не проигрывала в рамках национального чемпионата 104 матча кряду.

Чтобы получить цифру, примерно сопоставимую с достижениями «Байера», следует взглянуть на годы после внедрения европейских соревнований в 1955 году. Самую длинную беспроигрышную серию во всех турнирах (48 матчей) с Леверкузеном делит «Бенфика». В начале 1960-х команда великого Эйсебио держалась почти два сезона. Два хорватских клуба — «Динамо» Загреб (2014-2015) и «Риека» (2016-2017) — не проигрывали 45 матчей подряд, шотландский «Рейнджерс» (1992-1993) — 44 матча, а «Ювентус» (2011-2012) — 43.

Во многом благодаря Эйсебио «Бенфика» не проигрывала 48 матчей Фото: Hulton Archive/Getty Images

И великий «Милан» Арриго Сакки начала 1990-х, и молодая команда «Аякса» Луи ван Гала, выигравшая Лигу чемпионов в 1995-м, могут похвастать сериями из 42 матчей. Рекордсменом английского футбола является «Ноттингем Форест», проведший в 1978 году 40 беспроигрышных встреч.

Если заглянуть за пределы Европы, то абсолютный мировой рекорд принадлежит египетскому «Аль-Ахли». Серия «красных дьяволов» из Каира началась во втором дивизионе после поражения в финале Кубка Египта — 2004 от «Аль-Мокавлуна» и закончилась вылетом от «Аль-Иттихада» из Джидды на клубном чемпионате мира — 2005. Она составила 55 матчей.

Если считать все официальные матчи «Аль-Ахли» исключительно в египетских турнирах, то достижение выглядит ещё круче — 78 матчей (69 в чемпионате, два финала Суперкубка и семь кубковых встреч).