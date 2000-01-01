Мюллер повторил крутой рекорд Хави в Лиге чемпионов

Мюллер повторил рекорд Хави в ЛЧ

Томас Мюллер сыграл в полуфинале ЛЧ между «Баварией» и «Реалом» (1:2). Благодаря этому он повторил рекорд Хави по количеству матчей в Лиге чемпионов за один клуб. Кого ещё обошёл немецкий футболист?