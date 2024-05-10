ЦСКА и «Спартак» помогут «Динамо» взобраться на первое место? Интриги тура РПЛ

Топ-матчи в Москве и Санкт-Петербурге, а также важнейшие игры в борьбе за выживание.

РПЛ выходит на финишный отрезок. До конца сезона осталось провести всего три тура, после чего таблица приобретёт окончательный вид. Рассказываем об интригах 28-го тура.

«Крылья» прервут ужасную серию в домашних матчах с «Ахматом»?

Когда Магомед Адиев возглавил «Ахмат», грозненский клуб располагался в опасной зоне. Первые матчи после смены тренера — хуже не придумаешь. Два поражения с общим счётом 1:9 — серьёзный удар по психологии команды. После этого «Ахмат» одержал четыре победы подряд и поднялся на 10-е место. На этом отрезке грозненский клуб справился на выезде и с ЦСКА (2:1), и с «Краснодаром» (1:0). Очень впечатляет! Сейчас отрыв от зоны стыков составляет четыре очка. «Крыльям Советов» вылет не грозит. Сейчас команда Игорь Осинькина отстаёт от «Спартака» на три очка — может, удастся завершить сезон в топ-5? А теперь интересная статистика — «Крылья» проиграли дома «Ахмату» в семи матчах подряд.

«Ахмат» — «Крылья Советов» Фото: ФК «Ахмат»

«Ростов» снова успешно сыграет в Казани?

На этой неделе появилась информация о возможном увольнении Рашида Рахимова с поста главного тренера «Рубина». Очень странно, учитывая место команды в середине таблицы. Впрочем, казанский клуб уже выпустил заявление: руководство высоко ценит работу тренера, речи об увольнении не идёт. «Рубин» одержал всего одну победу в шести предыдущих турах РПЛ — так себе результат. С другой стороны, он уже обезопасил себя от вылета. То же самое относится и к «Ростову». Команда Валерия Карпина отлично смотрится весной и уже поднялась на седьмое место в таблице. Правда, два предыдущих матча сложились для «Ростова» неудачно. Сначала команда вылетела из Кубка России, а потом проиграла «Локомотиву» (0:1) в РПЛ. Кстати, «Рубин» не обыгрывал «Ростов» в Казани с 2015 года.

«Ростов» — «Рубин» Фото: ФК «Ростов»

«Краснодар» окончательно попрощается с мечтой о золоте?

Мурад Мусаев наверняка не хочет вспоминать, как завершилась его последняя встреча со «Спартаком». В марте 2021 года красно-белые разнесли «Краснодар» (6:1), а Мусаев подал в отставку через несколько недель. Красно-белые по-прежнему не проигрывают после увольнения Гильермо Абаскаля. Правда, в прошлом туре их тормознул «Пари НН» — зрители так и не увидели голов. «Краснодар» в двух предыдущих матчах не забил ни одного мяча, но всё равно остаётся участником чемпионской гонки. До «Зенита» — всего одно очко. А ещё команда трижды обыграла «Спартак» в Москве начиная с 2020 года (дважды побеждали красно-белые).

«Спартак» — «Краснодар» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА снова не позволит «Зениту» обыграть себя?

«Зенит» и ЦСКА встретятся друг с другом уже в четвёртый раз в нынешнем сезоне. Что было в трёх предыдущих матчах? Три ничьих. Правда, в одном случае победил «Зенит», поскольку точнее пробил пенальти в Суперкубке России. В последнее время ЦСКА стал для сине-бело-голубых неудобным соперником — в пяти матчах «Зенит» только один раз обыграл армейцев в основное время. ЦСКА приедет в Санкт-Петербург с серией из пяти матчей без побед в РПЛ. У «Зенита» серия чуть скромнее (три матча без побед), и теперь у него два полноценных конкурента в борьбе за золото. Всё по-прежнему в руках команды Сергея Семака, но ошибаться больше нельзя. ЦСКА, судя по всему, просто доигрывает сезон в РПЛ.

ЦСКА — «Зенит» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо» приблизит команду Игнашевича к вылету в Первую лигу?

Тот случай, когда очки нужны и тем, и другим. «Динамо» одержало четыре победы подряд и включилось в борьбу за золотые медали. «Балтика» преобразилась весной и дошла до финала Пути регионов Кубка России. Команда Сергея Игнашевича чаще побеждает в РПЛ после рестарта, но по-прежнему остаётся в зоне прямого вылета. До стыков — два очка, однако впереди непростые матчи с «Динамо», «Ростовом» и «Локомотивом». Можно ли рассчитывать на сохранение места в элите при таком календаре? Нынешняя «Балтика» совсем не та, что была в первой части чемпионата, так что всё возможно.

«Динамо» — «Балтика» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» возьмёт реванш за поражение в первом круге?

«Оренбург» только один раз в истории обыграл «Локомотив» на домашнем поле. Это было в 2018 году, когда хозяева осчастливили своих болельщиков на 90-й минуте. Сейчас команда Давида Деограсии находится на спасительной 12-й строчке, но ещё не обеспечила себе спокойную концовку. Отрыв от зоны стыков — одно очко, от зоны прямого вылета — три. «Локо», в свою очередь, поборется за четвёртое место. Подняться выше почти наверняка не получится. В первом круге «Оренбург» шокировал соперника в Москве (2:0). Увидим ли мы реванш?

«Локомотив» — «Оренбург» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Факел» прервёт сухую серию в матчах с «Уралом»?

Безумно важная игра с точки зрения борьбы за выживание. «Урал» — 13-й, «Факел» — 14-й. Если всё так и останется, то обе команды отправятся в стыки. «Факел» после смены тренера ещё ни разу не проигрывал (две ничьих), а «Урал» неделю назад выгрыз победу в матче с «Балтикой» (2:1). Спасибо Алексею Ионову, который забил в добавленное время. После возвращения «Факела» в РПЛ команда трижды сыграла с «Уралом». Знаете, сколько побед она одержала в этих матчах? Ни одной. А сколько забила мячей? Ни одного. Команды дважды сгоняли по нулям, а в конце 2022 года «Урал» обыграл соперника — 2:0.

«Урал» — «Факел» Фото: ФК «Урал»

Кто победит в битве иностранных тренеров?

«Сочи» с приходом Роберта Морено заиграл в гораздо более привлекательный футбол. С другой стороны, команда одержала всего одну победу в весенней части сезона. «Сочи» почти наверняка отправится в Первую лигу. Конечно, команда ещё сохраняет математические шансы на спасение, но она останется в РПЛ только при фантастическом сценарии. «Пари НН» поменял тренера после серии из шести поражений. Сергея Юрана отправили в отставку, а на его место пригласили Сашу Илича. В первом матче с новым тренером нижегородский клуб поделил очки со «Спартаком» (0:0). «Пари НН» оторвался от зоны стыков всего на одно очко.