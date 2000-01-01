Сколько трофеев Гарри Кейн выиграет в «Баварии» в первый сезон?
Спойлер, который вам и так известен.
Ноль. Ни одного трофея
«Бавария» развалилась в Бундеслиге, вылетела из Кубка ещё в 1/16 финала (от клуба из третьей немецкой лиги «Саарбрюккен»!), уступила финал ЛЧ «Реалу» и даже Суперкубок проиграла летом «Лейпцигу». Кейну придётся долго доказывать, что он не принёс проклятие «Тоттенхэма».
Сам Кейн, впрочем, делает всё
Личная статистика мощнейшая: в 44 матчах во всех турнирах – 44 гола и 11 голевых! В Бундеслиге – 36 голов, в ЛЧ – восемь. Но и этого мало.
Сколько трофеев Кейн выиграет в «Баварии» в первый сезон
Читайте также
ПСВ масштабно отпраздновал чемпионство! Видео
Футболисты «Боруссии» исполнили песню Адель. Видео
Топ-5 клубов XXI века по победам в Лиге чемпионов
3-й финал ЛЧ для «Боруссии». Что было в прошлых?
Хуммельс — суперветеран! У него крутой рекорд в ЛЧ
Фанаты едва не сломали своего вратаря. Видео
Ройс заряжает с фанатами «Боруссии». Видео
Антирекорд «ПСЖ» в полуфиналах Лиги чемпионов
«Спортинг» шумно отметил чемпионство. Видео
Аналитики назвали шансы «Зенита» на чемпионство
Необычный способ посмотреть матч. Видео
Адейеми забил гол с минусового угла! Видео
Лишь один сезон «Реала» в Ла Лиге был лучше этого
«МЮ» едва не обновил несколько антирекордов
Игрок из любительской лиги в сборной Уругвая!
Топ-6 футболистов по числу матчей с 2010 года