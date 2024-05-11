«Сити» укатал соперника в АПЛ. Гвардиол творит магию (нет, не Пеп)

«Сити» мчится к очередному титулу. Команда Гвардиолы вышла на чистое первое место после победы в гостях над «Фулхэмом». Это был тот случай, когда матч складывался крайне однозначно.

Уже в начале встречи «Сити» открыл счёт. Гвардиол получил мяч в широкой позиции – прямо у боковой линии. Защитник рванул в штрафную площадь, обыгрался в пас с Де Брёйне, обвёл Диопа и пробил примерно с точки пенальти. Мало в какой команде защитники даже подумают о том, чтобы так смело пойти завершать. А что касается ассиста Де Брёйне, то это его 111-я голевая передача в АПЛ. Столько же отдавал Фабрегас, а больше – только Гиггз (162 ассиста).

«Фулхэм» — «Манчестер Сити» Фото: кадр из трансляции

«Фулхэм» — «Манчестер Сити» Фото: кадр из трансляции

Игра складывалась таким образом, что даже после неудачных атак «Сити» моментально возвращал мяч. Получалось, что у гостей шёл момент за моментом, а у «Фулхэма» за всю игру – лишь один удар, да и тот шёл явно мимо ворот – на 57-й минуте. Хотя в статистике почему-то указали обратное. Видимо, из жалости.

До конца основного времени «Сити» забил ещё дважды. Отличились Фоден и Гвардиол, который второй раз в матче забил правой ногой. Причём это уже четвёртый гол защитника «слабой» ногой за месяц (ладно, за 32 дня). Гвардиол забил ещё «Лутону» и «Реалу».

На трибуне голы праздновал известный музыкант Ноэль Галлахер (солист группы Oasis). После одного из голов он сжал в объятиях своего сына.

«Фулхэм» — «Манчестер Сити» Фото: кадр из трансляции

Уже в компенсированное время Альварес заработал пенальти и сам его исполнил – забил четвёртый мяч «Сити», сделав счёт разгромным. После такой уверенной победы напрягать могут разве что травма Аке, которого пришлось заменить в первом тайме, и реализация Холанда, который промазал из такой позиции.

«Фулхэм» — «Манчестер Сити» Фото: кадр из трансляции

«Сити» осталось сыграть два матча в АПЛ. Две победы гарантируют команде титул. В истории чемпионатов Англии ещё никому не удавалось выиграть высшую лигу четыре раза подряд. Трижды этого добивались «Хадерсфилд», «Арсенал», «Ливерпуль» и «МЮ».

На финише этого сезона «Сити» сыграет в гостях у «Тоттенхэма» и дома с «Вест Хэмом». Обе лондонские команды, судя по последним результатам, находятся в плохой форме. Однако команда Гвардиолы в АПЛ каждый раз с 2018 года проигрывает в гостях «Тоттенхэму». На его новом стадионе «Сити» (в АПЛ) ещё не забивал.