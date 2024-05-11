Топ-события воскресенья: «МЮ» — «Арсенал», «Аталанта» — «Рома», НХЛ, НБА, а ещё UFC и бокс

Насыщенное 12 мая: ЦСКА — «Зенит» в плей-офф Единой лиги, бой Борщёва, ЧМ по хоккею, еврофутбол и РПЛ. Ваше спортивное расписание дня!

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Время в материале указано по Москве.

👊 1:30*: Чейз Хупер (США) — Вячеслав Борщёв (Россия), UFC on ESPN 56

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Борщёв снова устроит шоу?

Вячеслава Борщёва нельзя назвать звездой UFC, зато каждый его бой превращается в шоу. Да и не только бой: танцы после поединков и смелые интервью тоже стали визитной карточкой Славы Клауса. Теперь россиянину предстоит бой с опытным Чейзом Хупером, который может навязать Борщёву сложности как в стойке, так и в партере. Если Вячеслав победит, его акции в промоушене резко возрастут — Дане Уайту нравятся такие парни.

🏒 2:00: «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

Интрига: сможет ли «Каролина» предотвратить сухое поражение в серии?

Серия, которая обещала быть одной из самых упорных во втором раунде, может закончиться уже в четвёртом матче. Встречи получаются упорными, но для «Каролины» это утешением не является. Панарин и Шестёркин продолжают переписывать рекорды «Рейнджерс», чем помогают команде оставаться пока непобедимой в этом плей-офф. Получится ли у Артемия забросить очередную победную шайбу?

⚽️ 2:30: «Клёб де Фут Монреаль» — «Интер Майами», МЛС

Интрига: устроят ли ещё один концерт Месси и компания?

Парни из Майами в большом порядке: набрали больше всех очков в МЛС и выиграли четыре последних матча с общим счётом 16:6. Разумеется, за счёт экс-каталонских звёзд. С «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2), например, Лео Месси оформил 1+5, а Луис Суарес – 3+1. Настоящие звери. Любой их выход на поле – праздник. Играть им осталось от силы ещё два-три года. Так что нужно ловить как можно больше их яркости. Противостояние с «Монреалем» – отличный повод включить трансляцию, ведь это самые пропускающие ребята Восточной конференции. Голов будет много.

🏀 3:30: «Кливленд Кавальерс» — «Бостон Селтикс», плей-офф НБА, 1/4 финала, третий матч

Интрига: «кельты» провалились во втором матче, банда Тейтума сделает выводы?

«Бостон Селтикс» в точности, как и во втором матче первого раунда плей-офф НБА с «Майами Хит», провалился в такой же встрече по счёту, но уже в серии с «Кливленд Кавальерс». Клуб во главе с Донованом Митчеллом уверенно разобрался с «кельтами» – 118:94. Джейсон Тейтум, как и другие лидеры клуба, выглядел, откровенно говоря, слабо. Недонастрой или же у «Бостона» есть проблемы без Кристапса Порзингиса? Третий матч даст ответ на многие вопросы.

🏒 5:00: «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, третий матч

Интрига: установит ли Ничушкин вечный рекорд НХЛ?

Валерий Ничушкин забивает в восьми матчах подряд со старта плей-офф и уже повторил рекорд Пэта Лафонтейна. В этой игре у него будет возможность его побить. «Колорадо» и «Даллас» устроили настоящее торжество в первых двух матчах. Даже сюжет был приблизительно одинаковый – «звёзды» создают себе комфортное преимущество, а «лавины» пытаются его сокращать. В первый раз получилось, а вот во второй немного не хватило времени. Извлекут ли команды уроки из своих ошибок?

🏆 🥊 12:00: Василий Ломаченко (Украина) — Джордж Камбосос (Австралия), чемпионский бой

Интрига: Ломаченко вернёт себе титул?

