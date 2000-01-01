ПСВ масштабно отпраздновал чемпионство! Видео
ПСВ после победы над «Спартой» (4:2) досрочно стал чемпионом Нидерландов. Вы посмотрите, какой невероятный праздник устроили фанаты команды в Эйндховене!
ПСВ феерично отпраздновал чемпионство в Эйндховене! Видео
Читайте также
Футболисты «Боруссии» исполнили песню Адель. Видео
Топ-5 клубов XXI века по победам в Лиге чемпионов
3-й финал ЛЧ для «Боруссии». Что было в прошлых?
Хуммельс — суперветеран! У него крутой рекорд в ЛЧ
Фанаты едва не сломали своего вратаря. Видео
Ройс заряжает с фанатами «Боруссии». Видео
Антирекорд «ПСЖ» в полуфиналах Лиги чемпионов
«Спортинг» шумно отметил чемпионство. Видео
Аналитики назвали шансы «Зенита» на чемпионство
Необычный способ посмотреть матч. Видео
Адейеми забил гол с минусового угла! Видео
Лишь один сезон «Реала» в Ла Лиге был лучше этого
«МЮ» едва не обновил несколько антирекордов
Игрок из любительской лиги в сборной Уругвая!
Топ-6 футболистов по числу матчей с 2010 года
Топ-5 клубов, которые прошли сезон без поражений