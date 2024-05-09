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Аталанта — Марсель, прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/2 полуфинала Лиги Европы, где смотреть, 9 мая 2024

«Аталанта» и Миранчук — в шаге от исторического финала ЛЕ. Осталось пройти «Марсель»! LIVE
Кирилл Закатченко
«Аталанта» — «Марсель»
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Алексей едва не забил в первой встрече. Отличится ли в ответке?

Сегодня, 9 мая, состоится ответный полуфинал Лиги Европы – «Аталанта» дома в Бергамо примет «Марсель». Во Франции команды сыграли вничью – 1:1.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Марсель
Марсель, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У команды Джан Пьеро Гасперини отличная весна. Команда не только вернулась в еврокубковую зону в Серии А, но и даже претендует на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. Сделать это можно и через Лигу Европы – если выиграть этот турнир. Пока всё идёт не очень нервно – глобально «Аталанта» по делу забралась так высоко. Ну и верим, что своё слово скажет Алексей Миранчук.

Что же до «Марселя», то Лига Европы – это спасительный круг в сокрушительном сезоне. Сейчас в Лиге 1 команда идёт девятой, а в начале чемпионата вообще стояла на вылет. Так что при Жане-Луи Гассе дела чуть выправились.

А параллельно путёвку в финал разыграют «Рома» и «Байер». Ну как разыграют – немцы выиграли 2:0 в Риме, а теперь принимают оппонента в чемпионском Леверкузене. Вряд ли будет сенсация.

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