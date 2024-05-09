Второй после Мбаппе. Зря «Барса» отказалась от такого футболиста!

В полуфинале Лиги Европы «Аталанте» Алексея Миранчука противостоит команда с самым результативным игроком турнира. Пьер-Эмерик Обамеянг – лучший бомбардир текущего розыгрыша с 10 забитыми мячами. А по системе «гол+пас» нападающий «Марселя» набрал 13 (10+3) баллов и заметно оторвался от своих ближайших преследователей Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» (5+4) и Костаса Фортуниса из «Олимпиакоса» (3+6). И это отнюдь не все достижения почти что 35-летнего игрока. Обамеянг мощно перезагружает карьеру, когда, казалось, на ней можно ставить крест.

Два года назад Обамеянг провёл феерические полсезона в «Барселоне» после того, как в январе 2022-го ушёл из лондонского «Арсенала» и подписал контракт с каталонским клубом. Микелю Артете возрастной габонец был не нужен, а вот Хави, начавшему работу с сине-гранатовыми на фоне множества проблем и ограничений, такой опытный форвард требовался. Бывший лучший бомбардир Бундеслиги и АПЛ впервые оказался в чемпионате Испании.

Во второй половине сезона-2021/2022 Обамеянг наколотил 11 мячей в 17 матчах Примеры, а главное, сделал разницу в «эль класико». Два гола и одна голевая передача помогли «Барселоне» разнести «Реал» в Мадриде со счётом 4:0. Вдобавок новый нападающий каталонцев стал автором двух голов в шести играх плей-офф Лиги Европы.

Летом 2022 года «Барселона» подписала Роберта Левандовского, с которым Обамеянг поиграл вместе ещё в дортмундской «Боруссии». Однако в схеме 4-3-3 у Хави габонец превращался в сменщика поляка. Между тем зарплата Пьер-Эмерика в каталонском клубе со следующего сезона повышалась, так как при подписании контракта он пошёл на серьёзные финансовые уступки, чтобы «Барса» вписалась в свои лимиты. За Обамеянгом пришёл «Челси» – по инициативе тогдашнего главного тренера лондонцев Томаса Тухеля, который работал с габонцем ещё в Дортмунде. Тем не менее Хави, как утверждали испанские СМИ, выступал против продажи Пьер-Эмерика, поскольку считал его очень ценным для команды игроком.

Пьер-Эмерик Обамеянг и Хави Фото: Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Обамеянг тоже не горел желанием уходить из «Барселоны» и даже готов был отказаться от части зарплаты, чтобы помочь клубу зарегистрировать новичков в летнее окно. Но совладелец «Челси» Тодд Боули с Тухелем всё же убедили «Барсу» и самого Пьер-Эмерика совершить сделку. Возможно, на желание нападающего сменить место жительства повлияло ограбление, случившееся незадолго до трансфера. В драке с преступниками Обамеянгу сломали челюсть прикладом дробовика. В результате «Барса» вопреки желанию Хави продала Пьер-Эмерика лондонцам в первый день сентября за € 12 млн.

Вот только и в «Челси» Обамеянг задержался лишь на год. Тухеля отправили в отставку вскоре после покупки габонца, а с другими тренерами в том хаосе, в который погрузилась лондонская команда, у нападающего не пошло. Пьер-Эмерик набрал за сезон лишь 3+1 в 22 матчах. Причём в АПЛ сумел забить всего один гол, а в Лиге чемпионов был исключён из заявки на плей-офф. Этот трансфер не принёс счастья ни Обамеянгу, ни «Челси», ни Хави, у которого сейчас под Левандовским сидят потерявший доверие тренера Витор Роке и юный Марк Гиу.

Провал в Англии как будто ставил точку в карьере Обамеянга на топ-уровне. Летом 2023 года «Челси» настолько хотел избавиться от нападающего, что согласился отпустить его свободным агентом. За Пьер-Эмериком пришёл «Марсель» – габонец, рождённый на окраине Парижа, вернулся в чемпионат Франции спустя 10 лет.

