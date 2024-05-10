Кто лучший зимний новичок чемпионата России? У нас 9 вариантов

Одно из разочарований второй части сезона РПЛ – зимний новичок «Спартака» Манфред Угальде. Нападающий, купленный за € 13 млн плюс бонусы, до сих пор не забил в чемпионате России ни одного гола. В это трансферное окно дороже Угальде был только вингер «Зенита» Артур (€ 15 млн), чья игра тоже, мягко говоря, не потрясает воображение. Пока костариканский и бразильский легионеры разочаровывают. А кто из зимних новичков действительно хорош?

Предлагаем вам поучаствовать в опросе и выбрать лучшего из игроков, приехавших в Россию или сменивших команды внутри РПЛ в 2024 году. Мы отобрали восемь самых ярких, на наш взгляд, фигур. Есть опция и для других новичков. Ждём ваших голосов! Пишите в комментариях, почему вы считаете сильнейшим вашего кандидата.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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