Карьера знаменитого Василия Ломаченко близится к концу, что недавно признал и сам экс-чемпион. Однако вешать перчатки на гвоздь ещё рано: после невероятного близкого боя с Девином Хейни даже критики признали, что ветеран сохраняет шикарный уровень бокса. Теперь Василий поехал в Австралию, чтобы снова стать чемпионом в лёгком весе — в бою с Джорджем Камбососом будут разыгрываться пояса IBF и IBO. Пройдет ли Ломаченко австралийца?

🏒 13:20: Словакия — Казахстан, ЧМ-2024, группа B

Интрига: сможет ли сборная Казахстана одержать вторую победу подряд?

Сборная Казахстана уверенно начала турнир, выиграв матч у французов. Команда Мамбеталиева пропустила первая, но затем сумела забросить три безответные шайбы. Словаки же в первом матче не смогли сдюжить перед немцами, пропустив аж шесть шайб. В прошлом году команды тоже играли в группе, и тогда сильнее оказались казахи. Увидим ли мы реванш?

⚽️ 14:00: «Оренбург» — «Локомотив», РПЛ, 28-й тур

Интрига: фаворит отомстит за домашнее поражение?

Москвичи в первом круге всухую уступили оренбуржцам (0:2). Причём пропустили оба мяча в самой концовке при родной публике. Такое запоминается и требует ответных мер. Тем более та победа «Оренбурга» до сих пор остаётся их единственной гостевой в чемпионате из 14 (!!!) попыток. Мотивации сейчас, правда, больше у оренбуржцев: четвёртое, пятое или шестое место – в отсутствие еврокубков для «Локо» разница небольшая. А вот соперник изо всех сил сражается за выживание: до зоны стыков – одно очко, до прямого вылета – три. Итог вообще не очевиден.

🏀 16:00: ЦСКА — «Зенит», плей-офф ЕЛ, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: армейцы упрочат лидерство в полуфинальной серии плей-офф?

На данный момент матчи между ЦСКА и «Зенитом» в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ проходят в одну калитку. Сперва армейцы разгромили соперника в Санкт-Петербурге, затем клуб с берегов Невы сказал своё уверенное слово, а уже в Москве ЦСКА снова был сильнее. Подопечные Андреаса Пистиолиса находятся в отличной форме. Лидер красно-синих Каспер Уэйр понемногу приходит в себя после травмы. Гостям под руководством Хавьера Паскуаля необходимо найти ключ к решению всех проблем как можно быстрее, но получится ли? Узнаем совсем скоро.

⚽️ 16:30: «Факел» — «Урал», РПЛ, 28-й тур

Интрига: один из главных матчей за выживание

Обе команды пока что располагаются в зоне стыков. Но это ещё не самое страшное, ведь в спину дышит ожившая весной «Балтика». Да и вообще, за выживание бьются сразу шесть команд – подобное случается крайне редко. И явных пассажиров среди них нет. По накалу рубка «Факела» и «Урала» наверняка не уступит чемпионской. Ставки слишком высоки, чтобы играть без высокой самоотдачи. Да, в первом круге они расписали унылые нули, но тогда интрига была на порядок слабее. Футбол будет бескомпромиссным.

⚽️ 17:15: «Атлетико» Мадрид — «Сельта», Примера, 35-й тур

Интрига: мадридцы снова не испытают проблем с командой из Виго?

Парни Диего Симеоне по-прежнему не обеспечили себе попадание в топ-4. «Атлетик» в последних турах притормозил и всё равно отстаёт на шесть очков, так что мадридцам расслабляться рано. А соблазн есть, потому что впереди матч с «Сельтой», которая для них обычно как сладкая булочка: в 10 последних встречах «Атлетико» забрал семь побед и три ничьих. В такой ситуации возможна недооценка соперника. Даже несмотря на железный характер «матрасников» и их тренера. Случится ли она? Почему бы и нет, ведь команда нестабильна.

🏒 17:20: Дания — Канада, ЧМ-2024, группа A

Интрига: сколько забьёт Бедард на этот раз?

Канадцы не особо убедительно провели матч со сборной Великобритании, победив лишь со счётом 4:2. Из положительного можно отметить только игру Коннора Бедарда, который оформил дубль. Датчане же в стартовом матче ожидаемо разобрались с австрийцами. Доставит ли сложности Дания «кленовым»?