Пьер-Эмерик Обамеянг после гола за «Марсель» Фото: Andre Weening/BSR Agency\Getty Images

Обамеянг мог уйти со спокойным сердцем на футбольную пенсию – доигрывать за гигантские деньги в Саудовской Аравии. Однако у Пьер-Эмерика в его возрасте ещё остался голод. Габонец признавался в недавнем интервью для AS:

«Я мог бы заработать много денег в Саудовской Аравии… У меня был шанс. Поступило предложение. Как и каждое лето, я оценивал ситуацию со своим отцом и говорил себе – «нет, это не для меня». Конечно, такие деньги заманчивы – неважно, из Саудовской Аравии они или откуда-либо ещё. Но прежде всего футбол – это то, что у меня в сердце, и я не хочу испытывать никаких угрызений совести. Я бы предпочёл принять вызов, пусть и рискованный, но чтобы иметь возможность играть в футбол на высоком уровне».

Поэтому Марсель – вместо Эр-Рияда.

Правда, ещё зимой 2023 года Обамеянг подумывал вернуться в «Барселону», о которой сказал добрые слова после своего ухода. Габонец обсуждал свой переход с Хави. Но в тот момент трансфер был невозможен, поскольку нападающий поиграл за сезон за две команды. Перед летним трансферным окном тема возвращения Пьер-Эмерика оставалась актуальной, он соглашался на очередное понижение зарплаты ради игры за «Барсу». И всё же каталонцы не проявили интереса.

Обамеянг подписал трёхлетний контракт с «Марселем». Габонца хотел видеть в команде новый тренер провансальцев Марселино Гарсия Тораль, считавший его идеальной фигурой для своей тактической модели. Забавно, что и в этом случае тренер ушёл вскоре после подписания нападающего. Испанца отправили в отставку из-за вылета в квалификации Лиги чемпионов от «Панатинаикоса» по пенальти (не помог даже дубль Обамеянга в ответном матче) и протеста фанатов. Впрочем, в «Марселе» это на результативность Пьер-Эмерика не повлияло.

В чемпионате Франции Обамеянг – второй по результативности игрок после Килиана Мбаппе из «ПСЖ». Габонец забил 14 мячей и сделал восемь голевых передач. В списке лучших ассистентов он вообще делит первое место. Кроме того, Пьер-Эмерик пять раз попадал в штангу или перекладину: в этом смысле он самый невезучий игрок Лиги 1 нынешнего сезона. Нападающий вошёл в топ-5 претендентов на звание лучшего футболиста сезона во французском чемпионате.

В Лиге Европы у Обамеянга ещё более впечатляющая эффективность как у бомбардира, более того, в феврале габонец стал лучшим снайпером в истории турнира. У него уже 31 гол за карьеру в ЛЕ! В этом сезоне до полуфинала не было ни одной стадии, на которой Пьер-Эмерик не отличился бы – пять мячей на групповом этапе, два в 1/16 финала с «Шахтёром», два в 1/8 финала с «Вильярреалом» и один – в четвертьфинале с «Бенфикой».

«Аталанте» в первом матче на «Велодроме» Обамеянг не забил. Правда, было бы преувеличением утверждать, что бергамаски закрыли габонца. Нападающий «Марселя» совершил пять касаний в штрафной соперника, нанёс три удара из её пределов и ещё два – издали. Лучший момент Пьер-Эмерик имел перед перерывом, но ему не повезло. Скоростной Обамеянг убежал один на один и чуть-чуть не попал в цель. Удивительный промах для снайпера его класса.

Обамеянг – лучший в Лиге Европы по статистике ударов по воротам (38) и попаданий в створ (16). Он тащит «Марсель» к трофею. Это единственный шанс для команды завоевать путёвку в Лигу чемпионов на будущий сезон, так как в Лиге 1 провансальцы занимают только девятое место и отстают от топ-4 на 11 очков.

В «Марселе» Обамеянг – звезда. По словам Пьер-Эмерика, его вдохновляет, что у провансальцев сумасшедшие болельщики, потому что он и сам такой же. Эмоции «Велодрома» дают ему энергию. Свист – только подстёгивает работать больше. Но даже по ходу нынешнего сезона, когда нападающий уже связал себя длительным контрактом с новым клубом, Обамеянг с теплотой вспоминал о «Барселоне»:

«Это было здорово. Думаю, лучшие шесть месяцев в моей карьере. Я никогда не получал такого удовольствия от игры в футбол и от тренировок. Я даже в выходные приезжал тренироваться. Говорю вам, это было невероятно» (в интервью для Amazon Prime).

Список самых результативных игроков Лиги Европы.