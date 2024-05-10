Финал Хаби Алонсо-тренера, о котором мало кто знает. Да, там тоже был камбэк

Хаби Алонсо вышел с «Байером» в финал Лиги Европы. Выдающийся сезон для 42-летнего тренера, ставшего настоящим героем этого года, может завершиться завоеванием трёх трофеев. Леверкузен уже выиграл золото Бундеслиги, а впереди два решающих матча в ЛЕ и Кубке Германии.

Чемпионство с «Байером» – первый титул в карьере Хаби Алонсо как тренера. А вот в финале он уже играл и побеждал. Рассказываем об этом матче, про который мало кто знает.

Хаби Алонсо завершил карьеру игрока летом 2017 года в «Баварии». Последним финалом для баска в качестве футболиста стал матч за Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией». В августе 2016-го возглавлявший мюнхенцев Карло Анчелотти, как и сейчас, переиграл Томаса Тухеля. «Бавария» победила «Боруссию» со счётом 2:0. Хаби Алонсо провёл на поле 90 минут и заработал жёлтую карточку за споры с арбитром. Конечно, это был далеко не самый важный финал в его жизни, умнейший полузащитник уже думал о тренерской работе.

Хаби Алонсо вернулся в родные края – туда, где начинал профессиональную карьеру. Летом 2019-го он возглавил фарм-клуб «Реала Сосьедад». Впрочем, сначала баск прошёл тренерские клубы УЕФА. В 2018 году, когда сборная Испании вылетала на чемпионате мира от России, бывший полузащитник национальной команды «сидел за партой» вместе с Хави, Раулем, Виктором Вальдесом, Хоаном Капдевилой и другими вчерашними звёздами, решившими освоить новое ремесло. Для практики немного потренировал детей мадридского «Реала» (U14).

Фарм-клуб «Реала Сосьедад» выступал в третьем дивизионе и по итогам сезона-2018/2019 занял в своей группе 12-е место. Финишировал всего в одном очке от зоны стыков. А вот в первый сезон под руководством Хаби Алонсо молодёжь басков поднялась на пятое место. Не хватило только пяти очков, чтобы попасть в плей-офф за выход во второй дивизион. Впрочем, турнир был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.

В следующем сезоне-2020/2021 фарм-клуб «Реала Сосьедад» всё же заработал путёвку в плей-офф за место в Сегунде. Чтобы получить повышение в классе, команде Хаби Алонсо в мае 2021-го нужно было выиграть два матча – сначала полуфинал у «Андорры» и затем финал. В случае победы фарм-клуб «Реала Сосьедада» поднимался во второй дивизион впервые с сезона-1961/1962.

Хаби Алонсо в фарм-клубе «Реала Сосьедад» Фото: Quality Sport Images/Getty Images

На первый полуфинал с «Андоррой» среди молодёжи «Реала Сосьедад» вышли несколько игроков, которых мы теперь уже знаем как футболистов основной обоймы Иманола Альгуасиля и одноклубников Арсена Захаряна. Под руководством начинающего тренера Хаби Алонсо выступали защитник Хон Пачеко, полузащитники Хон Андер Оласагасти и Урко Гонсалес, нападающий Йон Каррикабуру. А на скамейке запасных сидел нынешний конкурент Захаряна – полузащитник Беньят Туррьентес.

Фарм-клуб «Реала Сосьедад» уже на седьмой минуте заработал пенальти и вышел вперёд, но перед перерывом пропустил со штрафного. В жёсткой рубке Хаби Алонсо вынужден был заменить двух игроков из-за травм. Судья раздал 11 жёлтых карточек, причём один из футболистов «Андорры» получил две и был удалён. Игра ушла в дополнительное время, где прямую красную карточку заработал Алекс Пастор из «Андорры». Таким образом, соперник «Реала Сосьедад» остался вдевятером. До серии пенальти «Андорра» не продержалась, поскольку на 113-й минуте Хулен Лобете (по иронии судьбы её нынешний игрок) забил победный гол команды Хаби Алонсо.

Неделю спустя фарм-клуб «Реала Сосьедад» ждал финал с «Альхесирасом». Удивительные события происходили и в этом матче. Хаби Алонсо как будто притягивает к себе нетривиальные сюжеты: достаточно вспомнить финал Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ливерпулем» с его участием, когда англичане превратили 0:3 в 3:3 и выиграли серию пенальти.

В матче с «Альхесирасом» молодёжь Хаби Алонсо тоже выдержала мощную рубку (к слову, Туррьентес играл уже в основе). Судья показал 10 жёлтых карточек, не обошлось опять и без удаления. Но баскам потребовался камбэк, чтобы решить задачу. Тайм с лишним команды отыграли без голов, а на 50-й минуте защитник «Реала Сосьедад» Иманол Эскурдиа забил головой в свои ворота. Очень обидно!

Но оказалось, что это не последний автогол в финале. Через четверть часа команда Хаби Алонсо отыгралась благодаря тому, что в собственные ворота мяч срезал защитник «Альхесираса» Хорди Фигерас. Бывший игрок «Рубина», помните такого? В итоге и в этом матче командам не хватило 90 минут, чтобы определить сильнейшего. Нешуточная битва продолжилась в овертайме, где всё решил гол Каррикабуру на 105-й минуте. Хаби Алонсо угадал с заменой. Классно всё исполнил форвард – разобрался в штрафной тремя касаниями. А на 117-й минуте прямую красную карточку получил Фран Серрано из «Альхесираса». Соперник был сломлен.

«Это историческое для клуба достижение делает меня очень гордым и счастливым, – признался после победы в финале с «Альхесирасом» Хаби Алонсо. – Оно принадлежит всем, и мы должны как следует отпраздновать его. Это кульминация впечатляющего года. Моё послание было в том, что мы должны оставаться теми, кем были весь сезон. Если мы изменимся, то не сможем играть в наш футбол… Игроки действовали зрело для такой молодой команды в матче с высоким напряжением. Было трудно, тем не менее мы сработали очень хорошо».

Так Хаби Алонсо выиграл свой первый финал в роли тренера. Фарм-клуб «Реала Сосьедад» спустя 60 лет заскочил во второй дивизион, правда, там не удержался и через год вылетел обратно. После чего молодой тренер молодой команды принял решение уйти. Он снова был прав, ведь уже через три месяца возглавил «Байер». Давление решающей битвы за кубок Лиги Европы Хаби Алонсо наверняка выдержит, ведь он уже знает, как выигрывать финалы.