Конфуз Канады на старте матча с Великобританией: Канада пропустила первым броском на ЧМ-2024, после первого периода ничья с Великобританией

⚽️ 18:30: «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» Лондон, АПЛ, 37-й тур

Интрига: проблемный «МЮ» вмешается в чемпионскую гонку?

Манкунианцы в настоящей депрессии: в 10 последних матчах АПЛ взяли только 10 очков. При этом в последнем без шансов отлетели с разгромными 0:4 от «Кристал Пэлас». «Арсенал» же, напротив, как танк прёт к первому за 20 лет чемпионству. По крайней мере, сражаются за него с «Сити» до последних туров. Казалось бы, исход в противостоянии «пушкарей» и «дьяволов» ясен. Вот только лондонцы одержали лишь одну победу из девяти попыток за недавние годы на «Олд Траффорд». Да и статус матча способен взбодрить даже мёртвую команду. Вероятно, в этом туре мы лишимся «золотой» интриги. Или нет?

⚽️ 19:00: «Сочи» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 28-й тур

Интрига: сочинцы окончательно простятся с РПЛ?

Весной под руководством Роберта Морено «Сочи» преобразился и стал показывать симпатичный футбол с кучей камбэков. Тем не менее этого мало – побеждать нужно было куда чаще. Теоретические шансы спастись всё ещё есть: нужно надеяться на осечки конкурентов и брать максимум в трёх оставшихся турах, чтобы запрыгнуть в стыки. «Пари НН» сменил Сергея Юрана на Сашу Илича, взял первое очко за семь игр, также планирует остаться в РПЛ и будет не менее заряжен. Бойня будет что надо.

⚽️ 21:45: «Аталанта» — «Рома», Серия А, 36-й тур

Интрига: битва за попадание в ЛЧ

Интрига закручена до предела. У обеих команд по 60 очков. При этом бергамаски провели на матч меньше, вышли в финал Лиги Европы и в случае триумфа там пробьются в ЛЧ и без попадания в топ-5 Серии А. Римлянам нужно верить, что так и получится, ведь тогда они катапультируются в главный еврокубок и с шестого места. Но в соперниках у «Аталанты» «Байер», и именно он выглядит фаворитом. Поэтому лучше не надеяться на лигоевропейский подвиг бергамасков и лично обыграть их в чемпионате. Тем более сама «Рома» как раз уступила лучшей команде Германии в полуфинале.

⚽️ 22:00: «Монпелье» — «Монако», Лига 1, 33-й тур

Интрига: монегаски обеспечат себе второе место?

Александр Головин провёл блестящий сезон и даже попал в команду года Лиги 1 от EA FC 24. Тем не менее вот уже месяц он не играет из-за очередной травмы. «Монако» в порядке и без лидера полузащиты: взял девять очков в четырёх матчах. Чтобы железно обеспечить себе второе место, необходимо одолеть 11-ю команду чемпионата. Задача кажется простой. В первом круге, например, было 2:0. И всё же «Монпелье» не уступает уже в шести встречах подряд, добившись четырёх побед. Партнёрам Головина придётся как следует напрячься, чтобы остановить набравшего ход оппонента и добиться поставленной задачи.

🏀 22:30: «Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, 1/4 финала, четвёртый матч

Интрига: «иноходцы» сравняют счёт в серии?

Подопечные Тома Тибодо дрогнули на выезде – «Индиана Пэйсерс» победила «Нью-Йорк Никс» на домашнем паркете. При этом «Никс» всё ещё ведут в серии второго раунда плей-офф НБА со счётом 2-1. Впрочем, у команды хватает проблем: травмы игроков, небольшая ротация со стороны тренера и не лучшие кондиции Брансона, который по ходу третьего матча часто отправлялся на скамейку запасных. «Иноходцы» же во главе с Тайризом Халибёртоном забрали матч в концовке благодаря точному трёхочковому броску Эндрю Нембарда. Сумеют ли хозяева сравнять счёт в серии?