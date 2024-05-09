Нойер — человек, которого больше всего жалко в этой Лиге чемпионов

10 декабря 2022 года. Основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах. На тот момент ему уже было 36 лет. Пока он восстанавливался, стукнуло 37. В прошлом году ходили разговоры, что он завершает карьеру. Икер Касильяс, Петр Чех, Джанлуиджи Буффон… Казалось, пришло время уходить и Нойеру. Последнему из этой великой плеяды.

События вокруг травмированного Нойера только добавляли сомнений по его будущему. «Бавария» сразу же взяла другого голкипера – Яна Зоммера. А ещё уволила тренера вратарей Тони Топаловича, который был близким другом Нойера. Первый номер «Баварии» дал скандальное интервью: «Мне словно вырвали сердце», – так он охарактеризовал решение об увольнении Топаловича. У Нойера, помимо травмы, добавилось проблем – испортились отношения и с руководством клуба, и с главным тренером.

Могло показаться, что на этом карьера вратаря сворачивается, но вышло иначе. Он вернулся в основу, продлил контракт до 2025 года и теперь выдал классный матч на «Бернабеу». Нойер был с отрывом лучшим игроком встречи до 87-й минуты, пока не совершил ключевую ошибку. Увы, она перевернула матч. Вот только несколько из его сейвов:

Сейв Мануэля Нойер в матче «Реал» — «Бавария» Фото: Скрин из трансляции

Сейв Мануэля Нойер в матче «Реал» — «Бавария» Фото: Скрин из трансляции

Сейв Мануэля Нойер в матче «Реал» — «Бавария» Фото: Скрин из трансляции

Самый убойный эпизод – двойное спасение в первом тайме, когда «Реал» попал в штангу. А завершился момент тем, что мяч издевательски опустился прямо в руки голкиперу. Казалось, что вот у этого человека точно всё под контролем, в то время как у остальных – пожар. Долгое время казалось, что у «Реала» исчезла фирменная реализация. Хотя у самой мадридской команды мало что изменилось. Мяч летел в створ, но Нойер раз за разом тащил.

Больше всего не хочется, чтобы выступление Мануэля после травмы мы запомнили по одному косяку. Он не заслуживает того стёба, который сформировался вокруг Лориса Кариуса. Это было бы просто несправедливо. Нойер – человек, которого больше всего жалко в этой Лиге чемпионов. Пропустить два от Хоселу?! Жуть. Не представляю, какой был коэффициент на его дубль. Таких чисел не существует в природе.

Хоселу забивает первый гол «Реала» после ошибки Нойера Фото: David Ramos/Getty Images

А ведь наше отношение к ошибке Нойера было бы другим, если бы к мячу первым успел защитник, а не Хоселу. Или если бы «Бавария» не упустила выход три в одного. Или если бы скандальный гол мюнхенцев не отменил боковой арбитр. Это, конечно, всё так, фантазии. Само собой, историю уже не изменить. Хотя иногда очень хочется.