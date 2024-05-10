Команду Эмери снова уничтожил ноунейм из Марокко. И не пустил её в финал еврокубка!

«Астон Вилла» не могла победить в трёх матчах подряд. В том числе в первом полуфинале Лиги конференций с «Олимпиакосом» (2:4). Нужно было прервать серию и отыграть отставание в два мяча — задача крайне непростая, особенно при негостеприимных греческих болельщиках. В итоге команда Унаи Эмери её лишь продлила.

Несмотря на необходимость атаковать, бирмингемцы расставились по схеме 5-4-1 с высокой линией обороны. Её центр должны были зацементировать Торрес, Конса и Карлос. В итоге Мартинес вынул мяч из ворот уже на 10-й минуте: Кини забежал по левому флангу, отклеился от опекунов, поймал передачу Поденсе и прострелил на дальнюю штангу, где уже ждал никем не прикрытый автор хет-трика в первой встрече Эль-Кааби. Вот вам и защитное насыщение. Да, британцы куда чаще владели мячом, но что толку?

Первый гол Эль-Кааби Фото: Кадр трансляции

«Олимпиакос» спокойно держался всем составом сзади и ловил соперника на контратаках. Греки особо и прессинг не включали — было незачем. «Астон Вилла» пыталась их раскатать (83% владения к 30-й минуте). Вскрыть быстрыми комбинациями, навесами на Уоткинса и дальними ударами — бесполезно.

Единственный голевой момент в первом тайме пришёл к бирмингемцам только на 30-й минуте: Бэйли вывалился на ворота Цолакиса и не смог переиграть его с близкого расстояния. Плюс был эпизод с сильным прострелом того же Бэйли на Кэша. Мэтти замкнуть его не успел. Хосе Луис Мендилибар построил настоящую стену. Не зря в прошлом году он взял Лигу Европы с «Севильей».

Во второй половине матча мало что поменялось. Хотя нет, у британцев было ещё меньше моментов. Плюс «Олимпиакос» забил не в начале тайма, а в конце: Эль-Кааби поймал офсайдную ловушку, выскочил один на один с Мартинесом и оформил дубль. Спасибо выставленной ноге Консы.

Второй гол Эль-Кааби Фото: Кадр трансляции

Пять голов «Астон Вилле» в двухматчевом противостоянии — 30-летний марокканец выдал два сольных концерта. За пределами родины он играл в Китае, Катаре, Турции и вот в Греции, где настрелял 18 мячей в 27 турах чемпионата. Столько же было пару лет назад и за скромный «Хатайспор». Летом, вероятно, в списке окажется и более футбольная страна.

Финал ЛК пройдёт 29 мая в Афинах и станет для «Олимпиакоса» домашним. В соперниках — «Фиорентина», и фаворитом девятая команда Серии А точно не будет. Для «Виллы» же трагедии не произошло: остаться в топ-4 АПЛ гораздо важнее победы в третьем еврокубке. Хоть она и стала бы приятным бонусом. А вот магия Эмери на финалы еврокубков не сработала.