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Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Байер — Рома — 2:2, Лига Европы — 2023/2024, обзор матча 1/2 финала, подробности

«Байер», сколько можно?
Дмитрий Зимин
«Байер», сколько можно?
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«Рома» забила два. Но вы уже поняли, что случилось в добавленное время.

«Роме» требовался подвиг. Или чудо – называйте как хотите. Проиграть 0:2 в первом матче и на что-то рассчитывать в гостях против команды, которая не умеет уступать, слегка наивно. Даниэле Де Росси всё прекрасно понимал. Он ничего не гарантировал, но публично убеждал всех: его команда не сдастся. Казалось, абсолютно дежурные фразы. Но они словно перенеслись на поле.

Хаби Алонсо перед игрой был спокоен и уверен. Как и всегда. Как ещё может чувствовать себя тренер, который не проигрывал 48 матчей подряд? Вирц в запасе – не страшно. Главный джокер Лиги Европы Шик тоже – ещё менее страшно. Все привыкли к тому, что Алонсо лучше других знает, что делать. Это ощущение сохранялось весь матч. Даже когда «Байер» неожиданно стал уступать в счёте.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Паредес – 43'     0:2 Паредес – 66'     1:2 Манчини – 82'     2:2 Станишич – 90+7'    

Де Росси хотел, чтобы «Рома» играла так же, как и в первые 30 минут в Риме. Тогда, напомним, команда здорово начала. Владела преимуществом, создала несколько моментов и была близка к голу. Но не сложилось. Зато получили два позже.

Классно стартовать в Леверкузене у них не вышло. «Байер» начал совершенно по-хозяйски. Забрал мяч под контроль и традиционно душил соперника. Правда, один момент у римлян был. На шестой минуте Спинаццола вырезал идеальную передачу на Лукаку, тот открылся на линии офсайда, но не переиграл вышедшего навстречу Свилара.

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А дальше – время «Байера». Их атаки становились всё агрессивнее, а открыть счёт они могли на 16-й минуте. Паласиос мощно пробил прямо по центру, кипер «Ромы» не зафиксировал, и начался хаос, который закончился выстрелом Хофмана, но чуть выше ворот. Ещё через несколько минут Гложек классно бил со штрафного – новый сейв Свилара. На 30-й минуте римлян уже спасла штанга после удара того же Паласиоса. Голкипер словно заколдовал ворота – такой низкой реализации у «Байера» точно не было давно.

На 43-й минуте сработала давняя мудрость про «не забиваешь ты…». Совершенно нелепый фол Та на Азмуне – и судья справедливо указал на «точку». К мячу подошёл Паредес, пробил сильно по центру. По сути, гол сделали два бывших зенитовца. И это в полуфинале Лиги Европы.

Леандро Паредес

Леандро Паредес

Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Да, «Байер» отлично знает, что такое невероятные камбэки. Их было множество в этом сезоне. Поэтому в начале второго тайма они бросились отыгрываться. При этом Алонсо не спешил что-то менять в атаке. Вирц наблюдал за игрой со скамейки. Как и Шик. Но моментов у хозяев словно стало меньше. В первые 20 минут можно вспомнить разве что выход Хофмана, который нейтрализовал Свилар – при любых раскладах лучший игрок матча.

А на 65-й минуте мяч попал в руку Гложеку. Очередная странность – угловой и чех зачем-то выставляет руку. Арбитр не увидел этого, но подсказали видеоассистенты. Снова Паредес у мяча, и на этот раз – удар в угол.

«Рома» сравняла счёт

«Рома» сравняла счёт

Фото: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images

«Рома» сотворила чудо. Как и планировал Де Росси. 0:2 к 66-й минуте. Но преимущество надо было удерживать или развить. Алонсо наконец-то начал делать замены. А «Байер» – создавать моменты. На 73-й минуте Гложек классно бил из района 11 метров, но мимо. Свилар словно отводил от своих ворот всю угрозу.

Теперь уже магия требовалась «Байеру». Везение, удача – всё это необходимо было призвать. Ладно ещё можно проиграть, но точно нельзя пролетать мимо финала. Всё, что требовалось, пришло к немцам на 82-й минуте. Подача с углового, мяч пролетел всех и попал в голову Манчини. Бедный капитан «Ромы». Ужасная срезка в свои ворота, которую нельзя было предугадать.

У «Ромы» почти не вышло финального штурма. Пару раз они подошли к воротам, но ничего опасного. Зато «Байер» включился и начал создавать момент за моментом. Свилар тащил всё. Но потом случилось очевидное: на последней компенсированной минуте «Байер» забил. Кто-то удивлён? Конечно, нет. Вышедший в самой концовке Станишич залетел с фланга и пробил в дальний.

«Байер» снова сделал ЭТО

«Байер» снова сделал ЭТО

Фото: Alex Grimm/Getty Images

49 матчей без поражений. Мировой рекорд близок. Осталось не проиграть шесть встреч. Этому «Байеру» такое точно под силу.

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