ЦСКА потеряет своего главного снайпера? Заболотный забил с игры больше Чалова

ЦСКА в 27-м туре РПЛ играл с «Рубином», но держал в уме ещё и две следующие встречи с «Зенитом» в Санкт-Петербурге – в чемпионате (11 мая) и в Кубке России (15 мая). Первый кубковый матч армейцы едва не выиграли у чемпиона благодаря голу Антона Заболотного. Для 32-летнего центрфорварда этот забитый мяч стал уже 11-м в нынешнем сезоне – он лучший бомбардир красно-синих без учёта голов с пенальти. У Фёдора Чалова из 15 голов только семь с игры. Тем удивительнее, что будущее Заболотного в ЦСКА под вопросом, так как его истекающий летом контракт до сих пор не продлён.

Заболотный – один из трёх возрастных игроков ЦСКА, чей контракт завершается по окончании нынешнего сезона (по данным Transfermarkt). Помимо нападающего, в этом списке находятся 38-летний голкипер Игорь Акинфеев и 37-летний защитник Кирилл Набабкин. По каждому из них по-прежнему нет определённости, хотя в ситуации с Акинфеевым, понятное дело, легенда будет сам решать, стоит ли продолжать карьеру и заключать новый договор с клубом всей жизни.

У Заболотного, пусть он тоже воспитанник ЦСКА, ситуация иная. Сам Антон после матча с «Зенитом» коротко прокомментировал своё будущее: «Никаких подвижек нет». А на вопрос о том, не предлагал ли ему петербургский клуб вернуться и подписать контракт, со смехом ответил «Жду».

Владимир Федотов и Антон Заболотный Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В каждой шутке, как известно, только доля шутки. Заболотный, к слову, забил «Зениту» и в московской игре чемпионата, доказав, что умеет проводить большие матчи. Конечно, трудно представить возвращение Антона в команду Сергея Семака, а, с другой стороны, сам нынешний главный тренер сине-бело-голубых переходил в «Зенит» в ещё более солидном возрасте.

Где-то мелькнула новость о том, что в ЦСКА сомневаются в целесообразности продления договора Заболотного не только из-за возраста (в июне Антону исполнится 33), а ещё и по причине прогресса играющего на его позиции Тамерлана Мусаева. Зимний новичок армейцев действительно хорош – набрал уже 4+1 в 13 матчах за красно-синих. С другой стороны, для 23-летнего Мусаева это только первый сезон в РПЛ, который сопровождается естественным в таких ситуациях эмоциональным всплеском, а подтверждённого несколькими годами уровня в элите у Тамерлана ещё нет. Некоторые после резкого взлёта остаются «игроками одного сезона». Вдобавок не факт, что ЦСКА сохранит Чалова, ведь ни для кого не секрет желание Фёдора уехать в Европу.

Таким образом, ЦСКА рискует потерять сразу двух своих лучших снайперов в летнее трансферное окно. А Владимир Федотов, если он продолжит тренировать команду, – ещё и одного из своих любимых игроков. Заболотный под руководством этого специалиста провёл больше матчей, чем при любом другом тренере за всю карьеру – 111. Сам же Федотов чаще задействовал в РПЛ только одного футболиста – Сергея Терехова. Тренер с нападающим были вместе в «Сочи», а теперь и в ЦСКА.

Забавно, что в их совместной истории в армейском клубе не тренер помогал игроку найти себя в команде, а наоборот – Заболотный ускорял адаптацию Федотова. Судя по прошлогоднему результату (первое серебро за пять лет и первая победа в Кубке России за 10 лет) получилось удачно.

Антон Заболотный нападающий ЦСКА «Когда Федотов объяснял тактические нюансы, взаимодействия, новые схемы, я чуть-чуть подсказывал ребятам на более простом языке. Говорил, какие требования. Потому что, когда приходит новый тренер, все немного зажимаются. Я же пытался на первых тренировках разряжать обстановку, вставлял какие-то шутки. Атмосфера — это очень важно. Это такой мостик между командой и тренерским штабом».

В нынешнем сезоне РПЛ Заболотный, по данным Sofascore, в среднем за 90 минут игры наносит 2,3 удара по воротам (в створ – 0,8), отдаёт 6,9 передачи на чужой трети и 0,7 паса под удар, выигрывает 52% единоборств. Реализация Антоном голевых моментов составляет 21%.

Для сравнения – статистика Чалова и Мусаева. У Фёдора в среднем за 90 минут игры в РПЛ 2,1 удара (в створ – 1,1), 10,2 передачи на чужой трети и 1,9 паса под удар, он выигрывает 40% единоборств. Реализация моментов также составляет 23%. У Тамерлана в составе армейцев 2,4 удара (в створ – 0,8), он отдаёт 5,9 передачи на чужой трети и 0,9 паса под удар, выигрывает 36% единоборств. Реализация моментов – 13%.

Фёдор Чалов и Тамерлан Мусаев Фото: «Чемпионат»

Заболотный в чём-то чуть получше конкурентов, в чём-то чуть похуже. В любом случае эти трое хорошо дополняют друг друга, в том числе и поэтому ЦСКА за четыре тура до финиша чемпионата вышел на первое место по количеству забитых мячей в РПЛ, обойдя «Зенит». Потерю даже одного из них будет трудно компенсировать, потому что ЦСКА с его возможностями не так-то просто найти на трансферном рынке форварда, который гарантирует хотя бы 10 голов за сезон в нашей лиге.

Вне всяких сомнений, Заболотный в случае ухода из ЦСКА спокойно найдёт себе новую команду в элите даже в 33 года – как минимум из второй части таблицы РПЛ. Он, кажется, не проседает по физике, что происходит с некоторыми другими возрастными нападающими. Теоретически может и в Москве остаться, ведь «Динамо» и «Локомотив» наверняка выйдут на рынок за форвардами в случае ухода Фёдора Смолова и Артёма Дзюбы.