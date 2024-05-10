«Ахмат» взломал РПЛ. Такой серии в этом сезоне нет ни у кого

«Крылья Советов» и «Ахмат» решают разные задачи в РПЛ. Самарцы борются за попадание в топ-5, а в планах грозненцев избежать нервотрёпки и стыковых матчей. Очный матч 28-го тура был важнейшим для турнирных раскладов.

«Ахмат» одержал четыре победы в РПЛ подряд. Но не всегда грозненцы доминировали в матчах: где-то везло, где-то классно играли оборона и вратарь. Главное — «Ахмат» научился добывать очки. «Крылья» на своём поле не уступили ни одному из претендентов на золото. «Зенит», «Краснодар», «Динамо» — со всеми команда Игоря Осинькина сыграла вничью.

Ожидалось, что и с «Ахматом» самарцы проведут уверенный матч. Да и в первом тайме «Крылья» выглядели интереснее: намного чаще хозяева шли в атаку, больше владели мячом и создавали моменты. Сильнее всех выделялся вингер Никита Салтыков. 19-летний футболист смело шёл в дриблинг, рвался к воротам и бил. Не всегда получалось удачно, но Салтыков сиял на поле ярче всех. Каких-то супермоментов команды не создавали, однако встреча была динамичной.

Возвращаемся к тезису, что «Ахмат» набирает очки даже в случаях, когда не владеет инициативой. По сути, первый крутой момент гостей превратился в гол. На 45+1-й минуте Бернард Бериша оказался у штрафной «Крыльев», отдал красивый пас пяткой на набежавшего Мохамеда Конате. А форвард «Ахмата» проскочил между двух защитников самарцев, обошёл голкипера Ивана Ломаева и отправил мяч в ворота. Конате стал лучшим бомбардиром в истории «Ахмата»! На его счету 29 забитых мячей, он обошёл экс-рекордсмена — Маурисио.

Мохамед Конате Фото: ФК «Ахмат»

Вторые 45 минут «Ахмат» начал смелее. Гости стали чаще атаковать, хотя ни у них, ни у «Крыльев» на старте тайма убойных моментов не возникало. Обороны команд без особых проблем справлялись. Но на 62-й минуте хозяева допустили быструю контратаку на свои ворота: Бериша добрался до штрафной «Крыльев», обыграл Александра Солдатенкова и разобрался с Ломаевым. 2:0 — «Ахмат» стал ещё ближе к счастливой развязке сезона!

Финальный отрезок встречи прошёл в спокойном темпе. «Ахмат» не позволил «Крыльям» зацепиться даже за ничью. Команда Магомеда Адиева реализовала классный план на игру, добыв три очка в прагматичном стиле. Гости могли забить и третий, но гол Гамида Агаларова не засчитали из-за офсайда.

Интересный момент: «Крылья» не обыгрывают «Ахмат» дома с 2011-го! Серия продолжилась ещё на один год. «Ахмат» набрал 35 очков — маловероятно, что команда Адиева опустится даже в зону стыков. Пять побед на финише спасли грозненцам место в РПЛ. Удивительно, но «Ахмат» — первая команда в нынешнем сезоне, выдавшая подобную серию! Хотя завтра, 10 мая, достижение может повторить «Динамо». А «Крылья» остались с 40 очками. Надежда на итоговое попадание в топ-5 ещё есть, но для этого нужны осечки «Спартака» и «Локомотива».