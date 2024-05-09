Эти россияне играли в финалах еврокубков. Миранчук — следующий?

Алексей Миранчук как никогда близок к финалу Лиги Европы — для попадания туда его «Аталанте» нужно дома переиграть «Марсель» после выездной ничьей (1:1). Разумеется, в таком случае он станет не первым россиянином в еврокубковом финале. Хотя пока что таких всего двое. Самое время о них вспомнить.

Исключаем футболистов отечественных команд — ЦСКА-2005 и «Зенита»-2008 в победных розыгрышах Кубка УЕФА. Их перечислим одной строкой. За армейцев со «Спортингом» сыграли Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие, Юрий Жирков, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. За петербуржцев с «Рейнджерс» — Вячеслав Малафеев, Роман Широков, Александр Анюков, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Виктор Файзулин и Андрей Аршавин.

Дмитрий Аленичев — победитель Кубка УЕФА — 2002/2003 и Лиги чемпионов — 2003/2004 с «Порту» Фото: Getty Images

Дмитрий Аленичев

Победитель Кубка УЕФА — 2002/2003 и Лиги чемпионов — 2003/2004 с «Порту»

Период Аленичева в Португалии — лучшее, что случалось с российскими легионерами. Когда летом 2000-го Дмитрий перешёл туда из «Перуджи», местная пресса предвкушала нечто великое: «За последнее десятилетие у «Порту» не было такой «десятки», как этот русский. Он не футболист, а художник футбола», — писала авторитетная газета О Jogo. Что ж, ожидания подтвердились: за португальский гранд россиянин провёл 135 матчей, оформил 20+22 и завоевал девять трофеев. В том числе два еврокубка.

В победном розыгрыше Кубка УЕФА Аленичев пропустил только два не самых принципиальных матча — с «Аустрией» во втором круге и с «Лансом» в третьем партнёры справились и без него. 11 игр, два гола и три ассиста — очень даже круто. Особенно учитывая, что 1+1 он оформил в финале с «Селтиком».

В самом конце первого тайма удар Дмитрия с лёта вратарь отразил прямо на ногу будущему динамовцу Дерлею — зря. А в начале второго россиянин реализовал выход один на один и сделал голевой передачу от Деку. Оба раза шотландцы отыгрывались — третий раз, в дополнительное время, ещё на один подвиг их не хватило. Аленичев провёл на поле все 120 минут.

В следующем году наглые португальцы замахнулись и на ЛЧ. В первых двух турах Аленичев не играл, и «Порту» набрал всего лишь очко. А затем Дмитрий вскрыл «Марсель» в двух встречах подряд (3:2, 1:0). Дальше он пропустит только две встречи, огорчив «МЮ» в 1/8 финала ассистом на Бенни Маккарти (2:1). В супернеожиданном финале с «Монако» россиянин повторил прошлогодний трюк и оформил 1+1. Причём появившись на поле только на 60-й минуте. Сначала была изумрудная передача на Деку, а затем Дерлей вывел Аленичева на дуэль с вратарём.

«Он был для меня особенным игроком. Это один из самых умных футболистов из тех, кого я встречал. Чрезвычайно открытый, сумевший полностью адаптироваться к моему пониманию футбола, Дмитрий стал для меня безумно дорог. Я никогда не забуду этого человека. Будь он помоложе, играл бы сейчас у меня в «Челси», — позже говорил про Аленичева Жозе Моуринью. Вместо переезда в Лондон 31-летний Дмитрий вернулся в Москву, чтобы через пару лет со скандалом закончить с футболом. Жаль, что моложе он действительно не был.

Александр Кержаков выигрывал Кубок УЕФА — 2006/2007 с «Севильей» Фото: Bill Murray/SNS Group via Getty Images

Александр Кержаков

Победитель Кубка УЕФА — 2006/2007 с «Севильей»

Кержакова прекрасно помнят в Севилье — не зря в нынешнем году его приняли туда на тренерскую стажировку. Пусть он и не был там так же хорош, как Аленичев в «Порту», ему точно есть что вспомнить. Например, гол «Барселоне» (2:1) и три титула в сезоне-2006/2007: помимо Кубка УЕФА, россиянин завоевал в Испании местные Кубок и Суперкубок, накопив 11+5 в 46 матчах за год с небольшим. Статистика могла быть куда существеннее, не вернись форвард в Россию (в «Динамо») за игровой практикой ради попадания на Евро-2008. Гус Хиддинк, кстати, Кержакова в итоге не взял и предпочёл Романа Адамова. Решение казалось странным и тогда, и сейчас.

О стажировке Кержакова: Александр Кержаков проходит стажировку в испанской «Севилье»

Александр отыграл практически весь плей-офф победного Кубка УЕФА (пропустил один матч) и сразу же начал приносить результат, в 1/16 финала угостив «Стяуа» голом и ассистом (2:0, 1:0). Была и победная банка «Тоттенхэму» с Робби Кином в четвертьфинале (2:1, 2:2).

В решающей встрече с «Эспаньолом» Александра выпустили на 64-й минуте. Результативных действий он не совершил, тем не менее помог «Севилье» завоевать очередной еврокубок (2:2, 3:1 пен.) удалением сфолившего на нём Мойсеса Уртадо.

Игорь Шалимов, Денис Черышев и Игорь Корнеев Фото: Getty Images

Также упоминания заслуживает те, кому евротрофей достался и без выхода на поле в решающем матче. Кубок УЕФА взяли: в сезоне-1993/1994 с «Интером» Игорь Шалимов (находился в резерве), в сезоне-2001/2002 с «Фейеноордом» Игорь Корнеев (остался на лавке) и в сезоне-2013/2014 с «Севильей» Денис Черышев (был травмирован). Последний побеждал и с «Реалом» и в ЛЧ-2015/2016, даже не располагаясь на скамейке. Как и Игорь Добровольский в ЛЧ-1992/1993 с «Марселем».

Также стоит отметить победителей Кубка Интертото – 2001 с «Сельтой» Валерия Карпина и Александра Мостового. В двухматчевом финальном противостоянии они переиграли «Зенит» (2:1, 2:2), а будущий тренер сборной России забил дважды.