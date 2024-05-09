«Реал» снова сделал ЭТО

«Реал» снова показал своё величие и вытащил почти проигранный матч у «Баварии». Этот полуфинал войдёт в историю как один из шедевров Лиги чемпионов. В финале на «Уэмбли» «Мадрид» сразится 1 июня с главной сенсацией турнира – дортмундской «Боруссией».

Сюрприз в стартовом составе был у «Баварии» – на месте Горецки в центре поля появился 20-летний Павлович, для которого это всего лишь второй матч в основе в Лиге чемпионов. Но именно после его чудесной проникающей передачи команда Томаса Тухеля создала первый момент на восьмой минуте, когда Гнабри улетел к воротам «Реала» через зону Карвахаля. Тренер «Баварии» обещал, что Гнабри обязательно забьёт «сливочным», однако в этом эпизоде вингер не оправдал надежд главного. У Сержа вышло что-то среднее между пасом и ударом, а на самом деле не получилось ничего.

Это был лишь эпизод с хорошей атакой «Баварии», а в остальном игру контролировал «Реал». Преимущество хозяев по владению мячом и территорией в первые полтайма оказалось даже бо́льшим, чем можно было прогнозировать, ведь команда Карло Анчелотти и сама любит выманивать соперника, чтобы использовать свободное пространство. Но экс-чемпион Германии сделал откровенную ставку на игру вторым номером. Анчелотти на сей раз вернулся к паре Винисиус Жуниор – Родриго впереди, Беллингем же поддерживал их из глубины. А вот, например, Кроос опускался глубоко в левый полуфланг к центральным защитникам – так плеймейкер получал секунды на работу с мячом и размышления, как доставить его своим снайперам.

«Реал» в позиционном наступлении зачастую насыщал левую часть поля целой группой футболистов и стремился быстро комбинировать. Вот только «Бавария» внимательно оборонялась, успешно сбивала темп. Голевой момент «сливочные» создали, когда соперник на какое-то мгновение потерял концентрацию из-за двух мячей на поле. Хозяева неожиданно быстро для гостей выбросили аут и благодаря внезапному стандарту должны были открывать счёт. Но что сотворил Нойер – просто гений! Потащил первый удар, а после отскока от штанги и второй. Кто бы ещё из вратарей спас в таком эпизоде? Возможно, только Куртуа, сидевший, кстати, на скамейке запасных «Реала».

«Бавария» ещё до истечения получаса игры потеряла травмированного Гнабри. Он всё-таки не стал героем дуэли с «Мадридом» – Тухель обманул. Сержа на позиции вингера поменял штатный защитник Дэвис, которого до последнего времени хотел подписать «Реал», тем не менее сверхмотивированный канадец растворился на поле. Контригра «Баварии» была робкой. Кейн до перерыва ни разу не встретился с мячом в чужой штрафной. Правда, в первом тайме нанёс один опасный удар издали – Лунин достал внизу непростой мяч.

Кто притягивал к себе мяч, так это Кроос. Только за первые 45 минут Тони отдал 76 передач (73 – точные). На поле было много Крооса, но мало кроссов. «Реал» до перерыва сделал одну точную передачу с фланга из девяти, а «Бавария» – 0 из двух. С началом второго тайма мяч едва ли не в каждой атаке доходил на левый край, несомненно, по указанию Анчелотти, где Винисиус Жуниор раз за разом обыгрывал Киммиха и пасовал в штрафную. Киммиху в этот момент явно захотелось вернуться в опорную зону. После кросса бразильца Родриго бил в касание и чуть-чуть не попал. Затем дважды крутейшие сейвы делал Нойер.

Гол «Реала» назревал, а забила «Бавария»! И кто – Дэвис! Мюнхенцы организовали несколько контрвыпадов через левый фланг канадца. К 68-й минуте, когда Альфонсо открыл счёт, он пять раз находил мяч внутри штрафной «сливочных» или на линии. Гол Дэвиса случился в результате быстрой ответной атаки, хавбек блестяще сыграл в завершающей стадии. Обхитрил такого тёртого калача, как Рюдигер, ушёл под правую и идеально пробил. Забил, кстати, сменщик Гнабри. Тут Тухель угадал. Возможно, теперь в Мадриде опять захотят осуществить трансфер канадца.

«Реал» почти сразу отыгрался после стандарта – мяч по иронии судьбы влетел в сетку «Баварии» от ноги Дэвиса. Однако судья Марциняк справедливо отменил этот гол, так как Начо сфолил, толкнув в лицо Киммиха в штрафной, и повлиял на эпизод. Тухель тут же укрепил оборону: добавил в линию защиты антигероя первой встречи Ким Мин Джэ. Но на 88-й минуте, когда «Бавария» была уже максимально близка к победе, подвёл тот, от кого не ждали. Нойер отразил отскочивший от земли мяч перед собой, а Хоселу «подобедал» на добивании.

Вышедший на замену в концовке Хоселу стал героем невероятного финала этого матча! Оформил дубль за три минуты. «Реал» на эмоциях полетел добивать «Баварию» и в итоге добил. Ещё одна мощная атака «сливочных» завершилась тем, что немец Рюдигер свободно получил мяч в штрафной слева и покатил на уроженца Штутгарта Хоселу. Нападающий забил – гол отменили из-за офсайда. Но повтор показал, что никакого положения «вне игры» нет. Окончательно «поплывший» от усталости и повреждения Павлович создал глубину.

Сумасшедшая победа «Реала». Ещё и потому, что «Бавария» уже без сил и заменённого Кейна сумела забить после того, как переиграли компенсированное время. Судья, возможно, поспешил дать свисток – и гол немцев отменили из-за офсайда.