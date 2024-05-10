Кто лучший зимний новичок чемпионата России? У нас 9 вариантов

Одно из разочарований второй части сезона РПЛ – зимний новичок «Спартака» Манфред Угальде. Нападающий, купленный за € 13 млн плюс бонусы, до сих пор не забил в чемпионате России ни одного гола. В это трансферное окно дороже Угальде был только вингер «Зенита» Артур (€ 15 млн), чья игра тоже, мягко говоря, не потрясает воображение. Пока костариканский и бразильский легионеры разочаровывают. А кто из зимних новичков действительно хорош?
Предлагаем вам поучаствовать в опросе и выбрать лучшего из игроков, приехавших в Россию или сменивших команды внутри РПЛ в 2024 году. Мы отобрали восемь самых ярких, на наш взгляд, фигур. Есть опция и для других новичков. Ждём ваших голосов! Пишите в комментариях, почему вы считаете сильнейшим вашего кандидата.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Данила Козлов, «Балтика»
«Балтика» купила 19-летнего воспитанника «Зенита» у петербургского клуба за € 350 тыс. В «Зените» давно говорили о таланте Козлова, однако настоящего шанса в родной команде полузащитник по большому счёту не получил. Зато в Калининграде неожиданно быстро раскрылся. Этой весной Данила в РПЛ оформил дубль в ворота «Краснодара», отдавал голевые передачи в матчах с «Пари НН», «Крыльями Советов» и ЦСКА. Ещё у него один гол в кубковой встрече с «Локомотивом». В «Зените» наверняка пожалели, что отпустили Козлова, впрочем, у чемпиона есть опция обратного выкупа.
Роналдо, «Ростов»
К этому бразильцу с самого начала было приковано особое внимание из-за его громкого имени. «Ростов» выкупил вингера болгарского «Левски» за серьёзные для себя деньги – € 2 млн. Пока Роналдо доказывает, что у него действительно есть потенциал стать большим игроком для чемпионата России. Новичок ростовчан забил четыре мяча в ворота «Сочи», «Факела», «Урала» и «Оренбурга», сделал голевую передачу в матче с «Крыльями Советов». Хорошее сочетание скорости и нужных навыков превращает Роналдо в опасное оружие против любой обороны в РПЛ.
Тамерлан Мусаев, ЦСКА
Переход 22-летнего нападающего из «Балтики» в ЦСКА за € 300 тыс. стал сюрпризом, ведь Мусаев только заявлял о себе в РПЛ. Тем не менее Тамерлан доказывает, что московский клуб не зря вложился в него. Мусаев составил конкуренцию в линии атаки красно-синих Фёдору Чалову и Антону Заболотному. Он уже забил в РПЛ «Оренбургу», «Факелу» и «Локомотиву», кроме того, поразил ворота «Ростова» в Кубке России. Ещё у Мусаева одна голевая передача, сделанная во встрече с «Факелом». Новый нападающий помогает ЦСКА оставаться самой результативной командой РПЛ.
Сауль Гуарирапа, «Сочи»
«Сочи» арендовал 21-летнего нападающего в зимнее окно у «Каракаса» за € 200 тыс. с правом выкупа. Для игрока, который никогда не выступал за пределами Венесуэлы, Гуарирапа выглядит в РПЛ очень солидно. Тем более Сауль выигрывает конкуренцию у своего опытного соотечественника Серхио Кордовы, поигравшего в Германии и Турции. Высокий, физический крепкий и неплохо оснащённый технически венесуэлец забил весной четыре мяча и сделал одну голевую передачу в семи матчах чемпионата. Помимо того, у Гуарирапы один гол в Кубке России. Даже если «Сочи» вылетит, этот парень может остаться в РПЛ: желающие заполучить его наверняка найдутся.
Педро, «Зенит»
Бразильский вингер, которому только в феврале исполнилось 18 лет, сверкнул прежде всего в Кубке России. Благодаря его дублю в ворота «Спартака» петербуржцы обыграли своего самого принципиального соперника на выезде со счётом 2:1. В РПЛ Педро пока не столь ярок, но это неудивительно, ведь игроки его возраста, как правило, нестабильны. В чемпионате новичок из «Коринтианса» отметился только одним голом «Балтике», были ещё попадания в штангу. «Зенит» заплатил € 9 млн за выкуп 50% прав на Педро, поэтому от юного бразильца ждут многого.
Умар Сако, «Ростов»
Ростовчане в зимнее трансферное окно арендовали ивуарийского центрального защитника у болгарский «Арды» с правом выкупа. И довольно быстро пришли к выводу, что этим правом необходимо воспользоваться. Общая сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила € 500 тыс. Сако действительно добавил надёжности непрочной в первой части сезона обороне «Ростова». Как сильно влияет его отсутствие, команда Карпина почувствовала в домашнем матче со «Спартаком», когда проиграла без дисквалифицированного легионера с крупным счётом 1:5.
Виталий Лисакович, «Балтика»
В зимнее трансферное окно «Балтика» арендовала у «Рубина» сразу двух нападающих, которые были не нужны казанскому клубу – Лисаковича и Джоэля Фамейе. Оба пригодились Сергею Игнашевичу, особенно игрок из Беларуси. Лисакович забил весной по голу в ворота «Пари НН», «Ахмата» и «Урала». Сделал голевой пас в матче в Грозном. В общем, доказывает, что его недооценивали в «Рубине». А вот Фамейе повезло меньше в Калининграде: забив гол нижегородцам, он получил травму и выбыл до конца сезона. Но Лисакович старается за двоих, так что «Балтика» наверняка захочет его выкупить.
Нино, «Зенит»
Центральный защитник сборной Бразилии, перешедший в «Зенит» из «Флуминенсе» всего за € 5 млн, с первых матчей стал лидером обороны петербургской команды. В первой части сезона такого вожака в центре защиты у сине-бело-голубых не было. Нино почти не ошибается, обыграть его один в один фактически невозможно, по крайней мере для атакующих игроков чемпионата России. Бразилец пока не совершал результативных действий, хотя несколько раз опасно бил головой после стандартов. Добавляет уважения Нино его интерес к культуре нашей страны.
Лучший зимний новичок — другой игрок
Если вы считаете лучшим зимним новичком кого-то другого, то голосуйте за этот вариант. Есть ещё несколько кандидатов, которых можно было бы внести в список. Например, чилийский опорник Игнасио Сааведра («Сочи»), аргентинский вингер Франко Ороско («Крылья Советов»), алжирский центрбек Райан Сенхаджи («Факел»), чилийский вингер Хорди Томпсон («Оренбург»), экс-хавбек сборной России Алексей Ионов («Урал»), бразильские атакующие полузащитники Алекс Фернандес («Балтика») и Виктор Са («Краснодар»). В некоторых матчах эти игроки очень неплохо показали себя.