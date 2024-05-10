Миранчук — в финале Лиги Европы! Этот сезон «Аталанты» просто сказка!

«Аталанта» с Алексеем Миранчуком впервые в своей истории вышла в финал еврокубка! Бергамаски переиграли в полуфинале Лиги Европы «Марсель». После выездной ничьей 1:1 команда Джан Пьеро Гасперини крупно победила дома.

Миранчук опять остался на скамейке запасных в плей-офф Лиги Европы, а атакующую тройку у «Аталанты» составили Де Кетеларе, Лукман и Скамакка в роли центрфорварда. В этом матче две схемы 3-4-3 фактически наложились друг на друга. В центре обороны «Марселя» вышел с капитанской повязкой экс-спартаковец Жиго, пропускавший первую встречу из-за дисквалификации.

Как раз после ошибки Жиго провансальцы могли пропустить быстрый гол на шестой минуте. Самуэль выдернулся за форвардом «Аталанты», оголив свою зону, и через неё прошла атака бергамасков. К счастью для Жиго и его партнёров, Де Кетеларе попал в штангу. Команда Джан Пьеро Гасперини, как обычно, мощно прессинговала и контрпрессинговала, после чего проводила атаки на скорости. В первом тайме оборона «Марселя» скрипела, но держалась в течение получаса. Ещё раз стойка, точнее, перекладина стала спасением для команды Жана-Луи Гассе, когда тот же Де Кетеларе бил головой после углового.

Но в конце концов «Аталанта» забила назревавший гол. Лукман улетел к воротам «Марселя», а встречавший его Мбемба попятился назад, вместо того чтобы блокировать удар. На подстраховку пошёл Жиго, однако спартаковцу не повезло. Лукман зарядил из-за штрафной, и мяч, срикошетив от колена капитана, влетел в сетку. Подумалось, что на его месте (нигерийца) должен был быть Миранчук.

«Марсель» рассчитывал прежде всего на разрешающие передачи за спины защитникам «Аталанты», чтобы использовать скорость Обамеянга. Несколько таких пасов получились действительно опасными, тем не менее до голевых моментов дело не дошло. Бергамаски были чуть быстрее, резче. Так что провансальцы до перерыва наиграли всего на два дальних и неточных удара.

Сразу после перерыва «Марсель» создал свой лучший шанс после очередного заброса за спины. Защитник с голкипером Муссо не разобрались, Ндиайе перекидывал мяч в пустые ворота и чуть-чуть промахнулся. «Аталанта» дала противнику поднять голову, но не позволила укусить себя. Тут же хозяева забили второй гол. Руджери с Лукманом вскрыли оборону «Марселя» простой двоечкой. Левый латераль сместился по диагонали в штрафную и решил эпизод двумя касаниями.

На 56-й минуте Гасперини выпустил на замену Миранчука, который занял позицию форварда в правом полуфланге. Лукман действовал левее, а под ними – Копмейнерс. Отличный момент у Алексея был в середине второго тайма в контрвыпаде «Аталанты». Россиянин открылся перед пустыми воротами в семи-восьми метрах и, если бы мяч дошёл до него, почти наверняка забил бы. Вот только Копмейнерс сделал плохой пас – защитник перехватил.

«Марсель» поменял одного из защитников на атакующего игрока, однако у команды Гассе ничего не получалось в атаке. Команда Лиги 1 не выдерживала интенсивности представителя Серии А. Гости смогли удивить хозяев только подачей со штрафного, которая вдруг превратилась в удар – мяч упал на перекладину. В результате «Аталанта» спокойно довела дело до сухой победы, намного превзойдя «Марсель» по ударам – 16:6 (в створ – 8:1, из штрафной – 10:0). В компенсированное время Туре убежал к воротам и сделал выигрыш бергамасков крупным.

Миранчук, надо признать, совсем не попал в эту игру. Больше никак себя не проявил. Статистика россиянина: 16 касаний мяча, 9 из 12 точных передач, 0 ударов, обводок и выигранных единоборств. Вдобавок Алексей допустил шесть потерь владения. Присев на скамейку, Миранчук как будто подрастерял форму.

В финале Лиги Европы «Аталанта» сыграет 22 мая с «Байером» в Дублине…