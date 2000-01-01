Мюллер повторил рекорд Хави в ЛЧ
Томас Мюллер сыграл в полуфинале ЛЧ между «Баварией» и «Реалом» (1:2). Благодаря этому он повторил рекорд Хави по количеству матчей в Лиге чемпионов за один клуб. Кого ещё обошёл немецкий футболист?
Райан Гиггз, «Манчестер Юнайтед»
В ЛЧ Райан Гиггз сыграл 141 матч в футболке «Манчестер Юнайтед». Гиггз — единственный игрок в истории, принимавший участие в 19 сезонах Лиги чемпионов. Ему удалось взять титул турнира лишь дважды (2008, 2011).
Лионель Месси, «Барселона»
Лео Месси отыграл за «Барселону» 149 встреч в ЛЧ. С командой аргентинец четырежды брал титул Лиги чемпионов (2006, 2009, 2011, 2015).
Икер Касильяс, «Реал» Мадрид
Легендарный голкипер Икер Касильяс провёл за «Реал» 150 матчей в Лиге чемпионов. Испанец трижды играл в победных финалах (2000, 2002, 2014) — это рекорд для вратарей.
Хави, «Барселона»
Хави сыграл 151 матч за «Барселону». В составе сине-гранатовых Хави выиграл четыре титула Лиги чемпионов (2006, 2009, 2011, 2015).
Томас Мюллер, «Бавария»
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер провёл в составе мюнхенцев 151 матч. С командой Мюллер взял два титула Лиги чемпионов (2013, 2020).
Мюллер повторил крутой рекорд Хави в Лиге чемпионов
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